Здоровье без лишних трат: как грамотно планировать расходы на спорт, питание и медицину осенью

Осенью расходы на здоровье растут — спорт, еда, витамины, визиты к врачу. СберСова собрала простые и проверенные способы, чтобы пройти этот сезон без лишних трат и с максимальной пользой для себя и близких.

© Рамблер

Каникулы закончились, дети вернулись в школу, взрослые снова погружаются в работу, а погода напоминает, что впереди холода — риск заболеть увеличивается, энергии становится значительно меньше.

Именно в этот период возрастают траты на здоровье: абонементы в фитнес, витамины, лекарства, правильное питание — всё это требует немалых вложений. Если подойти к таким тратам хаотично, семейный бюджет может уйти в минус. Но если грамотно распределить траты, осень можно пережить спокойно и сохранить иммунитет и деньги.

Спорт осенью

Пришло время, когда особенно важно наладить движение. Летом мы больше гуляем, катаемся на велосипедах, плаваем. А с наступлением холодов ритм жизни меняется: вечера становятся длиннее, улица уже не так манит, и риск «засидеться» дома растёт в разы.

Именно осенью тело нуждается в особой поддержке, потому что иммунитет работает с нагрузкой, а стресс от сокращающегося светового дня и снижения активности бьёт не только по настроению, но и по физическому состоянию. Прибавьте к этому сезон простуд, снижение энергии и уровня витамина D. Всё это ведёт к потреблению лишних калорий.

Справиться с осенними неприятностями поможет физическая активность. Спорт становится естественным антидепрессантом. Главное в этом начинании — регулярность. Даже 20–30 минут активности три раза в неделю могут заменить поход к врачу и избавить от ненужных расходов на лекарства.

С чего начать?

Если летом у вас не было регулярных тренировок, осень — удачный момент начать с малого и превратить спорт в привычку. Нет смысла сразу покупать годовой абонемент в дорогой фитнес-клуб. Часто мы переплачиваем за обещание «начать новую жизнь», а через месяц — теряем мотивацию и деньги.

Есть бесплатные или совсем недорогие направления физической активности. Например, прогулки быстрым шагом, бег трусцой или домашние тренировки. Если в семье есть школьники, вовлекайте и их в спортивные занятия. Осенью детям нужна физическая активность не меньше, чем взрослым, тем более что частенько после уроков и домашних заданий они «залипают» в гаджетах. Простые совместные упражнения, прогулки или игра с мячом помогают и здоровью, и семейным отношениям.

Финансовые лайфхаки

Многие банки дают повышенный кешбэк за оплату фитнеса или спортивных товаров . Перед покупкой проверьте акции в своём приложении.

. Перед покупкой проверьте акции в своём приложении. Не спешите с абонементами. Начните с разовых занятий или месячного тарифа. Так вы проверите, «ваш» ли это спорт, и не выбросите деньги зря.

Начните с разовых занятий или месячного тарифа. Так вы проверите, «ваш» ли это спорт, и не выбросите деньги зря. Используйте городские возможности. Во многих парках оборудованы бесплатные воркаут-площадки, а муниципальные центры проводят осенние марафоны или Дни здоровья.

Какой спорт выбрать осенью

Скандинавская ходьба. Подойдёт осенний парк или набережная. Простая техника, недорогие палки и эффект, сравнимый с бегом. Йога и пилатес. В переходный сезон важно мягко укреплять мышцы и растягивать тело. Практики вернут баланс и снимут стресс. Танцы. Осенью танцы не только согревают, но и помогают бороться с сезонной хандрой.

Осенний рацион

Осенняя тоска тянет нас почаще открывать холодильник, налегать на калорийные продукты, а заодно скупать вкусненькое для настроения и витамины на всякий случай. Это идеальный момент, чтобы пересмотреть свои пищевые привычки и научиться совмещать пользу для здоровья с разумной экономией.

Сезонное изобилие

В сентябре и октябре природа сама предлагает нам лучшее и доступное. Рынки и прилавки супермаркетов ломятся от овощей и фруктов: тыква, кабачки, баклажаны, морковь, свёкла, капуста, яблоки, груши. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами А и С, сложными углеводами, которые дарят длительное чувство сытости и энергию.

Задача на эту осень — перестать воспринимать их как скучные и научиться готовить. Запечённая тыква с розмарином и чесноком, крем-суп из цветной капусты с сыром, морковные котлеты со сметаной, рататуй из кабачков и баклажанов — эти блюда не уступают ресторанным, но обходятся в разы дешевле. Не бойтесь экспериментировать со специями: имбирь, куркума, кориандр, паприка не только улучшают вкус, но и согревают, укрепляют иммунитет.

Заморозка как инвестиция в зимнее благополучие

Если летом вам было не до заготовок, осень — последний шанс обеспечить себя на зиму полезными и дешёвыми продуктами. И морозильная камера станет вашим лучшим финансовым советником.

Что можно заморозить:

овощи : нарезанные кубиками кабачки, болгарский перец, цветную капусту, брокколи, грибы (предварительно отваренные);

: нарезанные кубиками кабачки, болгарский перец, цветную капусту, брокколи, грибы (предварительно отваренные); зелень : укроп, петрушку, кинзу мелко порубите и разложите по пакетам или контейнерам;

: укроп, петрушку, кинзу мелко порубите и разложите по пакетам или контейнерам; фрукты и ягоды : яблоки дольками для компотов и пирогов, сливы, остатки сезонных ягод;

: яблоки дольками для компотов и пирогов, сливы, остатки сезонных ягод; готовые полуфабрикаты: фаршированные перцы, котлеты из овощей или индейки, порции супа-пюре.

Полезные перекусы

Осенью школьникам нужны не только горячие обеды, но и перекусы, которые дадут энергию для учёбы и кружков. Вместо дорогих и не всегда полезных батончиков готовьте снеки сами:

Яблочные чипсы: тонко нарежьте яблоки, посыпьте корицей и подсушите в духовке при низкой температуре.

тонко нарежьте яблоки, посыпьте корицей и подсушите в духовке при низкой температуре. Овощные палочки: морковь, огурцы, сладкий перец с домашним йогуртовым соусом.

морковь, огурцы, сладкий перец с домашним йогуртовым соусом. Сырники или овсяное печенье с тыквой и изюмом.

Помогите переработать урожай пожилым родителям, которые часто привозят с дачи килограммы овощей. Из перезревших кабачков получится отличная икра, из яблок повидло или пастила, а из капусты — квашеные запасы, богатые витамином С.

Борьба с осенней тягой к сладкому

Когда за окном рано темнеет и холодает, организм требует быстрых углеводов для быстрого настроения. Именно в этот момент мы совершаем ненужные покупки: шоколадки, печенье, пирожные. Чтобы не поддаваться соблазнам, держите под рукой полезные альтернативы:

Запечённые фрукты: груши или яблоки с мёдом и орехами.

груши или яблоки с мёдом и орехами. Сухофрукты: курага, чернослив, финики.

курага, чернослив, финики. Орехи и семечки: источник полезных жиров и магния, который помогает бороться со стрессом.

источник полезных жиров и магния, который помогает бороться со стрессом. Горячие напитки: какао на молоке, золотое молоко с куркумой, фруктовый чай. Они согревают и создают ощущение уюта без лишних калорий.

Финансовые лайфхаки для осенней продуктовой корзины

Планируйте меню на неделю. Составленный список покупок убережёт от импульсных трат. Используйте правило сытого похода в магазин. Никогда не ходите за продуктами на голодный желудок — это верный способ набрать ненужного. Обращайте внимание на акции именно на сезонные товары. Часто сети закупают оптом местные овощи и фрукты и продают их со скидкой. Готовьте большими порциями. Супы, рагу, запеканки отлично хранятся в холодильнике два-три дня и экономят ваше время. Не игнорируйте рынки и фермерские лавки в конце дня.

Медицина осенью

Смена погоды, сокращение светового дня и сезонные эпидемии создают серьёзную нагрузку на организм. Именно в это время многие совершают импульсивные покупки лекарств и витаминов в попытке защититься от болезней.

Плановые обследования — лучшая инвестиция в здоровье. В отличие от зимнего периода, когда очереди в поликлиниках растут из-за всплеска заболеваний, осенью проще попасть к специалистам и пройти необходимые обследования. Многие клиники предлагают специальные осенние программы диспансеризации со скидками. Такое обследование обойдётся дешевле, чем лечение запущенного заболевания.

Базовый чекап

общий анализ крови и мочи;

проверка уровня витамина D;

контроль артериального давления;

флюорография;

консультация терапевта — он составит полный перечень необходимых анализов и исследований.

Вакцинация: экономия на лечении

Прививка от гриппа — один из самых эффективных способов профилактики осенне-зимних заболеваний. Вакцинация доступна бесплатно в поликлиниках по полису ОМС или платно в частных медицинских центрах. Стоимость прививки в несколько раз ниже, чем лечение гриппа и его осложнений.

Натуральная профилактика

Не забывайте о природных средствах профилактики:

травяные чаи с шиповником, ромашкой, липой;

мёд и продукты пчеловодства;

чеснок и лук в рационе;

эфирные масла для дезинфекции воздуха.

Грамотный подход к витаминам

Не покупайте витаминные комплексы без консультации с врачом. Сначала сдайте анализы, чтобы понять, каких именно витаминов не хватает вашему организму. Часто достаточно скорректировать питание и добавить сезонные овощи и фрукты.

Как отличить реальную скидку на онлайн-распродаже от фейковой