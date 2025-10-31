Россияне рассказали, почему планируют вступить в ПДС

Каждый третий россиянин планирует стать участником программы долгосрочных сбережений (ПДС). Граждан привлекают государственное софинансирование и высокая доходность программы. Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского института Минфина России (НИФИ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Его результаты есть в распоряжении «Рамблера».

Исследование проводилось в сентябре — октябре 2025 года на портале Моифинансы.рф. В опросе приняли участие более 4000 респондентов из разных регионов страны.

Согласно опросу, в программу долгосрочных сбережений уже вступили 18% опрошенных россиян, 77% — знают о ней, а планируют стать участниками еще 39% опрошенных.

Среди основных целей накоплений респонденты назвали:

формирование финансового резерва — 27%;

дополнительный источник доходов на пенсии — 26%;

покупка жилой недвижимости — 11%;

образование детей — 9%.

Основными причинами вступления в ПДС является возможность получить софинансирование от государства (26,5%) и доходность, превышающую депозиты (22%). Опрошенные также назвали факторы, препятствующие участию в программе: долгий срок сбережений (30%), недоверие (29%), малая информированность (21%).

Что россияне знают о ПДС:

о государственном софинансировании известно 76% опрошенных;

о возможности оформить налоговый вычет — 66%;

о страховании сбережений — 73%;

о возможности перевести в ПДС накопительную часть пенсии — 67%;

о высокой доходности — 39%.

Результаты исследования показывают высокую заинтересованность россиян в участии в программе, а также перспективы дальнейшего роста ПДС. На это указал президент НАПФ Сергей Беляков.

Большинство россиян готовы рассматривать ПДС в качестве инструмента накопления. Однако чтобы намерения граждан переросли в реальные взносы, НПФ нужно усиливать информационную работу и развивать каналы коммуникации с клиентами. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Опрос демонстрирует, что граждане осознают важность долгосрочных сбережений, однако относятся к программе с долей скепсиса, отметил врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович. По его мнению, для преодоления барьеров важно продолжать информировать россиян о преимуществах программы в доступной и наглядной форме, например с помощью обучающих онлайн-тренажёров.

Как работает программа долгосрочных сбережений