5 признаков настоящей скидки: как не попасться на уловки маркетологов

В конце июля президент Путин подписал закон о регулировании платформенной экономики, касающийся взаимодействия маркетплейсов, продавцов и покупателей. Согласно ему интернет-магазины будут обязаны указывать реальную цену товаров без скрытых условий. Это отчасти снимет проблему фейковых скидок на онлайн-распродажах. Однако в силу закон вступит только 1 октября 2026 года. Пока покупателям остаётся полагаться на собственную бдительность. Разбираем пять признаков настоящей скидки, которые помогут вам принимать взвешенные решения.

1. Сравнимая цена у конкурентов

Маркетологи нередко завышают цену товара перед акцией, чтобы её последующее снижение выглядело правдоподобно. После этого в карточке товара появляется информация о «суперскидке», создающая у покупателя ощущение выгодной сделки. На самом деле цена с учётом такой «скидки» может даже вырасти.

Например, в обычное время кофемашина в магазине X стоит 20 тысяч рублей, но перед большой распродажей её стоимость повышают до 30 тысяч рублей, а затем снижают до 25 тысяч. В результате пришедшим на распродажу клиентам кажется, что они экономят, но в действительности они переплачивают 5 тысяч рублей.

Перед тем как оформить заказ, обязательно проверяйте, сколько выбранный вами товар стоит у других продавцов. Для этого можно использовать сервисы-агрегаторы («Яндекс.Маркет», Price.ru) или приложения для сравнения цен в реальном времени (Cheaper, SellerDen). Они позволяют быстро понять, выгодно ли предложение на самом деле.

2. История цены подтверждает снижение

Ещё один способ выявить «накрутку» перед распродажей — использовать трекеры цен. Они позволяют увидеть, как стоимость товара менялась в последние месяцы. На Wildberries и Ozon делать это позволяют встроенные функции.

Если на маркетплейсе нет собственного графика цен или вы ему не доверяете, установите в браузере специальное расширение, которое показывает динамику стоимости товаров. Для Opera и Яндекс Браузера это может быть, например, Shoptimate. Часть ценовых трекеров — платная, но у них обычно есть пробный период.

С их помощью можно увидеть:

историю изменения цены;

сезонные колебания;

количество продаж (если товар со скидкой 90% почти не покупают — это подозрительно).

Главный признак манипуляции — резкий рост цены за 1–2 недели до начала распродажи и последующее её снижение до исходного уровня. Именно так на графике выглядит фейковая скидка. А если товар месяцами висит с «огромной скидкой», значит, это его реальная цена.

3. Скидки делаются на актуальные товары

Ретейлеры часто сбрасывают цены на остатки старых коллекций, товары с истекающим сроком годности или модели с дефектами. Часть таких предложений действительно выгодна.

Например, тостер 2022 года выпуска или смартфон предыдущего поколения вряд ли сильно уступает моделям 2025 года. Но вот телефон 2018 года с устаревшей операционной системой или выдохшаяся туалетная вода — неликвид при любых скидках.

Для проверки уточняйте дату выхода товара на рынок, читайте отзывы о нём в конкретном магазине и сравнивайте с новинками. Это поможет понять, скидка на действительно полезную вещь или на устаревший продукт. Если товар отсутствует у официальных дилеров — вероятно, это распродажа остатков и такую покупку нужно хорошо обдумать.

4. Отсутствуют скрытые условия

Для получения настоящей скидки не требуется дополнительных действий: покупки других товаров, оформления кредитной карты или подписки на услуги. Фразы вроде «скидка при покупке второго товара» или «специальное предложение для держателей карты» часто скрывают переплату.

Например, акция «Скидка 50% на фен при покупке утюга за 10 тысяч рублей» может оказаться невыгодной, если в среднем по рынку утюг стоит 7 тысяч рублей, а фен — 3 тысячи. Ещё один пример — временное отсутствие платы за обслуживание при оформлении кредитной карты. Бонус тут есть, но если карта не нужна вам здесь и сейчас, то воспользоваться им вы не успеете, а в будущем начнёте платить банку за ненужную кредитку.

Если скидка требует выполнения дополнительных условий, то она, скорее всего, невыгодна. Внимательно посчитайте итоговую стоимость товара и сравните с рыночной. Часто такие «бонусы» оказываются обычным маркетинговым трюком.

5. Акция имеет разумный срок действия

Искусственный ажиотаж — классический приём маркетологов. Если акция с условием «только сегодня» длится неделями или «последний шанс» повторяется каждый месяц — это уловка. Столь продолжительная щедрость абсолютно невыгодна продавцам. Она уменьшает маржу — разницу между себестоимостью и ценой продажи, на которой магазин делает прибыль.

Поэтому к скидкам от 70%, которые магазин предлагает день за днём, нужно относиться критически. Такое снижение стоимости оправданно в случае кратковременной акции для привлечения новых клиентов, ликвидации нераспроданных запасов перед новой закупкой или перед закрытием бизнеса.

Однако в России онлайн-распродажи вроде «чёрной пятницы» нередко становятся недельным «марафоном». Это могло бы ухудшить финансовое положение продавцов, но они по каким-то причинам продолжают участвовать в распродажах. Следовательно, реальная выгода скидок вызывает сомнения.

Если вы видите, что «специальное предложение» действует длительное время, то от покупки лучше отказаться, даже если она кажется привлекательной.

Главное

Настоящая скидка — это не впечатляющая цифра на красном ценнике, а экономически обоснованный шаг продавца. Чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок, всегда проверяйте историю цен, сравнивайте предложения у конкурентов и внимательно изучайте условия акции.

Если скидка требует дополнительных покупок, оформления ненужных услуг или действует длительное время — скорее всего, это не скидка, а реальная или даже завышенная цена товара. Рациональный подход к покупкам и использование технологических инструментов помогут вам избежать переплат.

