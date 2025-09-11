Сбер помог обезвредить преступников, похищавших деньги со счетов умерших

При содействии Сбера сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, которая похитила более 50 миллионов рублей со счетов умерших россиян, говорится в сообщении банка. Злоумышленники получали доступ к базам данных государственных органов и операторов связи, чтобы перевыпускать сим-карты умерших и получать доступ к их банковским счетам и другим сервисам.

© PeopleImages/iStock.com

Преступники действовали в Москве, Московской и Саратовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. В группу входили в том числе сотрудники операторов связи и государственных структур. Они использовали служебное положение для получения информации о смерти граждан и перевыпускали их сим-карты по поддельным документам.

Получив доступ к номеру телефона, мошенники могли войти в онлайн-банки и другие привязанные сервисы, чтобы удалённо выводить деньги. Родственники умерших часто обнаруживали пропажу лишь спустя длительное время.

Попытки преступников получить доступ к счетам клиентов Сбербанка были заблокированы системами безопасности, рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Выявленная экспертами Сбера системность позволила ФСБ и МВД найти и обезвредить участников группировки, добавил он.

На злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям о краже в особо крупном размере, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконном получении тайных сведений и организации преступного сообщества. Бутырский суд Москвы приговорил мошенников к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет и оштрафовал их на суммы от 250 до 400 тысяч рублей.

