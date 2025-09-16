Кому положена надбавка к пенсии за сельский стаж

Россияне, которые много лет проработали в сфере сельского хозяйства, могут получить надбавку к пенсии. Два основных требования для начисления дополнительных выплат — официальное трудоустройство и сельский стаж от 30 лет. Рассказываем, каким ещё критериям нужно соответствовать для начисления бонуса и как его получить в 2025 году.

Что такое сельский стаж

Сельский стаж — период официальной работы в сельской местности, за который работодатель вносил страховые взносы в Социальный фонд (СФР). С 2019 года россиянам, проработавшим более 30 лет в сфере сельского хозяйства, назначается доплата к пенсии.

Порядок учёта сельского стажа имеет свои особенности:

До 1992 года в стаж засчитывается любая работа на сельхозпредприятии.

в стаж засчитывается любая работа на сельхозпредприятии. После 1992 года учитываются только профессии из утверждённого правительством перечня сельскохозяйственных профессий и должностей. В него входит более 500 специальностей в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве.

Если человек работал, например, бухгалтером или сторожем в сельхозорганизации после 1992 года, такой стаж не даст права на надбавку.

Обратите внимание. Стаж считается в календарном порядке, можно суммировать периоды работы по разным сельским специальностям.

Дополнительно в стаж засчитают:

Больничные по временной нетрудоспособности.

Период ухода одного из родителей за ребёнком до 1,5 года. Не больше 6 лет в общей сложности и только одному из родителей.

Кому положена надбавка

Доплату за сельский стаж могут получать пенсионеры по старости и пенсионеры по инвалидности, если они одновременно соответствуют трём критериям:

Имеют от 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Не имеют активного дохода.

Проживают в сельской местности.

Подтвердить фактическое проживание в сельской местности необходимо только на момент установления надбавки к пенсии. После назначения доплаты к пенсии можно переехать в город, бонус сохранится.

Как рассчитать размер надбавки

Надбавка к пенсии за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер бонуса каждый год увеличивается, поскольку фиксированная часть пенсии ежегодно индексируется государством.

Формула расчёта надбавки к пенсии за сельский стаж:

Пример расчёта:

Допустим, вы хотите оформить надбавку к пенсии за сельский стаж в 2025 году. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8 907,7 рубля в месяц. Подставим эту сумму в формулу:

8 907,7 × 25% ≈ 2227 рублей.

Получается, ваша надбавка к пенсии до конца 2025 года будет составлять 2227 рублей в месяц.

Как начать получать надбавку

В 2025 году надбавку к пенсии за сельский стаж назначают по обращению в СФР. Необходимо заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие право на получение дополнительных выплат.

Это могут быть:

трудовая книжка;

справки с мест работы;

архивные документы о трудоустройстве;

решения суда, подтверждающие факт работы в соответствующей должности и в сельской местности.

Подать заявление в СФР можно:

Через Госуслуги. В отделении МФЦ. В отделении Социального фонда.

Важно. С 1 января 2026 года надбавка к пенсии за сельский стаж будет начисляться автоматически.

Главное

Россияне с сельским стажем от 30 лет, вышедшие на пенсию по старости или инвалидности, могут получать дополнительный бонус в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии.

Сельский стаж начисляется за время официального трудоустройства по специальностям из утверждённого списка.

Чтобы начать получать дополнительные выплаты в 2025 году, необходимо подать заявление в СФР. На момент подачи заявления пенсионер не должен иметь постоянного дохода и проживать в сельской местности.

С 2026 года надбавка к пенсии за сельский стаж будет начисляться автоматически.

