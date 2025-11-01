Что изменилось в личных финансах россиян с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России вступили в силу законодательные изменения в финансовой сфере. Среди ключевых нововведений — индексация заработных плат и пенсий, ужесточение взыскания налогов с физических лиц.

© VinokurovYury/iStock.com

Изменится график выплат зарплат и пенсий

Первая рабочая неделя будет укороченной — на понедельник и вторник приходятся праздничные дни 3 и 4 ноября. По этой причине пенсионеры, у которых выплаты обычно приходятся на эти даты, получат средства раньше, 1 ноября.

Для тех, кто получает зарплату в форме оклада, короткая неделя будет означать небольшой сдвиг в распределении выплат: ноябрьский аванс будет чуть меньше обычного, но расчет за вторую половину месяца, который поступит на карты в декабре, компенсирует разницу. Потерять в зарплате могут сотрудники, у которых оплата сдельная или почасовая, поскольку рабочего времени будет меньше.

Как ноябрьские праздники — 2025 повлияют на зарплату и выплату пенсий

Долги физлиц по налогам смогут списать без суда

С 1 ноября Федеральная налоговая служба (ФНС) вправе списывать долги по налогам со счетов физических лиц без обращения в суд. Раньше налоговикам нужно было сначала направить требование об уплате.

До принятия изменений ФНС в случае неисполнения обязательств со стороны физлица принимала решение о взыскании и передавала в банк информацию для приостановки операций по счетам должника. Только после этих этапов налоговая служба обращалась в суд для получения судебного приказа, который давал разрешение на фактическое взыскание.

По новым правилам, если физлицо игнорирует требования об уплате налогов, налоговая может сразу списать деньги с банковских счетов. Если сумма задолженности не является предметом спора, её взыщут без суда. Спорным вопрос становится, если налогоплательщик подал заявление о перерасчёте или вовсе потребовал признать долг неправомерным.

Уведомление о списании средств придёт должнику на Госуслуги или заказным письмом. Если на счетах оказалось недостаточно средств, следующим этапом станет взыскание имущества.

Это нововведение касается долгов по налогам, которые люди платят самостоятельно, например налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи имущества или налог для самозанятых, а также налогов, которые начисляются автоматически (на имущество, транспорт, землю, проценты по вкладам), включая те, что не удержал работодатель или были доначислены после проверки.

Остался последний месяц для уплаты имущественных налогов

Владельцы собственности до 1 декабря 2025 года (не включительно) обязаны уплатить имущественный налог. То же самое касается транспортного и земельного налога, а также налога на доходы с банковских вкладов. Если бумажное уведомление не пришло, проверить информацию можно на «Госуслугах», в личном кабинете налогоплательщика или в отделениях ФНС по месту жительства.

Увеличились пенсии некоторых категорий граждан

В ноябре пенсионеры, отметившие 80-летие в октябре, и лица, получат прибавку около 8,9 тыс. рублей за счет удвоения фиксированной выплаты к пенсии. Если за таким пенсионером оформлен уход, ему дополнительно начислят ещё 1314 рублей к страховой пенсии или 1377 рублей к государственной пенсии. Такая же удвоенная фиксированная выплата положена и инвалидам I группы, получившим этот статус в октябре.

Размер выплат жителям отдельных регионов увеличивается за счёт районного коэффициента. Размер этого увеличения зависит от конкретного региона и составляет от 1,15 до 1,9 раза. Для северных территорий общая сумма может достигать почти 20 тысяч рублей.

Пенсионеры, уволившиеся в октябре, начнут получать полную пенсию с учётом всех прошлых индексаций. Средняя прибавка составит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Пенсии лётчиков и членов экипажа гражданской авиации и работников угольной промышленности пересматриваются ежеквартально. Доплаты определяются стажем и условиями, в которых работали пенсионеры. Средняя прибавка составит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Кому пересчитают пенсии в ноябре 2025 года

Нотариусов обязали сообщать о долгах умерших родственников

Изменения коснулись работы нотариусов. Теперь они обязаны проверять кредитные истории умерших через Центральный каталог кредитных историй и уведомлять наследников о наличии задолженностей. Запрос будет направлен не позднее трёх рабочих дней со дня открытия наследственного дела. Это нужно для защиты прав правопреемников от столкновения с неожиданными обязательствами — ведь долги тоже переходят по наследству.

Какие долги переходят по наследству и что с ними делать

Брокеров обязали информировать клиентов о рисках

Новые требования появились и к работе брокеров. При работе с клиентами с 5 ноября специалисты должны будут подробно рассказывать о рисках перед сделками. Навязывать дополнительные финансовые услуги клиенту станет запрещено. Также брокеров обяжут контролировать квалификацию сотрудников и оценивать уровень подготовки инвесторов.

Жалобы на недобросовестных брокеров будет обрабатывать Центробанк через интернет-приёмную. Участников финансового риска обяжут быстрее обрабатывать такие обращения.

Ситибанк перестал обслуживать вклады

С 1 ноября Ситибанк закрыл все свои сберегательные и накопительные (включая прогрессивные) счета для клиентов. Банк больше не обслуживает эти вклады: проценты не начисляются, а управление счетами недоступно. Владельцам средств рекомендовали как можно скорее перевести все свои активы в другие банки.

Одна ипотека на семью: как ограничения по семейной ипотеке скажутся на доступности кредита