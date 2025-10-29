Как получить кешбэк от государства: что такое налоговый вычет и как он работает

Налоговый вычет работает как кешбэк: он представляет собой возврат части денег, израсходованных на учёбу, спортивные тренировки, приобретение жилого имущества и другие цели. Расходы за 2025 год можно заявить через работодателя или начиная с 2026 года через налоговую службу. Рассказываем, что такое налоговый вычет, за что его можно получить и как это сделать.

© Рамблер

Кому полагается вычет

Вычет — льгота, подходящая для тех, кто платит налог на доходы физлиц (НДФЛ). Этот налоговый сбор платится с заработной платы, оплаты за сдачу недвижимости, выигрышей и прочих поступлений. Исключения, когда НДФЛ не подлежит уплате, указаны в ст. 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ).

Если вы официально не работаете и не имеете поступлений, с которых платится НДФЛ, или живете на социальные пособия, вычет вам не положен. Данная льгота не распространяется на индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, и самозанятых граждан.

Льготу предоставляют двумя способами:

Путём уменьшения налога . В этом случае уменьшается НДФЛ, который за вас платит работодатель, и ваша зарплата увеличивается.

. В этом случае уменьшается НДФЛ, который за вас платит работодатель, и ваша зарплата увеличивается. С помощью возврата уплаченного в бюджет налога. Такой способ означает, что вам возвращают НДФЛ, уплаченный ранее.

Какие налоговые вычеты можно получить

Социальные налоговые льготы

Ими могут воспользоваться граждане, которые тратили деньги на следующие цели:

Образование : собственное обучение либо образование ребёнка.

: собственное обучение либо образование ребёнка. Медицинские услуги и медикаменты : медицинские манипуляции и приобретение лекарств лично или для родственников.

: медицинские манипуляции и приобретение лекарств лично или для родственников. Благотворительная помощь : помощь благотворительным организациям.

: помощь благотворительным организациям. Фитнес и спортивные занятия: личные тренировки и занятия спортом, аналогичные мероприятия для детей.

Общая сумма расходов, с которой предоставляется налоговый возврат, ограничена суммой в 150 тысяч рублей.

Отдельные категории затрат имеют собственные ограничения:

Расходы на учёбу детей принимаются в сумме до 110 тысяч рублей на одного ребёнка (до 2024 года — 50 тысяч рублей).

(до 2024 года — 50 тысяч рублей). Взносы на благотворительность позволяют вернуть налог в пределах 25% от общего дохода за год.

Траты на дорогостоящие медицинские услуги не подлежат каким-либо ограничениям.

Список дорогостоящих медицинских манипуляций приведён в постановлении правительства № 458.

Рассмотрим пример. В 2025 году вы оплатили повышение квалификации в размере 200 тысяч рублей. Но, поскольку это больше ограничения в 150 тысяч, возместить можно только взносы со 150 тысяч рублей. При стандартной ставке подоходного налога вам вернут 19,5 тысячи рублей (150 000 х 13% = 19 500).

Важно: с 2025 года введены дифференцированные ставки НДФЛ в зависимости от уровня доходов. Для граждан, чей годовой доход составляет менее 2,4 миллиона рублей, ставка налога остается стандартной — 13%. Однако, если ваш заработок превышает этот порог, налоговая нагрузка увеличивается, соответственно, возрастает и размер налогового вычета, который можно вернуть из бюджета.

Имущественные вычеты

Полагаются тем, кто проводит операции с недвижимостью: покупает, продает или строит жильё. Перечень таких операций приведён в ст. 220 НК РФ.

Покупка жилья

Если вы купили жилую недвижимость, можете возместить налог с затрат до 2 миллионов рублей. Неиспользованная сумма льготы переносится на следующие годы.

Рассмотрим пример. В 2025 году вы приобрели жилую недвижимость за 5 миллионов рублей. Возместить можно только налог с суммы 2 миллиона: при ставке НДФЛ 13% — это 260 тысяч рублей.

Однако сумма возмещения зависит от того, сколько вы заплатили налогов. Допустим, ваш оклад — 120 тысяч рублей. Таким образом, ежемесячно вы платите подоходный налог в размере 15,6 тысячи рублей (120 000 х 13% = 15 600). За год — 187,2 тысячи рублей. Эту сумму вы и можете заявить к возмещению в 2026 году. А неиспользованный остаток 72,8 тысячи рублей перенести на следующий год.

Дополнительно стоит отметить важный нюанс: помимо приобретения самого жилого помещения, при оформлении налоговой компенсации можно учесть и расходы, связанные с ремонтом квартиры или её отделкой.

Проценты по ипотеке

При приобретении жилого имущества в ипотеку действует финансовая поддержка в форме компенсации процентов, уплаченных банку. Предельный размер расходов для получения вычета — 3 миллиона рублей.

Это означает, что при стандартной ставке НДФЛ в размере 13% собственник имеет возможность вернуть себе сумму 390 тысяч рублей (3 000 000 х 13% = 390 000). Неизрасходованный остаток также разрешается переносить.

Продажа жилья

Эта льгота полезна тем, кто продаёт жильё менее чем через 5 лет после его покупки. В такой ситуации продавец должен самостоятельно уплатить подоходный налог. Его можно снизить за счёт вычета, который предоставляют на 1 миллион рублей. То есть вы можете сэкономить от 130 тысяч рублей (1 000 000 х 13% = 130 000).

Профессиональные вычеты

Их предоставляют предпринимателям на общей системе обложения налогами, физлицам, работающим по договорам ГПХ и получающим авторские вознаграждения.

Таким категориям заявителей снижают базу налогообложения, если они расходуют средства на выполнение профессиональных работ.

Например, вы работаете курьером по ГПХ и несёте расходы на бензин и техобслуживание автомобиля. Если предоставить доказательства, что такие затраты связаны с работой, на их сумму можно снизить базу, с которой рассчитывается налог.

Для авторов, получающих вознаграждение, размер льготы определяется из нормативов затрат. Из полученного дохода вычитают установленный процент, а на остаток начисляют налог.

Профессиональный налоговый вычет: что это и как получить

Стандартные вычеты

Можно оформить на себя или на детей. На себя его предоставляют льготникам. Среди них:

чернобыльцы;

инвалиды Великой Отечественной войны;

граждане, имеющие заслуги перед страной.

Полный перечень заявителей и размер предоставляемой льготы указан в ст. 218 НК РФ.

Размер вычета на ребёнка:

на первого — 1,4 тысячи рублей;

на второго — 2,8 тысячи рублей;

на последующих — 6 тысяч рублей;

на ребёнка-инвалида — 12 тысяч рублей.

Льгота предоставляется до тех пор, пока доход заявителя не превышает 450 тысяч рублей с начала года. При превышении этого показателя вычет отменяется.

Рассмотрим пример. Ваш доход составляет 50 тысяч рублей. У вас трое несовершеннолетних детей. Соответственно, вам положен вычет 10,2 тысячи рублей (1 400 + 2 800 + 6 000 = 10 200).

Эту сумму будут вычитать из доходов при расчёте подоходного налога. То есть налоги будут уплачивать не с 50 тысяч рублей, а только с 39,8 тысячи (50 000 – 10 200 = 39 800).

Таким образом, НДФЛ составит 5174 рубля (39 800 х 13% = 5 174). На руки вы будете получать 44 826 рублей. Если не оформлять льготу, работодатель будет считать налог со всей суммы заработка: 50 000 х 13% = 6500. И вы будете получать 43 500 рублей.

Через 9 месяцев вы достигнете предельной суммы годового дохода в 450 тысяч рублей и льгота перестанет действовать. Вы сможете вновь воспользоваться ею с января.

Вычет по инвестициям и пенсионным сбережениям

Инвесторам доступны следующие варианты налоговых преимуществ:

По ИИС-1 возможно предоставление вычета на внесённую сумму в пределах 400 тысяч рублей. Вычет по ИИС-1 можно оформлять ежегодно: если вы пополнили счёт в 2025 году, льготой можно воспользоваться начиная с 2026-го.

возможно предоставление вычета на внесённую сумму в пределах 400 тысяч рублей. Вычет по ИИС-1 можно оформлять ежегодно: если вы пополнили счёт в 2025 году, льготой можно воспользоваться начиная с 2026-го. ИИС-2 позволяет освободить от налогообложения всю прибыль, накопленную на счёте, при условии закрытия договора спустя минимум три года. Вычет по ИИС-2 предоставляют после закрытия счёта.

позволяет освободить от налогообложения всю прибыль, накопленную на счёте, при условии закрытия договора спустя минимум три года. Вычет по ИИС-2 предоставляют после закрытия счёта. ИИС-3 даёт возможность объединить обе льготы. Вы можете ежегодно получать возмещение со взносов до 400 тысяч рублей. Например, если внести на счёт максимальную сумму 400 тысяч рублей в 2025 году, в 2026-м можно возместить 52 тысячи рублей (если вы платите НДФЛ по ставке 13%) и более (в зависимости от суммы уплаченных вами налогов). Также вы получаете освобождение от налогообложения дохода до 30 миллионов рублей по истечении минимального срока владения счётом.

Обратите внимание, что с 2024 года инвесторы могут открыть только счёт третьего типа.

Аналогичный с ИИС-3 механизм действует для вкладчиков в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и участников программы длительных пенсионных сбережений (ПДС).

Налоговый вычет по ИИС: как и когда можно получить

Как получить налоговый вычет

Через налоговую инспекцию

После завершения финансового года, в течение которого были осуществлены подлежащие вычету расходы, гражданин вправе обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) с заявлением на возврат НДФЛ. Процесс включает следующие шаги:

Подготовка документов. В зависимости от вида вычета это могут быть справки о платеже за учёбу, медицинское обслуживание, выписка из реестра недвижимости и другие доказательства. Оформление и подача налоговой декларации: через Госуслуги, личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) или в отделении налоговой инспекции. Ожидание результатов рассмотрения вашего обращения. Проверка представленных сведений длится до трёх месяцев. Затем в срок до одного месяца денежные средства будут зачислены на банковский счёт заявителя.

Через работодателя

Альтернативный метод подразумевает обращение к своему работодателю для уменьшения базы налогообложения ещё до наступления следующего налогового периода. Последовательность шагов следующая:

Убедитесь в наличии оснований для льготы. Предоставьте пакет документации, подтверждающей ваше право на вычет, вместе с соответствующим заявлением непосредственно в налоговую службу или через электронный сервис личного кабинета налогоплательщика. Дождитесь уведомления. Специалисты ФНС проведут проверку представленной информации в течение одного месяца и уведомят вашу компанию о праве на уменьшение налоговой нагрузки. Обратитесь в бухгалтерию своей организации с заявлением. Формат документа свободен, но нужно указывать цель — предоставление налогового вычета. Ваш работодатель прекратит дальнейшие начисления налога с зарплаты.

Данный способ подходит для оформления стандартных, имущественных и социальных вычетов.

Упрощённый порядок получения льготы

Современная практика предусматривает ускоренную процедуру оформления льготы через личный кабинет ФНС. В нём автоматически формируется предварительно подготовленное заявление, которое остаётся подтвердить и отправить электронным способом.

Как формируется заявление:

Налоговая служба получает всю информацию из кредитных организаций и от прочих налоговых агентов. Если налоговики получили данные до 25 февраля, заявление формируется до 20 марта. Если данные были получены позже — заявление появляется в течение 20 суток. После подтверждения заявления пользователем в течение 30 суток проходит проверка и ещё 2 недели даются на проведение выплаты.

Упрощённый способ доступен не для всех льгот. Его можно использовать только при покупке, строительстве жилья, ипотеке, инвестиционных операциях, лечении, обучении и оплате фитнеса.

Главное

Налоговый вычет — льгота, которая позволяет не платить весь или часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или вернуть уже уплаченный в бюджет сбор.

Получить его можно, если вы расходуете деньги на покупку жилья, платите ипотеку, оплачиваете учёбу, лечение, занятия спортом, инвестируете. Кроме того, возврат положен тем, у кого есть несовершеннолетние дети.

Чтобы воспользоваться льготой сразу же, нужно оформлять её через работодателя. Тогда с вашего дохода не будут удерживать налог, либо он будет меньше.

В остальных случаях возместить НДФЛ можно не ранее чем на следующий год после осуществления расходов. Для этого нужно заполнить налоговую декларацию или дождаться, пока налоговики сформируют заявку в упрощённом порядке.

Как я оформлял вычет на образование и почему можно было справиться лучше