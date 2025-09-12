Сбер предупредил о всплеске мошенничества с фейковым взломом Госуслуг

За последние несколько дней число случаев мошенничества с якобы взломом аккаунта на Госуслугах выросло в 10 раз. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности Сбера.

Схема состоит из двух этапов. Сначала мошенники звонят по мобильной связи под бытовыми предлогами. Они могут представиться сотрудником управляющей компании, ЖКХ, службы доставки, поликлиники или налоговой службы. От имени этих компаний они отправляют потенциальной жертве сообщение с кодом якобы для подтверждения доставки или другой услуги. Злоумышленники просят назвать этот код, и если человек называет, то ему отправляют поддельное сообщение о входе в аккаунт Госуслуг с фейковым номером службы поддержки или звонят от имени сотрудника сервиса. Так мошенники имитируют взлом Госуслуг.

Второй этап схемы — запугивание. С человеком связываются псевдосотрудники силовых структур и сообщают, что после взлома аккаунта на Госуслугах от его имени начали осуществлять переводы в поддержку терроризма. Жертве объясняют, что за подобные действия грозит уголовная ответственность и единственный способ «спастись» — срочно перевести все свои сбережения на «безопасный счёт», чтобы переводы прекратились. Под психологическим давлением человек следует всем инструкциям и лишается денег.

Попытка запугать — это явный признак мошенничества, предупреждает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он рекомендует не сообщать незнакомцам коды из СМС и в случае сомнений сразу обращаться за помощью в ближайшее отделение своего банка или МФЦ.

