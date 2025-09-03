В Сбере назвали топ-5 зомби-фраз, используемых под влиянием мошенников

Понять, что ваш друг или родственник находится под влиянием мошенников, можно по резким изменениям в поведении и фразам-триггерам. Какие выражения и изменения в привычной манере общения могут сигнализировать, что человеком манипулируют злоумышленники, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Х Восточного экономического форума.

© JackF/iStock.com

По словам Кузнецова, мошенники используют методы социальной инженерии при общении с потенциальными жертвами. Поведение и манера общения людей, попавших под влияние злоумышленников, может измениться. Они могут стать более закрытыми, нервными и больше времени проводить в смартфоне, рассказал Кузнецов.

Сигналы:

близкий перестаёт отвечать на звонки без объяснения причин;

покупает новый телефон или сим-карту;

уезжает в неизвестном направлении на такси или ждёт курьера;

не приходит домой в привычное время;

забывает про запланированные дела.

Когда вы попросите человека объяснить, что с ним происходит, чаще всего в ответ вы услышите не конкретную причину, а только общие фразы, отметил Кузнецов. Он назвал пять самых частых зомби-выражений:

«Мне запретили рассказывать».

«Если расскажу — будет хуже».

«Это не ваше дело, я сам / сама разберусь».

«Я всё делаю правильно, просто подожди / доверься».

«Я сейчас не могу объяснить, потом всё расскажу / узнаешь».

Если вы подозреваете, что ваш близкий человек оказался под влиянием мошенников, необходимо действовать быстро, избегая обвинений, подчеркнул Кузнецов. Объясните, что сотрудники банков, полиции и государственных органов не просят перевести деньги или установить сторонние приложения на телефон.

Если самостоятельно убедить человека не получается, вызывайте полицию или приходите вместе в ближайшее отделение банка, клиентом которого является ваш близкий, рекомендовал Кузнецов. В кредитных организациях умеют работать с такими ситуациями, отметил он. Например, сотрудники офисов Сбера с начала 2025 года вывели из-под влияния мошенников более 19 тысяч клиентов.

Что делать, если вы перевели деньги мошенникам