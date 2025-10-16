В современной России действует пенсионная система, которая сильно отличается от советской. Поэтому при назначении выплаты тем, кто начал свой трудовой путь при СССР и в постсоветское время, используют специальную методику подсчёта пособия. Рассказываем, как рассчитывается пенсия за советский стаж работы и что делать, если при расчёте учли не весь стаж.

Как рассчитывают пенсионное пособие

В настоящее время при расчёте пенсионного пособия учитывают количество заработанных пенсионных баллов, стоимость одного балла и фиксированную выплату. Сумму выплаты определяют по формуле:

В текущем году стоимость балла — 145,69 рубля, а величина фиксированной части — 8 907,7 рубля. К 1 февраля 2026 года стоимость одного балла составит 156,76 рубля, а фиксированной части — 9584 рубля.

Как сейчас рассчитывается пенсия, если на пенсионном счёте человека накопилось 110 баллов:

110 х 145,69 + 8 907,7 = 24 933,6

Однако, если у вас есть трудовой стаж, полученный до 2002 года, подсчёт усложняется. За этот период работы рассчитывается надбавка.

В трудовой стаж включают не только срок непосредственной занятости, но и периоды службы в армии, творческой деятельности членов творческих союзов и другие виды деятельности. Они прописаны в п. 3 ст. 30 закона № 173-ФЗ.

Стаж, заработанный в СССР и в постсоветское время, автоматически учитывают при определении размера пенсионного пособия. Обращаться за перерасчётом пенсии нужно, если какие-то периоды вашей трудовой деятельности не были учтены.

Порядок расчёта пенсий за советский стаж

Подсчёт пенсии за советский стаж производят согласно методике, указанной в п. 3 ст. 30 закона № 173-ФЗ. Согласно ей расчёт состоит из трёх шагов:

Шаг 1. Определение расчётного пенсионного капитала

Это базовая величина, используемая для преобразования советского трудового стажа в индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Для вычисления расчётной пенсии сначала вычисляют стажевый и зарплатный коэффициенты.

Стандартный размер стажевого коэффициента — 0,55. Эту цифру используют, если у мужчины отработано не менее 25 лет, а у женщины — 20 лет. За каждый год сверх указанного стажа добавляют 0,01. Предельное значение показателя — 0,75.

Например, если вы мужчина и ваш стаж составляет 27 лет, стажевый коэффициент рассчитывают следующим образом:

0,55 + 0,01 х (27–25) = 0,55 + 0,01 х 2 = 0,57

Для определения зарплатного коэффициента находят соотношение среднего заработка гражданина и средней зарплаты по стране за тот же срок. Предельная величина показателя — 1,2. Исключение — для заявителей, имеющих северный стаж. Для них коэффициент может достигать 1,9 (п. 3 ст. 30 закона № 173-ФЗ).

Подсчёт производят одним из двух способов, в зависимости от того, какой покажет более высокую цифру:

из среднего заработка гражданина за 2000–2001 годы;

из среднего заработка человека за любые 5 лет подряд до 2000 года.

При расчёте добавки к пенсии за советский стаж используют следующий уровень средней зарплаты по стране за 2000–2001 годы — 1494,5 рубля. Среднюю заработную плату за 5 лет до 2000 года можно найти по ссылке.

Формула:

Определим, каким будет зарплатный коэффициент (ЗК) у человека, который в 2000–2001 годах зарабатывал в среднем 1600 рублей. А за период с 1986 по 1990 год — 280 рублей.

ЗК (2000–2001) = 1600 / 1494,5 = 1,07

ЗК (1986–1990) = 280 / ((206,1 + 214,4 + 233,2 + 263 + 303)/5) = 280 / 243,94 = 1,15

Расчёт по второму варианту показал более высокую цифру, значит, её и будут использовать при вычислении пенсионного капитала.

Теперь можно приступать к расчёту пенсионного капитала. Для этого используют формулы:

Если стажевый коэффициент больше 0,55:

где:

ПК — пенсионный капитал;

СК — стажевый коэффициент;

ЗК — зарплатный коэффициент;

СЗ — среднемесячная зарплата в РФ за III квартал 2001 (1671 рубль);

БЧ — базовая часть трудовой пенсии на 01.01.2002 (450 рублей).

Если стажевый коэффициент равен 0,55:

где всё те же значения,

С2002 — стаж до 2002 года,

МС — минимальный трудовой стаж для назначения пенсии — 25 для мужчин или 20 для женщин.

Определим пенсионный капитал для человека со стажевым коэффициентом 0,57 и зарплатным 1,15:

Пенсионный капитал = 0,57 х 1,15 х 1671 – 450 = 645,34

Шаг 2. Валоризация

Это переоценка стоимости пенсионных прав, полученных до 2002 года. Стандартный показатель валоризации — 10%. Плюс к этому значению добавляют по 1% за каждый год стажа до 1991 года.

Определим размер валоризации, если до 1991 года человек проработал 8 лет:

645,34 х (0,1 + 0,01 х 8) = 116,16

Шаг 3. Перевод суммы в пенсионные коэффициенты

Для перевода пенсионного капитала в индивидуальные пенсионные коэффициенты к нему прибавляют размер валоризации, умножают на коэффициент индексации пенсий за 2002–2014 годы (5,6146) и делят на стоимость одного коэффициента на 01.01.2015 (64,1).

В нашем случае расчёт будет выглядеть следующим образом:

(645,34 + 116,16) х 5,6146 / 64,1 = 66,739

Таким образом, за советский стаж человек получит 66,739 пенсионного балла.

Документы, необходимые для подтверждения стажа

Как мы уже отмечали, расчёт доплаты за советский стаж производят автоматически. Однако, чтобы убедиться, что надбавку рассчитали верно, нужно проверить, весь ли стаж учли в Социальном фонде России (СФР). Для этого сравните сведения из трудовой книжки и данные вашего лицевого счёта в СФР.

Имейте в виду, что стаж, приобретённый до 2002 года, подтверждается не суммой уплаченных работодателем взносов, а документами. Если в СФР учли не все периоды вашей работы, необходимо предоставить соответствующие бумаги:

трудовую книжку;

справки с мест работы;

выписки из приказов о назначении на должность;

архивные документы.

Если бумаг о вашей занятости не сохранилось, стаж можно подтвердить показаниями двух свидетелей. Для этого нужно обратиться в отделение СФР.

Если СФР отказываются засчитать стаж — подавайте в суд иск о включении спорного периода работы при расчёте размера пенсионного пособия.

Главное

Расчёт пенсии за советский стаж производится по особой методике. Согласно ей расчётный пенсионный капитал переводят в индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Расчёт автоматический при выходе на пенсионное обеспечение.

Чтобы убедится, что доплату к пенсии рассчитали правильно, нужно сравнить ваш стаж до 2002 года с данными СФР.

Если при определении пособия учли не весь стаж, его нужно подтвердить документально.

