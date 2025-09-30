В СберБанк Онлайн появился персональный помощник по управлению капиталом

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился сервис управления капиталом. Теперь клиенты могут получать персональные цифровые консультации по портфелю, сообщается в пресс-релизе банка.

© Liubomyr Vorona/iStock.com

В отличие от унифицированных моделей, новый сервис от Сбера анализирует реальные показатели портфеля клиента. Он оценивает эффективность инструментов, выявляет слабые стороны, учитывает личные финансовые цели и предпочтения. На основе этих данных сервис составляет индивидуальную стратегию и помогает ей следовать.

Клиент получает:

Аналитику доходности за разные периоды как по всему портфелю, так и по отдельным продуктам.

Сравнение с ключевыми индикаторами, включая инфляцию и индекс Мосбиржи.

Две профессиональные методики анализа доходности, между которыми можно переключаться.

Диагностику слабых зон портфеля.

Персональные рекомендации с учётом рискового профиля и текущего состава портфеля.

Чтобы воспользоваться сервисом управления капиталом, зайдите в СберБанк Онлайн и перейдите в «Накопления». В верхней части раздела находятся виджеты с ключевыми показателями портфеля. Нажмите на любой, чтобы перейти на страницу сервиса. Персональные цифровые консультации доступны только премиальным клиентам.

У Сбера 7,7 миллиона клиентов с инвестициями, поэтому банк ставит перед собой задачу — помочь каждому сориентироваться в турбулентной среде и дать персонального цифрового помощника по управлению портфелем, рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Руслан Вестеровский. В прошлом году банк запустил детальную аналитику текущего портфеля. Создание сервиса управления капиталом — это следующий шаг к достижению цели, подчеркнул Вестеровский.

