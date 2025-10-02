Финансовый план: как навести порядок в деньгах и быстрее достичь целей

Покупка квартиры за 10 миллионов рублей кажется многим несбыточной мечтой. Такая крупная сумма требует продуманного подхода. Если разложить цель на последовательные этапы и отследить динамику накоплений, то путь к приобретению жилья станет намного легче. Для этого пригодится персональный финансовый план — о его составлении «Рамблеру» рассказали специалисты по управлению личными финансами. В конце текста вы получите чек-лист.

Что такое финансовый план

Финансовый план — это документ, который показывает, на что вы тратите деньги, сколько можно откладывать и как распределять средства для достижения целей.

Может показаться, что понятие чаще применяется в бизнесе, но семью тоже можно рассматривать как компанию с двумя учредителями, где есть доходы и расходы, активы и обязательства, поделилась с «Рамблером» квалифицированный инвестор, финансовый директор Family Office Валентина Смирнова.

По мнению эксперта, управление семейным бюджетом аналогично управлению финансами бизнеса: необходимо вести учет, устанавливать финансовые цели, составлять планы, оценивать риски и искать возможности. Это называется CFO-подходом, или подходом финансового директора.

Чем помогает финансовый план:

Показывает реальные доходы и расходы — например, вы оцените, сколько тратите на кофе или подписки.

Помогает ставить достижимые цели — например, откладывать по 30 тысяч рублей в месяц на новую квартиру.

Позволяет видеть прогресс и контролировать накопления — например, отслеживать рост сбережений на отпуск мечты.

Делает управление деньгами понятным и спокойным — например, знать, что на счёте всегда есть подушка безопасности.

Помогает принимать обдуманные решения — например, решать, стоит ли брать кредит или подкопить.

С планом человек понимает, сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы достичь цели. Он видит, какие инструменты работают на него, а какие нет, и может принимать решения осознанно, например брать кредит или нет, инвестировать или ждать. Светлана Костикова Независимый финансовый советник

Как составить личный план

Разберём пошагово, как составить личный финансовый план. Костикова не советует делать это по шаблону из интернета или на глаз. Она рекомендует учитывать риск-профиль, семейную ситуацию и источники дохода. Ниже мы рассмотрели опорные пункты для вашего личного плана.

Шаг 1. Определите цели и приоритеты

Разбейте цели на краткосрочные — 1 год, среднесрочные — 1–5 лет, долгосрочные — от 5 лет. Для каждой пропишите нужную сумму денег и срок достижения цели. Расставьте приоритеты: что важнее — подушка, погашение долгов или депозит на квартиру.

Начинать нужно именно с целей, а не с текущих доходов и расходов, рассказывает Светлана Костикова. Она привела кейс из собственного опыта:

У нас был клиент, который хотел «просто копить». После анализа выяснилось, что он мечтает о переезде в Испанию через 7 лет. Специалисты рассчитали, что нужно откладывать по 220 тысяч рублей в месяц, иначе цели не достичь. Без направления накоплений деньги будут двигаться хаотично. Светлана Костикова Независимый финансовый советник

Какие ошибки могут быть: неконкретные цели вроде «хочу дом» без суммы и срока, а также слишком много равнозначных целей и нереалистичные сроки.

Например, есть цель купить квартиру за 10 миллионов рублей, откладывать получится по 30 тысяч рублей в месяц.

Рассчитаем, сколько нужно лет копить:

10 000 000 ÷ 30 000 = 333,33 месяца ≈ 27 лет 9 месяцев.

Это большой срок, в течение которого могут поменяться цели, вырасти цены и инфляция «съесть» часть накоплений. Поэтому нужно либо корректировать сумму накоплений на жильё подешевле, либо рассмотреть ипотеку.

Важны гибкость и оперативное планирование, поэтому целесообразнее составлять план на год. При составлении такого плана можно увидеть полную картину доходов и расходов и более реально спланировать, сколько вы сможете закрыть кредитов, а сколько инвестировать. Так можно будет быстрее достичь краткосрочных целей и быстро адаптировать план под внешние изменения. Валентина Смирнова Финансист

Шаг 2. Оцените текущее финансовое положение

Что нужно сделать:

Запишите все доходы: зарплату, фриланс, пассивные, например проценты от вклада или доход от сдачи квартиры внаём.

Просмотрите банковские выписки за 2–3 месяца и сгруппируйте расходы по категориям: жильё, коммунальные услуги, еда, транспорт, одежда, развлечения и т. д.

Составьте таблицу: активы — счета, инвестиции, недвижимость и обязательства — кредиты, рассрочки.

Какие ошибки могут быть: не собрать мелкие расходы, например стакан кофе по пути на работу или подписка за 299 рублей в месяц. Если экономить на кофе за 250 рублей, то можно сохранить около 62 тысяч в год (250 х 247 рабочих дней в 2025 году).

К нам за помощью обратилась молодая семья с целью перестать жить в кредит.

Любую непредвиденную трату (болезнь питомца, ремонт крыши) они закрывали кредиткой. Мы оцифровали доходы и расходы, сформировали личный финансовый план, настроили инвестиции от 3–5 тысяч рублей в месяц. Через 1,5 года семья скопила капитал свыше 100 тысяч рублей и закрыла вопрос «денег на мелкие ЧП». Теперь они планируют отпуск и крупные покупки без долгов и могут перейти к глобальным целям. Ленар Рахманов Финансовый советник

Шаг 3. Сделайте подушку безопасности

Сформируйте денежный резерв в размере 3–6 месяцев, если у вас стабильный доход, или 6–12 месяцев, если нестабильный.

Какие ошибки могут быть: держать резерв в высокорискованных инвестициях, использовать подушки для плановых и импульсивных покупок.

Создание финансовой подушки безопасности: как накопить резерв.

Шаг 4. Составьте и внедрите бюджет

Пропишите лимиты по категориям и отслеживайте расходы ежемесячно. Удобнее всего определить расходы по каждому направлению, просмотрев банковскую выписку за несколько месяцев и вычислив среднее значение.

Какие ошибки могут быть:

Неправильное определение лимитов: выделение недостаточной суммы, что приведёт к снижению качества жизни и риску отказа от соблюдения финансового плана.

Отсутствие контроля над сезонными тратами (зимние праздники или сборы в школу).

Шаг 5. Спланируйте выплаты долгов

Перечислите долги с остатком и процентной ставкой. Выберите стратегию: погашать сначала с высокой ставкой или с меньшими суммами.

Какие ошибки могут быть: закрывать низкопроцентный долг за счёт подушки безопасности. Например, сумма кредита в 5–10% от регулярных доходов не повлияет на общий финансовый фон, а резерв сократится.

Шаг 6. Определитесь с объёмом инвестиций и стратегией

Определите, сколько вы готовы потерять на вложениях. Подбирайте инструменты для инвестиций, исходя из рисков: депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ) — более надёжные, акции и криптовалюта — более рискованные. Реинвестируйте купоны и дивиденды, настройте в приложении банка округление расходов, чтобы сумма прирастала.

Какие ошибки могут быть:

Выбирать высокорисковые инвестиции в надежде получить наибольшую выгоду.

Раскладывать портфель на разные инструменты, игнорируя комиссии брокеров и налоги.

Не учитывать инфляцию. На этом акцентирует внимание Светлана Костикова. По её словам, цель «накопить 5 миллионов за 5 лет» без учёта инфляции = потерять 20–30% покупательной способности сбережений.

Шаг 7. Автоматизируйте и контролируйте

Привычка соблюдать бюджет может появиться не сразу. Иногда нужна дисциплина, чтобы привыкнуть жить в рамках определённых лимитов.

Поэтому можно начать с малых шагов:

Настроить автопереводы сразу после зарплаты на подушку, инвестиции или для досрочных платежей по кредиту.

Использовать отдельные счета или карты для разных целей.

Обязательно раз в месяц проверять бюджет, раз в квартал — прогресс по целям, раз в год — пересматривать стратегию и риски. Если жизнь меняется, план должен тоже, считает Костикова. Корректировки можно вносить каждые 3–6 месяцев.

Какие ошибки могут быть:

Игнорировать изменения ситуации и не адаптировать автоматическое отчисление под новые обстоятельства. Например, если в конкретном месяце предстоят дни рождения, лучше временно уменьшить размер пополнений копилки, чтобы избежать чрезмерного ограничения бюджета.

Отказываться регулярно проверять выполнение своего финансового плана, тревожиться из-за кратковременных изменений рынка и часто изменять свою финансовую стратегию.

Чек-лист, что должно быть в личном финансовом плане — здесь.

Главное

Личный финансовый план показывает, сколько вы зарабатываете и на что расходуете. С ним легче копить на цели — квартиру, отпуск, подушку безопасности.

Начинать нужно с целей: краткосрочных, средних и долгосрочных, где у каждой есть сумма и срок. Без этого накопления будут идти хаотично.

Важно записать все доходы: зарплату, подработку, проценты и разобрать расходы по категориям. В плане нужно поставить лимиты на расходы и следить за ними каждый месяц. Но цифры должны быть комфортными, чтобы не ухудшать качество жизни.

Чтобы привыкнуть жить по личному финансовому плану, можно настроить автопереводы на сбережения и инвестиции, использовать отдельные счета для разных целей. Проверять бюджет нужно раз в месяц, а пересматривать план — раз в год, чтобы адаптироваться к изменениям и быстрее достигать целей.

