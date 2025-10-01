Что меняется в личных финансах россиян с октября

С 1 октября 2025 года в России вступают в силу важные финансовые изменения: индексируются зарплаты и пенсии, часть социальных выплат переводят в формат цифровых рублей, банки усиливают безопасность операций, а самозанятые и малый бизнес получают право на кредитные каникулы. Подробнее обо всех нововведениях — в нашей статье.

Повышаются зарплаты госслужащих, силовиков и федеральных бюджетников

С 1 октября произошла масштабная индексация денежного довольствия и заработной платы широкого круга госслужащих, силовиков и бюджетников. Повышение на 7,6% коснулось военнослужащих по контракту и призыву, сотрудников силовых ведомств (Росгвардии, МВД, ФСИН, МЧС и других), а также федеральных гражданских служащих, включая руководителей органов власти и диппредставительств. Такую же прибавку получили и другие сотрудники федеральных госорганов, чьи должности не относятся к государственной гражданской службе.

Индексация затрагивает и работников федеральных бюджетных, казённых и автономных учреждений — преподавателей вузов, врачей, сотрудников научных и культурных учреждений, гидрометеорологической службы, а также гражданский персонал воинских частей и силовых ведомств. Кроме того, на 7,6% проиндексировано вознаграждение адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда.

Индексация пенсий и упрощение подтверждения статуса пенсионера

С 1 октября в России выросли пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Индексация составила 7,6%, что соответствует повышению зарплат действующих силовиков. Перерасчёт произойдёт автоматически, повышенные выплаты пенсионеры начнут получать уже в октябре.

С начала октября увеличились выплаты для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста: фиксированная часть пенсии для них удваивается и добавляется надбавка за уход.

Параллельно с ростом выплат упрощается процедура подтверждения статуса пенсионера. Теперь для этого достаточно сформировать в личном кабинете на портале «Госуслуги» электронную справку в формате PDF. Этот документ содержит Ф. И. О., СНИЛС, вид и срок назначения пенсии, а также QR-код для быстрой проверки сведений через мобильное приложение «Госуслуги». Традиционный бумажный вариант свидетельства сохраняет свою силу.

Банки усилили противодействие мошенникам

С 1 октября вступили в силу новые требования ЦБ, которые обязывают кредитные организации применять шифрование для подтверждения подлинности операций, регулярно проводить проверки систем на уязвимости и вести детальные журналы всех действий клиентов и сотрудников.

Одновременно в мобильных приложениях крупных банков появились специальные кнопки для оперативного сообщения о мошеннических переводах. Через приложение теперь можно подтвердить или опровергнуть добровольность операции, по которой банк получил запрос от регулятора. Эта функция особенно важна, когда пострадавшие обращаются напрямую в полицию и правоохранительные органы запрашивают информацию у Банка России.

Для упрощения процедуры обращения в правоохранительные органы клиенты смогут получать от банка электронные справки о подозрительных операциях, которые будут служить официальным документом для подачи заявления.

Соцвыплаты теперь можно получать в цифровых рублях

1 октября в России стартовал пилотный проект по выплате социальных пособий в цифровых рублях. Это электронная форма национальной валюты, выпускаемая Банком России. Хранить цифровые рубли нужно на специальном электронном кошельке. Их можно конвертировать в обычные рубли, снимать через банкоматы или использовать для расчётов в магазинах.

На первом этапе проект будет ограничен федеральными выплатами и участием нескольких банков. Так, в новом формате можно получать пенсии, пособия для семей с детьми, выплаты беременным и малообеспеченным гражданам, а также пособия для людей с инвалидностью.

Для перехода на цифровые рубли необходимо подать заявление через мобильное приложение или личный кабинет банка и активировать электронный кошелёк. Участие в программе полностью добровольное: те, кто не хочет этого, будут получать выплаты привычным способом — на банковский счёт или наличными.

С января 2026 года в новом формате можно будет получать все федеральные выплаты, включая стипендии и зарплаты бюджетников.

Самозанятые получили право на кредитные каникулы

С 1 октября самозанятые, а также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) имеют право уйти на кредитные каникулы. Ранее такие заёмщики не упоминались в законодательстве, регулирующем сферу кредитования. Теперь по запросу субъекта МСП или самозанятого исполнение обязательств можно приостановить на срок до шести месяцев.

В течение этого льготного периода запрещается начисление неустоек, штрафов или пеней. Проценты за пользование заёмными средствами продолжают начисляться на прежних условиях, а общий срок возврата кредита будет продлён на период действия каникул.

Действие закона распространится на все кредитные договоры, заключённые с 1 марта 2024 года. Воспользоваться правом на каникулы можно не чаще одного раза в пять лет.

Центробанк ввёл лимиты для ипотеки на ИЖС

С 1 октября 2025 года Банк России ввёл макропруденциальные лимиты для кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и займов под залог недвижимости. Эти меры направлены на снижение рисков в данных сегментах кредитования. Макропруденциальный лимит устанавливает предельную долю кредитов с повышенным риском, которые банк или МФО может иметь в своём портфеле.

Необходимость таких мер ЦБ обосновал статистикой: во II квартале 2025 года у 30% заёмщиков по ИЖС и у 46% — по кредитам под залог жилья долговая нагрузка превышала 80%.

Первоначально новые лимиты будут установлены ниже среднерыночных показателей. В дальнейшем регулятор планирует поэтапно ужесточать требования, приближая их к уровню, действующему для ипотечных кредитов и займов без обеспечения.

Завершится акция по обмену монет на купюры

4 октября закончится акция «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги. Сделать это можно в отделениях банков и крупных сетевых магазинах — всего около 4 тысяч точек по стране, охватывающих более 3 тысяч населённых пунктов. В банках полученные средства можно сразу зачислить на свой счёт. Узнать точные адреса и график работы пунктов обмена можно на официальном сайте акции: монетнаянеделя.рф.

Акция проводится Банком России с целью вернуть в оборот монеты, которые годами накапливаются у населения. Это позволяет экономить государственные средства для выпуска новых денег. Предыдущие «Монетные недели» показали высокую эффективность: весной 2025 года было сдано более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.

Меняется порядок формирования кредитной истории

С 1 октября указанием Банка России вносятся уточнения в порядок формирования кредитной истории. В частности, изменена формула для расчёта среднемесячного платежа по договору займа: в неё теперь включён дополнительный показатель «иные требования», отражающий общую сумму задолженности заёмщика по всем прочим обязательствам.

В кредитной истории теперь появится новый критерий: наличие хотя бы одной просрочки платежа по любому обязательству (кредиту, займу или лизингу) продолжительностью более 90 дней за последний год. Финансовые организации будут учитывать это, принимая решение о выдаче займа.

Региональные микрокредитные компании (МКК) смогут выдавать ипотеку

С 22 октября региональные микрокредитные компании получат право выдавать ипотечные займы физическим лицам для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. По задумке законодателей это сделает жилищные кредиты доступнее для льготников, которым банки отказывают из-за низких доходов.

Право работать с ипотекой получат только те МКК, 100% акций или долей которых принадлежат субъекту РФ. Каждый регион сможет стать учредителем только одной такой компании. Выдавать они будут только ипотеку в рамках региональных программ. За коммерческими кредитами по-прежнему нужно будет обращаться в банки.

Банк России оставляет за собой право устанавливать для этих компаний дополнительные требования. Важно, что полученную в региональной МКК ипотеку можно будет погасить с помощью государственной выплаты в 450 тысяч рублей, предназначенной для поддержки многодетных семей.

Увеличится страховка по вкладам на срок свыше 3 лет

С 30 октября повысится лимит страхового возмещения по долгосрочным рублёвым вкладам. Новые правила касаются средств, размещённых на срок свыше 3 лет и удостоверенных сберегательными сертификатами без возможности досрочного возврата. Страховая сумма для них будет увеличена вдвое — с 1,4 до 2,8 миллиона рублей.

Выплата по этому виду вкладов будет рассчитываться и производиться отдельно от возмещения по другим счетам вкладчика. Указанный лимит будет применяться к страховым случаям, наступившим после даты вступления поправок в силу.

