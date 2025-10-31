Как ноябрьские праздники — 2025 повлияют на зарплату и выплату пенсий

В ноябре рабочий график многих сотрудников может сдвинуться из-за длинных выходных по случаю Дня народного единства. Сначала россиян ждут шесть рабочих будней, потом три дня отдыха и укороченная неделя. Разъясняем, как эти изменения отразятся на выплате зарплат и пенсий в декабре.

Суббота 1 ноября является рабочим днем, так как на неё перенесли выходной с понедельника 3 ноября. После трёх выходных, в среду 5 ноября, работа возобновится в обычном режиме, и оставшиеся дни месяца будут следовать стандартному расписанию.

Как изменится зарплата на окладе

Поскольку суббота становится рабочей вследствие переноса с обычного рабочего дня, при стандартном графике она дополнительно не оплачивается. На зарплаты тех, кто работает на окладе, праздники не повлияют. Сотрудники ежемесячно получают одинаковую сумму оклада, изменяется только стоимость одного рабочего часа. Таким образом, компания «выравнивает» выплаты, чтобы работник получал стабильный доход, независимо от длины календарного периода.

Однако сдвиг в графике в ноябре скажется на распределении выплат в течение месяца. Заработная плата, как правило, начисляется дважды в месяц, в виде аванса за первую половину и окончательного расчёта в конце месяца. Выплаты рассчитывают пропорционально отработанному времени. Поэтому ноябрьский аванс будет меньше обычного из-за дополнительного выходного дня в начале месяца. Однако окончательный расчёт за вторую половину месяца будет выше, что компенсирует разницу, и в итоге общая сумма оклада за ноябрь останется неизменной.

Как изменится сдельная или почасовая оплата

Сотрудники, получающие сдельную или почасовую зарплату, могут получить больше обычного благодаря дополнительному рабочему дню. Но если в ноябре у них, напротив, будет на одну смену меньше, то есть сократится количество отработанных часов или произведённой продукции, то тогда это уменьшит их выплаты.

Как оплачивается работа в праздничные дни

Согласно статье 153 Трудового кодекса работа в праздничные дни, включая 4 ноября, оплачивается в двойном размере или более. Для сотрудников, получающих оклад, размер оплаты зависит от того, отрабатывают ли они этот день в пределах или сверх месячной нормы.

Если работа в праздник потребовалась, чтобы нагнать норму, то выплачивается не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада. А если сотрудник выходит на работу в праздник сверхурочно, оплата производится в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.

Сдельная работа в праздничные дни оплачивается по двойному тарифу или выше. Так же и сотрудникам с дневной или почасовой оплатой труда за работу в праздники полагается не менее двойной дневной или почасовой ставки.

Как изменится выплата пенсий в ноябре

Ноябрьские праздники отразятся на графике выплат пособий и пенсий. Если адресат матпомощи её получает в начале месяца и дата приходится на праздничный день в ноябре, то средства поступят раньше — в последние рабочие дни перед праздниками: 31 октября или 1 ноября.

Этот порядок применяется к гражданам, которым пенсионные выплаты поступают на банковские карты, или тем, кто получает пенсии доставкой на дом или через отделения «Почты России». Если обычно средства начисляют на счёт, узнать новую дату с учётом сдвига можно в личном кабинете на сайте Социального фонда. В случае доставки почтой дата выплаты будет зависеть от графика работы отделений.

