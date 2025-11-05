Клиенты Сбера могут оформить налоговый вычет в один клик через ИИ-помощника

Клиенты Сбера теперь могут быстрее и проще оформлять налоговый вычет с помощью нового ИИ-помощника в СберБанк Онлайн, сообщает пресс-служба банка. Сервис работает на базе GigaChat.

© Elena Titova/iStock.com

Помощник взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов, которую Сбер запустил совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) в сентябре 2025 года. Сервис анализирует налоговую нагрузку клиента и находит способы возврата части уплаченных налогов.

Если компания уже зарегистрирована на платформе, для получения вычета через ИИ-помощника достаточно дать согласие и подтвердить отправку данных в ФНС.

Если компания ещё не подключилась, помощник рассчитает размер налогового вычета и объяснит, как оформить его самостоятельно.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно ввести в строке поиска с GigaChat. «Налоговый вычет» и выбрать «Помощник по налогам в ассистенте Салют».

Сервис также позволяет дать согласие на получение вычетов в будущем. После этого деньги будут возвращаться автоматически, как только организация присоединится к платформе, отметили в пресс-службе Сбера.

Налоговый вычет можно оформить за образование, спорт, лечение, а также по продуктам Сбера: добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, ипотеке, инвестициям через ИИС. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% за 2025 год.

