Финансовый аудит за час: как начать контролировать траты

При мысли об аудите собственных расходов многие думают о скучных подсчётах и отказе от маленьких радостей жизни. На самом деле это простой способ навести порядок в личных финансах. Современные банковские приложения позволяют выявить скрытые утечки денег и начать экономить без сложных расчётов. Рассказываем, как сделать такой аудит за 60 минут.

© draganab/iStock.com

Шаг 1. Соберите данные о доходах и расходах (15 минут)

Начните аудит с анализа своих денежных потоков как минимум за последние 30 дней. Сегодня для этого не нужно собирать чеки и записывать все доходы и расходы в тетрадь, электронную таблицу или специальную программу.

В Сбербанк Онлайн есть сервис «Анализ финансов», который покажет не только историю операций, но и автоматически распишет затраты по категориям: обязательные платежи, питание, транспорт, развлечения и так далее. Найти его можно через строку поиска на главном экране или в разделе «Все сервисы». Сервис можно настроить под себя: переименовывать категории и перемещать расходы между ними.

© Сбербанк Онлайн

Для понимания общей картины достаточно зайти в раздел «Анализ финансов» и выписать наиболее затратные категории за несколько месяцев — так вы очистите выборку от влияния случайностей. Подобный анализ поможет вам выявить паттерны своих трат — повторяющиеся ситуации, в которых вы склонны расставаться с деньгами.

Паттерн — это не всегда плохо. Например, регулярная оплата спортзала в перспективе поможет снизить затраты на врачей, а пользование платной парковкой — избежать штрафов за оставление машины в неположенном месте. Следующей вашей задачей как раз будет отделение полезных финансовых привычек от того, с чем лучше расстаться.

Шаг 2. Найдите «пожирателей бюджета» (20 минут)

Посмотрите, в каких категориях расходы у вас выше, чем должны быть. Это потенциальные кандидаты на «вылет» или как минимум оптимизацию. Главные утечки обычно скрываются в мелких регулярных тратах.

Чаще всего это связано с:

Подписками. По отдельности стриминговые сервисы, платные приложения и рассылки, которыми вы не пользуетесь, стоят не так уж дорого. Но в совокупности не отменённые своевременно подписки могут съедать до нескольких тысяч в месяц. Импульсивными покупками. Если вы не можете выйти из торгового центра, не купив что-нибудь на эмоциях, то наносите серьёзный удар по собственному кошельку. Неоптимальными привычками. Регулярная покупка кофе навынос или перекусы в кафе — классический пример затрат, от которых можно отказаться относительно легко. Невыгодными тарифами. Переплата за связь, интернет или страховку отнимает деньги, которые можно было бы использовать с большей пользой.

Пример. Представим, что вы отключили две ненужные подписки, на которые ежемесячно уходило 600 рублей, в рабочие дни стали пить один, а не два стакана, а также сменили провайдера и теперь платите за интернет не 1,2 тысячи, а 900 рублей в месяц. В этом случае за 30 дней вам удастся сэкономить 8,7 тысячи рублей, а за год — до 104 тысяч.

Импульсивные покупки: как мозг заставляет нас покупать лишнее

Шаг 3. Настройте систему контроля (15 минут)

Чтобы победить «пожирателей», траты в проблемных для вас категориях нужно поставить под контроль. Для этого используйте возможности банковских приложений:

Включите уведомления о тратах. Пуши или СМС о списаниях помогают следить, сколько денег уходит на те или иные расходы, и помнить об ограничениях.

Установите лимиты по категориям — например, на развлечения. В таком случае вы не сможете потратить больше, чем запланировали, — оплата при превышении порога просто не спишется. В более мягком варианте вы получите уведомление о том, что достигли предела по категории.

© Сбербанк Онлайн

Если лимит по отдельным категориям в приложении банка установить нельзя, а вопрос лишних расходов стоит остро, рассмотрите возможность завести для проблемных категорий отдельную карту. Её можно будет пополнять ровно настолько, насколько нужно.

Ещё один способ контроля проблемных расходов — планировать их заранее. Если вы знаете, что вам трудно удержаться, например, от покупки одежды на маркетплейсах, решите, сколько вещей и на какую сумму вам можно купить в следующем месяце. Так вам не будет казаться, что вы лишаете себя чего-то важного.

Шаг 4. Оптимизируйте расходы и начните экономить (10 минут)

На этом этапе аудит как таковой заканчивается и начинается самое сложное. На основе проведённого анализа вам нужно будет перестроить свои финансовые привычки:

Отказаться от ненужных расходов.

Найти более полезное применение освободившимся деньгам.

Какие-то шаги будут даваться вам легко, а ради других придётся поработать над собой. По большей части эту работу нужно будет проводить в собственной голове, а не в банковском приложении. Однако и здесь оно способно принести пользу.

За 10 минут вы можете:

Отказаться от лишних подписок. Многие банки показывают, к каким сервисам привязаны ваши карты, и позволяют отвязать их одним нажатием.

Настроить автоматический перевод сэкономленных денег на накопительный счёт. В Сбербанк Онлайн это можно сделать с помощью сервиса «Автонакопления». Откладывая даже 300 рублей в день, за год вы создадите финансовую подушку.

© Сбербанк Онлайн

Первые результаты проведённой работы вы увидите уже через месяц, когда у вас появятся первые сбережения. Время от времени аудит нужно будет проводить повторно, чтобы убедиться, что принятые меры работают и ситуация не вышла из-под контроля. Возможно, после этого вам придётся скорректировать свой первоначальный план.

Главное

Финансовый аудит — это способ выявить неэффективные расходы и перенаправить эти деньги на важные цели. Для этого необязательно скрупулёзно подсчитывать каждую копейку — современные банковские приложения давно научились делать это за вас. С их помощью можно всего за час проанализировать свои траты и предпринять первые шаги по их оптимизации.

Как вести личный бюджет, если вы сберегатель, транжира или инвестор

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru. Сбербанк Онлайн 6+.

Erid: F7NfYUJCUneTSxQgjrCq