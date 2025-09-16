Кому положена надбавка к пенсии за сельский стаж
Россияне, которые много лет проработали в сфере сельского хозяйства, могут получить надбавку к пенсии. Два основных требования для начисления дополнительных выплат — официальное трудоустройство и сельский стаж от 30 лет. Рассказываем, каким ещё критериям нужно соответствовать для начисления бонуса и как его получить в 2025 году.
Что такое сельский стаж
Сельский стаж — период официальной работы в сельской местности, за который работодатель вносил страховые взносы в Социальный фонд (СФР). С 2019 года россиянам, проработавшим более 30 лет в сфере сельского хозяйства, назначается доплата к пенсии.
Порядок учёта сельского стажа имеет свои особенности:
- До 1992 года в стаж засчитывается любая работа на сельхозпредприятии.
- После 1992 года учитываются только профессии из утверждённого правительством перечня сельскохозяйственных профессий и должностей. В него входит более 500 специальностей в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве.
Если человек работал, например, бухгалтером или сторожем в сельхозорганизации после 1992 года, такой стаж не даст права на надбавку.
Обратите внимание. Стаж считается в календарном порядке, можно суммировать периоды работы по разным сельским специальностям.
Дополнительно в стаж засчитают:
- Больничные по временной нетрудоспособности.
- Период ухода одного из родителей за ребёнком до 1,5 года. Не больше 6 лет в общей сложности и только одному из родителей.
Кому положена надбавка
Доплату за сельский стаж могут получать пенсионеры по старости и пенсионеры по инвалидности, если они одновременно соответствуют трём критериям:
- Имеют от 30 лет стажа в сельском хозяйстве.
- Не имеют активного дохода.
- Проживают в сельской местности.
Подтвердить фактическое проживание в сельской местности необходимо только на момент установления надбавки к пенсии. После назначения доплаты к пенсии можно переехать в город, бонус сохранится.
Как рассчитать размер надбавки
Надбавка к пенсии за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер бонуса каждый год увеличивается, поскольку фиксированная часть пенсии ежегодно индексируется государством.
Формула расчёта надбавки к пенсии за сельский стаж:
Пример расчёта:
Допустим, вы хотите оформить надбавку к пенсии за сельский стаж в 2025 году. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8 907,7 рубля в месяц. Подставим эту сумму в формулу:
8 907,7 × 25% ≈ 2227 рублей.
Получается, ваша надбавка к пенсии до конца 2025 года будет составлять 2227 рублей в месяц.
Как начать получать надбавку
В 2025 году надбавку к пенсии за сельский стаж назначают по обращению в СФР. Необходимо заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие право на получение дополнительных выплат.
Это могут быть:
- трудовая книжка;
- справки с мест работы;
- архивные документы о трудоустройстве;
- решения суда, подтверждающие факт работы в соответствующей должности и в сельской местности.
Подать заявление в СФР можно:
- Через Госуслуги.
- В отделении МФЦ.
- В отделении Социального фонда.
Важно. С 1 января 2026 года надбавка к пенсии за сельский стаж будет начисляться автоматически.
Главное
Россияне с сельским стажем от 30 лет, вышедшие на пенсию по старости или инвалидности, могут получать дополнительный бонус в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии.
Сельский стаж начисляется за время официального трудоустройства по специальностям из утверждённого списка.
Чтобы начать получать дополнительные выплаты в 2025 году, необходимо подать заявление в СФР. На момент подачи заявления пенсионер не должен иметь постоянного дохода и проживать в сельской местности.
С 2026 года надбавка к пенсии за сельский стаж будет начисляться автоматически.
