Финансовая карта России: где умеют копить лучше всех

Уровень финансовой грамотности в России неоднородный. Он зависит от возраста, уровня образования, доходов и места проживания человека. Аналитики направления PFM (Personal Finance Management) Сбера изучили финансовые особенности жителей регионов России и поделились результатами с «Рамблером». Рассказываем, у кого больше всего накоплений, какие регионы лидируют по интересу жителей к инвестициям и где люди чаще всего берут кредиты.

© Diy13/iStock.com

Финансовые «полюса»

Эксперты PFM проанализировали обезличенные данные своих клиентов за сентябрь 2025 года и выделили несколько ярко выраженных моделей финансового поведения, характерных для целых регионов.

Лидеры по накоплениям

Вопреки ожиданиям Москва не вошла в топ-3 по доле жителей, имеющих накопления. Больше всего клиентов со сбережениями оказалось в северных регионах.

Регионы-лидеры по доле накоплений:

Мурманская область: 36,9%. Республика Коми: 36,6%. Архангельская область: 36,5%.

В Москве доля клиентов со сбережениями составляет 32,8%.

Лидеры по инвестициям

Центрами частных инвестиций стали регионы с развитой промышленностью и добычей ресурсов. Люди там не просто копят — они используют более сложные инструменты для роста капитала.

Топ-3 региона по доле частных инвесторов:

Пермский край: 14,6%. Ямало-Ненецкий АО: 13,6%. Ханты-Мансийский АО: 13,3%.

Лидеры по кредитной нагрузке

Самая высокая доля клиентов с кредитами и кредитными картами в сентябре зафиксирована в регионах Крайнего Севера и Восточной Сибири. В отдельных регионах почти у каждого второго жителя был открыт хотя бы один заём.

Лидеры по доле клиентов с кредитами:

Республика Саха (Якутия): 45,3%. Ямало-Ненецкий АО: 45,2%. Забайкальский край: 44,5%.

На что больше всего тратят в регионах

В пятёрку самых популярных категорий трат россиян, помимо базовых расходов, вошли:

Путешествия. Ремонт. Одежда и обувь. Красота и здоровье. Домашние питомцы.

Больше всего денег на поездки в сентябре тратили жители Москвы. В среднем на путешествия в месяц у них уходило 33 478 рублей. На втором месте по расходам на путешествия оказались жители Приморского края — 31 538 рублей. Тройку замыкает Республика Северная Осетия — Алания. В среднем жители этого региона тратили на поездки в сентябре 31 455 рублей.

Самые масштабные ремонтные работы в начале осени проходили у жителей Дальнего Востока. В Республике Саха траты в этой категории составили в среднем 12 147 рублей, в Сахалинской области — 12 024 рубля.

Лидерами по шопингу стали жители столицы. В среднем в сентябре они тратили на одежду и обувь 13 344 рубля. Следом за Москвой по этому показателю идёт Республика Северная Осетия — Алания, чьи жители тратили на шопинг в среднем 10 288 рублей.

Большие средние чеки в салонах красоты и фитнес-центрах не только в столице. Топ-3 по тратам в этой категории заняли Республика Ингушетия (5578 рублей), Москва (5367 рублей) и Чеченская Республика (4824 рубля).

Больше всего на своих питомцев в сентябре тратили жители Москвы — в среднем 3704 рубля. Второе место по расходам в этой категории заняли жители Сахалинской области со средним чеком 3135 рублей. Тройку замыкают жители Камчатского края. Их траты на домашних животных в сентябре составили в среднем 3132 рубля.

Как заставить деньги работать на вас

Вне зависимости от места, где вы живете, у каждого есть свои мечты, которые хочется реализовать. Ваши финансы — это инструмент, который ведёт вас к нужной цели. Чтобы деньги работали на вас, важно регулярно оптимизировать свои расходы, знать слабые и сильные места в своём финансовом поведении и формировать привычку регулярно копить.

На первых этапах разобраться в личных финансах довольно сложно. Справиться с этой непростой задачей поможет финансовый помощник, который есть в мобильном приложении Сбера. За доли секунды он может подготовить персональный дайджест о ваших финансовых паттернах, наглядную аналитику расходов и рекомендации лично для вас о том, как улучшить финансовое здоровье. Сервис бесплатный.

На что можно накопить, если отказаться от мелких покупок на год

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. СберБанк Онлайн 6+.

Erid: F7NfYUJCUneTSyK4ToMw