Россиянам объяснили, как отменить списания с карт за подписку

С марта 2026 года списывать деньги за подписки с отвязанных от личного кабинета карт будет запрещено. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Вместе с экспертами разобрались, каких сервисов коснутся нововведения и как правильно отвязать карту от личного кабинета.

Как действует новый закон

Если у клиента возникает задолженность из-за просрочки платежа или нехватки средств на основной карте, сейчас сервис вправе использовать данные других банковских карт, которые пользователь ранее указывал в своём личном кабинете. Оплата производится автоматически, без согласия держателя карты.

По новым правилам платформы утратят право на автоматическое списание средств. Если клиент удалит свою карту из сервиса, транзакция станет невозможной. Соответствующие изменения внесены в ст. 16.1 Закона «О защите прав потребителей».

Помимо самой возможности отмены, указано, что отказ от списаний можно оформить в электронной форме, не прибегая к бумажным заявлениям или звонкам, отмечает старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

Это особенно важно, поскольку большинство подписок сейчас оформляются онлайн, и пользователи смогут также онлайн отказаться от них. Если после этого сервис продолжит списывания, это будет считаться нарушением закона, и оператору грозит штраф. Ольга Чирикова Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

Компании рискуют столкнуться с санкциями в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, тогда как должностным лицам могут выписать штраф на сумму от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Если требования будут проигнорированы, величина штрафа существенно возрастёт и может достигнуть отметки в 300 тысяч рублей.

Это означает, что токены, используемые для регулярных платежей, должны быть немедленно аннулированы после удаления карты, уточняет Чирикова.

Банки и платёжные системы будут обязаны прекратить обработку транзакций по таким токенам, а продавцы — пересмотреть свои системы хранения данных. Особенно это касается международных сервисов, которые позволяли списания по токенам даже после удаления карты в интерфейсе. Ольга Чирикова Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

Кого коснутся нововведения

Под действие нового закона подпадают компании, которые продают онлайн-услуги и взимают регулярную абонентскую плату с клиентов, объяснила директор Юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева.

Это онлайн-кинотеатры (Okko, IVI, Kinopoisk), музыкальные сервисы (Yandex Music, VK Музыка), облачные хранилища, образовательные платформы, приложения с регулярными платежами и другие сервисы, где пользователь привязывает карту и соглашается на регулярное списание Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Нововведения не касаются списаний, которые производят с карт должников кредиторы, добавила эксперт. Эти транзакции регулируются договорами, которые заключают стороны при оформлении займа или кредита.

Закон направлен на защиту потребителей от нежелательных списаний за цифровые подписки и не распространяется на банковские или кредитные платежи. Автоматические списания по кредитам, займам или оплате услуг ЖКХ — это не “подписка”, а исполнение обязательств по отдельным договорам с банками и микрофинансовыми организациями. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Однако, по словам юриста, если сам банк предоставляет платные цифровые сервисы (например, «премиальный пакет услуг» с ежемесячной оплатой, подключённый онлайн), такие услуги подпадают под действие закона — это тоже разновидность цифровой подписки. К примеру, это сервис «СберПремьер» от СберБанка или T-Premium от Т-банка.

Как установить запрет на списание денег с карты по новому закону

Начиная с 1 марта 2026 года клиенты смогут воспользоваться двумя вариантами прекращения автоматических платежей:

Удалить платёжные данные банковской карты непосредственно через раздел личного кабинета сервиса.

Отправить электронный запрос провайдеру услуг с требованием прекратить использование сохранённых реквизитов.

Ольга Чирикова подчёркивает, что согласно закону клиент должен получать оповещение минимум за 24 часа до планируемого автоматического платежа, включающее ссылку для отмены автоматической оплаты. Нарушение этого правила обяжет компанию незамедлительно вернуть средства пользователю.

Теперь любое автоматическое списание должно сопровождаться подтверждением, а не осуществляться “по инерции”. Однако проблема скрытых платежей полностью не устраняется. Пользователь по-прежнему должен контролировать, где именно оформлена подписка. Ольга Чирикова Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

В частности, эксперт предостерегла пользователей App Store или Google Play. По её словам, отписка в приложении не сработает — необходимо отменить её в аккаунте магазина.

Отмена платной подписки на платформе App Store включает следующие шаги:

Авторизуйтесь в приложении App Store с помощью Apple ID и войдите в меню настроек вашей учётной записи. Зайдите в подраздел, посвящённый управлению всеми активными подписками («Подписки»), и нажмите пункт «Управление». Определитесь с конкретной подпиской, которую хотите аннулировать, и подтвердите своё решение выбором опции «Отмена подписки».

Кроме того, Яковлева посоветовала пользователям онлайн-сервисов сохранять скриншоты удаления карты или подтверждения отказа — это поможет при споре или при запросе возврата.

Чарджбэк: как вернуть деньги через банк

Однако закон вступает в силу только с 1 марта 2026 года, и в настоящий момент не существует конкретного механизма, установленного законом. Действуют правила, предусмотренные внутренней политикой сервисов.

Сейчас можно воспользоваться следующими способами:

1. Клиенты банков могут обратиться в кредитную организацию для деактивации автоматических платежей, привязанных к карте. Эта функция доступна в личном кабинете интернет-банка, в мобильном приложении либо при личном посещении отделения банка.

Дополнительной мерой защиты может послужить установление ограничений на онлайн-транзакции или на максимальную сумму, которая может быть списана с карты.

2. Отменить списания можно и через сам сервис, где оформлена подписка. Для этого нужно найти в личном кабинете на сайте или в приложении опцию удаления привязанной банковской карты.

Если такая возможность отсутствует, стоит связаться со службой поддержки и потребовать отключить автоматические списания и удалить реквизиты.

После того как карта будет удалена из системы, сервис должен подтвердить эту операцию, отправив уведомление о прекращении автоматических списаний. Извещение могут отобразить в личном кабинете или показать в виде всплывающего окна.

Главное

С марта 2026 года в России начнёт действовать поправка к закону, запрещающая компаниям продолжать автоматически снимать деньги за подписки с банковских карт, отключённых владельцем в личном аккаунте. Нововведение поможет пользователям эффективнее контролировать цифровые расходы.

Новый закон распространяется на поставщиков цифровых услуг, таких как онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и образовательные платформы, взимающие регулярную плату. При этом нововведения не касаются автоматических списаний по кредитам, займам или оплате услуг ЖКХ.

Как только закон вступит в силу, пользователи смогут отменять автоматические списания, удаляя данные карты из личного кабинета или отправляя электронное уведомление об отказе. А пока закон не вступил в силу, можно отключать автоплатежи через банк или удалять карту в настройках сервиса.

