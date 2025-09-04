ФНС напомнила, как удобнее получать налоговые уведомления

Более 60% плательщиков налогов выбрали получение налоговых уведомлений онлайн. Об этом рассказали в телеграм-канале Федеральной налоговой службы (ФНС). Также налоговая предупредила, что вскоре будет рассылать налоговые уведомления для оплаты за налоговый период 2024 года.

© Sergey Elagin/globallookpress.com

Уведомления о начислении налогов на имущество и доходы физических лиц можно получать и сразу оплачивать в личном кабинете на сайте ведомства или через портал «Госуслуги».

Получить доступ к личному кабинету на сайте ФНС можно двумя способами:

лично обратиться в налоговую службу;

использовать данные учётной записи с Госуслуг.

Если у вас есть учётная запись на Госуслугах, вы можете подключить получение уведомлений через этот сервис. Для этого:

направьте своё согласие на получение документов от ФНС;

на его основании налоговики будут предоставлять уведомления с суммами и сроками уплаты налогов.

Использовать Госуслуги для получения уведомлений из налоговой можно вне зависимости от того, есть у вас личный кабинет на сайте ФНС или нет.

В сентябре и октябре налоговая служба будет рассылать уведомления для уплаты налогов за 2024 год. Если вы хотите получить их в электронном виде, нужно заранее подключить данный сервис.

Почему оплачивать онлайн со SberPay удобно и безопасно