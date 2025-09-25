Вычет за отделку квартиры: кому положен и как получить

При покупке квартиры в новостройке можно вернуть часть расходов не только на само жильё, но и на его отделку. Налоговый вычет позволяет компенсировать часть затрат на материалы и работы, но для этого необходимо соблюсти ряд важных условий. В статье подробно разберём, кто имеет право на возмещение, какие расходы учитываются и как правильно оформить документы для получения льготы.

Кто может получить возврат налога за отделку квартиры

Оформить имущественный вычет за отделку жилья могут налогоплательщики, одновременно являющиеся:

налоговыми резидентами России (находятся в стране минимум 183 дня в календарном году);

плательщиками налога на доходы физлиц (НДФЛ).

Возврат налога за отделку — не самостоятельная льгота, а часть вычета за приобретение недвижимости, поэтому они имеют общий лимит 2 миллиона рублей на человека. С этой суммы можно единоразово вернуть 13–22%, то есть от 260 до 440 тысяч рублей. Повторно льгота не выдаётся.

Лимит можно использовать для нескольких квартир или домов, но общий размер вычета не изменится. Условие касается недвижимости, которая была куплена после 1 января 2014 года. Если жильё приобретено раньше, то вычет можно оформить только на один объект, даже если его цена была меньше 2 миллионов.

Для оформления вычета необходимо соблюсти требования к объекту:

Квартира приобретена у застройщика — по договорам долевого участия, купли-продажи или уступки права требования. При покупке жилья у другого физлица право на вычет теряется, даже если это будет новостройка без ремонта.

Объект передаётся без отделки или с черновой отделкой. Допустима также формулировка «незавершённый строительством объект». Если в квартире сделана черновая отделка, вычет дадут только на те работы, которые выполнил сам покупатель, а не застройщик. Для избежания вопросов от налоговой элементы черновой отделки перечислите в договоре или акте приёмки жилья.

В документах фигурирует именно слово «отделка», а не «ремонт». Вычет положен только за строительно-отделочные работы, включённые в главу 43.3 общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Для подтверждения расходов сохраняйте чеки, договоры с подрядчиками и закрывающие акты. Вычет полагается не только за сами отделочные работы, но и за купленные для них материалы (но не инструменты).

Важно. Лимит вычета в 2 миллиона рублей един для расходов на приобретение недвижимости и её отделку. Если жильё дороже 2 миллионов рублей, то единственный собственник не сможет воспользоваться вычетом на отделку. Но если у жилья два и более владельца, они смогут воспользоваться данной льготой.

Пример для одного покупателя:

Допустим, квартира куплена за 2,1 миллиона рублей, а затраты на отделку составили 800 тысяч. Поскольку цена объекта превышает лимит возврата, заявлять вычет за отделку бессмысленно.

Пример для двух владельцев:

Муж и жена совместно купили жильё стоимостью 3 миллиона рублей и потратили на ремонт ещё 1 миллион. Каждый из них имеет право на вычет с фактически понесённых расходов в пределах 2 миллионов рублей. Супруги могут распределить вычет между собой в любых пропорциях. В этом случае они вправе заявить полную сумму — 4 миллиона рублей.

Налоговый вычет предоставляется как за собственные, так и за заёмные средства. Вы можете договориться с банком и направить на отделку часть ипотеки. В таком случае в договоре прописывается две суммы: отдельно на покупку жилья и на его благоустройство. Но тогда с части, направленной на отделочные работы, нельзя заявить вычет за проценты.

Какие расходы можно включить в вычет за отделку

К возврату можно заявить расходы на создание проектов и смет, приобретение материалов и оплату труда рабочих. Затраты на услуги дизайнеров интерьера и покупку мебели не компенсируются. Ключевым ориентиром для определения допустимых расходов служит раздел 43.3 ОКВЭД, куда входят признаваемые отделочные работы.

Общий принцип таков: налоговики, как правило, одобряют вычет за расходы на доведение квартиры до жилого состояния. Это работы по отделке основных конструкций и монтажу обязательных коммуникаций.

В их числе:

штукатурные, малярные и облицовочные работы;

монтаж дверных и оконных блоков;

укладка напольных покрытий;

прокладка инженерных систем (электропроводки, водоснабжения, отопления);

монтаж встроенных кухонных шкафов.

Во избежание вопросов со стороны налоговой в договорах и актах рекомендуется использовать формулировки из ОКВЭД. Особое внимание следует уделить наименованию проектной документации — в ней должны фигурировать термины «Проект» или «Смета». Документы с нестандартными названиями, например «Дизайн-проект интерьера», могут признать неподходящими для целей вычета.

Важное условие — надлежащее документальное подтверждение всех затрат. В договорах, актах и сметах должны быть детализированы виды работ и материалов. Если подрядчик использует собственные материалы, это должно быть отдельно указано в документах.

Порядок оформления вычета

Вычет за отделочные работы заявляется одновременно с вычетом на приобретение жилья. У налогоплательщика есть два варианта подачи документов: через работодателя либо самостоятельно с помощью подачи декларации 3-НДФЛ или упрощённой формы на сайте налоговой.

Основной пакет документов включает копии:

свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН;

договора, по которому получено жильё;

акта приёма-передачи;

чеков, смет, договоров с подрядчиками, платёжных поручений;

справки 2-НДФЛ за год, когда были расходы;

вашего паспорта;

заявления о распределении расходов между супругами (при совместной покупке).

При заполнении электронной декларации затраты на отделку суммируются со стоимостью жилья и указываются в графе «Расходы на приобретение/строительство».

Допускается поэтапное заявление расходов — декларацию можно подавать ежегодно до исчерпания лимита в 2 миллиона рублей.

Пример:

Если в 2024 году были заявлены расходы на отделку 1,2 миллиона рублей, а в 2025 году на это ушло ещё 300 тысяч рублей, их нужно будет добавить в новую декларацию и указать общую сумму затрат 1,5 миллиона рублей. Если ремонт продолжится в 2026 году, расходы до 500 тысяч рублей можно будет снова заявить к вычету.

Договор подряда рекомендуется заключать с компанией или ИП. Это гарантирует прозрачность расчётов и упрощает получение корректных закрывающих документов. При обращении к частному мастеру в договоре необходимо указать его паспортные данные и адрес регистрации.

В пакет закрывающих документов должны входить:

Акт выполненных работ с детализацией видов отделочных работ и их стоимости.

При оплате наличными — расписка от исполнителя о получении денег.

Товарные чеки на отделочные материалы.

Особое внимание следует уделить сохранности чеков — бумажные версии рекомендуется копировать или хранить в электронном виде из-за возможного выцветания.

При подаче документов в налоговую копии чеков размещают на листах формата А4 без перекрытия. Чтобы инспектору было проще разобраться в ваших расходах, к чекам прикрепите таблицу с постатейной разбивкой затрат и итоговой суммой.

Главное

Ключевое условие получения вычета за отделку: квартира должна быть от застройщика без отделки или с черновой отделкой, что необходимо отразить в договоре. Для вторичного жилья вычет за отделочные работы не предусмотрен.

Сумма, с которой можно получить вычет, ограничена 2 миллионами на человека. Сюда включаются все расходы: стоимость квартиры, отделочные материалы и работа исполнителей. Супруги могут объединить свои лимиты.

В состав вычета включаются расходы на чистовую отделку, монтаж инженерных систем и разработку проектной документации. Не подлежат компенсации затраты на мебель, услуги дизайнеров и инструменты. Все формулировки в договорах должны соответствовать терминологии ОКВЭД.

