Какие долги переходят по наследству и что с ними делать

При оформлении наследства родственники умершего человека получают не только его имущество, но и его обязательства. Важно разобраться, какие долги переходят по наследству, а какие нет, и что делать, чтобы обезопасить себя от неожиданной задолженности. Мы спросили об этом у экспертов.

© Nikada/iStock.com

Что такое наследство, как его получают

Наследство — это совокупность имущества, которое принадлежало человеку на момент ухода из жизни. Список наследства не ограничивается активами — помимо них, родственникам остаются и долговые обязательства умершего. По закону нельзя принять только деньги и ценности, отказавшись от обременений.

Вступить в наследство можно двумя способами:

с помощью нотариуса;

фактически принять имущество — например, начать делать ремонт в унаследованной квартире, забрать оттуда вещи или оплатить техническое обслуживание автомобиля наследодателя.

Хотя фактическое принятие имущества допустимо, нотариус необходим для оформления свидетельства о праве на наследство и перерегистрации права собственности. Формальная процедура снижает риски споров и защищает наследников от требований кредиторов, предъявленных спустя время. Андрей Гусев старший партнёр АБ Nordic Star

Срок для вступления в наследство ограничен шестью месяцами. В этот период наследники имеют возможность взвесить, готовы ли они принять активы вместе с долгами или целесообразнее от всего отказаться.

Как наследуются долги

Согласно ст. 1175 ГК РФ наследники должны платить по долгам только в пределах стоимости принятого имущества. То есть если вы унаследовали квартиру за 4 миллиона рублей, то максимум, что с вас могут взыскать, — те самые 4 миллиона и ни копейкой больше.

Если наследство приняли несколько человек, то по закону их ответственность по обязательствам наследодателя является солидарной, то есть соответствует доле каждого из них в имуществе.

Это значит, что кредитор вправе потребовать уплаты долга со всех наследников сразу, с любого из них по отдельности или с нескольких человек в любой пропорции. Кредитор не обязан учитывать доли имущества, которые получил каждый наследник, или их внутренние договорённости. Елена Якушева адвокат, партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры»

Если кредитор требует заплатить у кого-то одного из наследников, тот может:

погасить только ту часть долга, за которую отвечает по закону;

оплатить весь долг и через суд потребовать у других наследников компенсировать их часть расходов.

Какие именно долги можно унаследовать

Кредиты, микрозаймы, ипотека

Долги по кредитам, ипотеке и микрозаймам, которые не успел выплатить умерший, обязаны погасить его наследники, согласившиеся принять имущество.

Наследникам переходят не только основной долг и проценты, но и все накопленные штрафы и пени по ним. Если при получении ипотеки заёмщик оформил страхование жизни, долги погасит страховая компания. Однако для этого причина смерти должна относиться к страховым случаям — полисом покрываются не все ситуации.

После смерти заёмщика кредиторы не могут накладывать новые санкции до момента принятия наследства. Узнав о долгах, немедленно обратитесь в банк со свидетельством о смерти — это приостановит начисление пеней. По основному долгу можно договориться об отсрочке до принятия наследства. Перед погашением долгов по кредитам стоит перепроверить суммы. И если окажется, что кредиторы завысили долг, можно требовать перерасчёта.

Займы у других людей

Если умерший занимал деньги по расписке, такой долг вместе с процентами и пенями тоже достаётся наследникам. Но сумма, которую придётся выплатить, не может превышать стоимости наследства. Весь остальной долг будет списан.

Коммунальные долги

Вместе с квартирой наследникам переходят и долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Они делятся между ними пропорционально долям в имуществе.

Налоги

Долги по всем видам налоговых обязательств тоже подлежат оплате, если квитанции пришли при жизни наследодателя.

Алименты и компенсация материального ущерба

Долги по алиментам, появившиеся при жизни человека, входят в состав его наследства. Как и обязательства по возмещению материального ущерба, которые он не успел или не захотел исполнить. Например, если по вине наследодателя произошло ДТП, его наследникам придётся выплатить компенсацию за урон чужому автомобилю.

Договорные обязательства

Если у умершего были невыполненные обязательства по договорам — например, аренды или подряда, — долги по ним также придётся погасить.

Оценивая долги наследодателя, важно знать, что кредиторы могут взыскать через суд только долги за последние три года. Отсчёт начинается с момента, когда долг нужно было вернуть. В случае ежемесячных платежей трёхлетний срок отсчитывается по каждому из них отдельно.

Согласно ст.196 ГК РФ срок исковой давности по всем долгам наследодателя составляет 3 года. Он не прерывается смертью наследодателя и определяется в общем порядке исчисления сроков по нарушенным обязательствам. Бремя доказывания того, что он истёк, возлагается на наследников и не применяется судом автоматически. Михаил Меркулов директор практики организационного развития «КСК Групп»

Какие долги не переходят по наследству

Согласно закону обязательства, которые связаны с личностью должника, аннулируются после его смерти.

К ним относятся:

Алименты, назначенные после смерти, — наследники обязаны погасить только накопленные при жизни их родственника долги, но не должны никого содержать в дальнейшем.

Возмещение вреда здоровью и морального ущерба.

Штрафы ГИБДД и другие административные взыскания.

Связанные с бизнесом долги, если умерший не был привлечён к субсидиарной ответственности. В противном случае погашать долг придётся из наследственного имущества.

Как наследнику узнать о долгах

Перед тем как принять наследство, стоит проверить финансовую историю умершего.

Это можно сделать несколькими способами:

через нотариуса, который может запросить данные в банках, налоговой и у приставов;

проверить личные документы наследодателя;

через банк данных исполнительных производств — по Ф. И. О. человека там можно увидеть, есть ли у него задолженности;

в бюро кредитных историй — там хранится информация обо всех кредитах и займах;

в картотеке гражданских дел на сайтах местных судов — по Ф. И. О. наследодателя там можно найти поданные против него иски;

по квитанциям ЖКХ, если наследуется недвижимость.

Можно ли отказаться от наследства

Закон не запрещает наследникам не принимать имущество наследодателя, даже если тот упомянул их в завещании. Но отказ должен быть полным — оставить себе что-либо из активов умершего не получится. Отменить однажды поданное заявление об отказе или сначала согласиться, а потом отказаться также нельзя. Соответственно, вступив в наследство, вы принимаете и долги.

Если долг больше стоимости имущества, от наследства разумнее отказаться. Исключением могут быть случаи, когда оно имеет нематериальную ценность для наследников. В таких случаях речь, как правило, идёт о семейных реликвиях, артефактах или местах, хранящих семейную историю. Дарья Немировская партнёр White Stone

Отказаться от наследства можно, не заявляя о своих правах на него, но лучше сделать это через нотариуса в течение отведённого законом полугода. Это избавит от возможных споров с кредиторами о том, было ли имущество принято фактически.

По этой же причине не стоит пользоваться имуществом до принятия окончательного решения. Если вы, например, заселитесь в квартиру или начнёте платить «коммуналку», суд может посчитать, что вы фактически приняли наследство, включая финансовые обязательства.

Как защитить себя от чужих долгов

Заблаговременно оцените имущество

Перед тем как принимать решение по наследству, проведите его независимую оценку, чтобы узнать точную рыночную стоимость. Если она окажется больше, чем размер обязательств, принятие имущества будет иметь смысл. После этого отвечать по долгам вам придётся только в пределах этой суммы, даже если позже имущество подорожает.

Проконсультируйтесь с юристом

Специалист поможет запросить нужные справки, проверить кредитные обязательства и при необходимости оформить отказ от наследства.

Не игнорируйте кредиторов

Лучше связаться с банком или микрофинансовой организацией заранее, чем ждать, пока они обратятся в суд. Чаще всего финансовые организации идут навстречу наследникам — могут «заморозить» начисление процентов до вступления в наследство.

Главное

Наряду с имуществом наследник может получить и долги наследодателя, но отвечает по ним только в пределах стоимости наследства. Платить из собственных средств никто не обязан.

К наследственным долгам относятся все виды кредитов, налоговые обязательства, платежи за ЖКУ и невыплаченные при жизни алименты. Не наследуются личные обязательства умершего — административные взыскания, обязанность регулярно платить алименты и прочее.

Перед тем как принять наследство, важно выяснить всё о долгах умершего, оценить имущество и сопоставить эти суммы. Если обязательства окажутся выше, в течение полугода можно официально отказаться от наследства. Это убережёт от ненужных расходов и судебных споров.

Как передать ценные бумаги по наследству