«Финуслуги» сообщили о новой схеме телефонного мошенничества: жертвам звонят от лица налоговой, говорят о задолженности по платежам и предлагают решить проблему. В действительности ведомство так не работает, рассказали опрошенные «Рамблером» юристы. Разбираемся, в чём суть обмана и как не попасться на уловки преступников.

Как рассказали представители финансовой платформы, во время звонка мошенники предлагают подать декларацию 3-НДФЛ через «Финуслуги». Жертвам говорят, что туда нужно записаться на приём, назвав код из пришедшего сообщения. Если гражданин сообщает поступившие цифры, ему звонят второй раз уже якобы из МВД, Банка России или ФСБ и начинают запугивать.

Человеку говорят, что он сообщил код мошенникам, на его счетах или в личном кабинете Госуслуг происходят подозрительные операции и нужно срочно перевести деньги на некий безопасный счёт.

Если жертва является клиентом «Финуслуг» или другого подобного ресурса, преступники пытаются завладеть её аккаунтом на Госуслугах. С его помощью они могут вывести из финансового сервиса все хранящиеся там деньги. Если же гражданин не зарегистрирован на финплатформах, на его имя пытаются обманом взять кредит или микрозаём. В случаях, когда человек добровольно соглашается перевести средства, ему сообщают реквизиты счёта третьих лиц, откуда деньги своими силами уже не вернуть.

Эксперты подтверждают: такие звонки не могут исходить от налоговой службы. Советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов отмечает, что по регламенту инспекторы не звонят гражданам напрямую, а используют только цифровые сервисы или официальные письма. При этом проверки действительно проводятся, но исключительно в рамках установленных процедур.

Например, граждане обязаны подавать декларацию 3-НДФЛ при продаже определённого имущества. Если этого не сделать, налоговая выявит нарушение и направит уведомление в личный кабинет или по почте, но не по телефону, поясняет руководитель налоговой практики K&P Group Виктория Канишевская.

Эту мысль дополняет руководитель практики структурирования бизнеса и активов «КСК Групп» Джавид Эйюбов. По его словам, государственные органы взаимодействуют с гражданами исключительно через официальные каналы — Госуслуги, личный кабинет налогоплательщика, приложения вроде «Налоги ФЛ» или официальные письма. Звонки и переписка в мессенджерах возможны лишь при согласии обеих сторон, но в таком формате налоговики никогда не запрашивают коды из СМС и тем более не требуют перевода средств.

Эксперты едины во мнении: если вам звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками налоговой или других госструктур, требуют назвать код либо перевести деньги на «безопасный счёт», немедленно кладите трубку. Так действуют только мошенники.

Как понять, что ваш родственник под влиянием мошенников