Как снять крупную сумму наличными за один раз

Вам нужно снять крупную сумму наличными в рублях или другой валюте? Не спешите сразу идти к банкомату или в отделение банка. В 2025 году действуют некоторые ограничения на снятие наличных. Рассказываем, какие существуют лимиты и как увеличить шансы сразу получить всю необходимую сумму.

Что нужно знать при снятии денег через банкомат

Рубли

В банкомат в среднем помещается от 3 до 14 миллионов рублей в зависимости от вида терминала, его расположения, номинала принимаемых банкнот. Больше купюр обычно хранится в банкоматах, находящихся в многолюдных местах.

В банкоматах не установлены ограничения на объём выдачи наличных — устройство сможет выдать столько банкнот, сколько в нём есть. Однако существуют лимиты по сумме снятия с карт. Условия зависят от конкретного банка и тарифа. Например, суточный лимит на снятие по классической карте Сбера составляет 300 тысяч рублей, для премиальных клиентов — 3 миллиона рублей.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года банки могут вводить ограничения на снятие наличных рублей через банкоматы, если операции клиента выглядят подозрительно.

Нововведения предусматривают два видов лимитов:

суточный лимит не более 50 тысяч рублей.

месячный лимит не более 100 тысяч рублей.

Лимит в 50 тысяч рублей в сутки может быть установлен, когда банк подозревает потенциальное участие мошенников. Это может произойти, если:

Клиент пытается снять наличными крупную сумму, особенно вскоре после оформления кредита.

Человек предварительно сменил номера телефона для авторизации в интернет-банке.

Перед операцией была зафиксирована подозрительная телефонная активность, например резкий рост входящих звонков с новых номеров.

На устройстве клиента обнаружены вредоносные программы.

Клиент пытается снять деньги в непривычное время суток или в отдалённом банкомате.

Такой лимит устанавливается на 48 часов. В течение этого срока можно получить большую сумму не через банкомат, а, например, в кассе банка по паспорту, пояснил «Рамблеру» юрист юридической компании «Митра» Артём Марков.

Лимит на снятие не более 100 тысяч рублей в месяц затрагивает тех, кто ранее был включен в реестр мошенников ЦБ, подчеркнул эксперт. Это люди, которые подозреваются в обналичивании, дроппинге и иных мошеннических схемах, пояснил эксперт. Это ограничение действует, пока клиент или его счёт находится в базе данных мошенников Банка России.

Не все попытки снять в банкомате больше 50 или 100 тысяч рублей будут заблокированы, уточнил Марков. По его словам, говорить об объективной статистике применения новых антифрод-мер пока сложно. Однако, учитывая критерии и разъяснения Банка России, можно сделать вывод, что их применяют не массово, а выборочно. Банки будут использовать данный механизм, только когда возникает явное подозрение, а не для всех без исключения, уверен Марков.

Иностранные валюты

В 2025 году в мегаполисах можно найти банкоматы крупных банков с функцией обмена валюты. Больше всего таких терминалов у Т-Банка. На начало ноября в них можно снять доллары, евро, юани, баты и дирхамы со списанием с рублёвого счёта.

Проверить, сколько наличных доступно к снятию, можно через мобильное приложение банка. Для этого нужно выставить в фильтре опцию «Снять», выбрать валюту и зайти в карточку банкомата из списка. В центре Москвы есть банкоматы, где можно снять более 5 тысяч долларов, евро или юаней.

© Мобильное приложение Т-Банка

Функцию обмена валюты также поддерживают некоторые банкоматы Газпромбанка, Альфа-Банка, Сбера. Найти терминалы можно через 2ГИС по запросу «банкоматы обмен валюты».

© 2gis.ru/moscow

Что нужно знать при снятии денег в кассе банка

Если вам нужна крупная сумма наличными в рублях или иностранной валюте, надёжнее всего будет заказать её заранее в отделении банка, отметила советник председателя правления «Цифра банка» Наталья Тутова. Теоретически снять деньги можно и без предварительного заказа, если нужная сумма есть в кассе на момент вашего визита. Однако банк не может гарантировать выдачу крупной суммы день в день, если клиент об этом заранее не предупредил, сказала эксперт.

Рубли

Для российских рублей порядок действий простой, отметила Тутова. Достаточно личного визита в отделение или звонка в контакт-центр. Некоторые банки позволяют оформить заявку через мобильное приложение.

Уточнить лимиты конкретного отделения можно только напрямую, так как они зависят от его размера и оборота. По словам Тутовой, крупный офис в центре города может располагать несколькими миллионами рублей, в то время как небольшое отделение на окраине — лишь несколькими сотнями тысяч.

Стандартный срок подготовки суммы в 1–3 миллиона рублей составляет до 3 рабочих дней, отметила эксперт. Перед выдачей наличных сотрудник банка проверит ваш паспорт и попросит подтвердить операцию: ввести ПИН-код карты, подписать документы. После этого сумма списывается со счёта и вы получаете наличные.

Иностранные валюты

С иностранной валютой ситуация строже, предупредила Тутова. Заказывать большие суммы для снятия наличных в валюте нужно практически всегда. По её словам, даже в крупных отделениях редко держат в кассе больше 10–20 тысяч долларов. Максимум, на который можно рассчитывать без предварительной заявки, редко превышает 1–2 тысячи долларов.

В Москве продаются доллары, евро, юани, фунты, дирхамы, белорусские рубли, турецкие лиры, казахстанские тенге, грузинские лари и другие валюты. Найти отделение с нужной валютой, проверить курс и зарезервировать нужную сумму можно через 2ГИС.

© 2gis.ru/moscow

Искать отделения для покупки иностранной валюты можно также с помощью сервиса bankiros. При поиске можно выбрать сразу три нужные валюты. Сайт покажет банки и курсы обмена.

© bankiros.ru/currency

Обратите внимание:

Обменять до 40 тысяч рублей можно без паспорта.

При обмене 40–100 тысяч рублей предусмотрена упрощённая идентификация по паспорту.

При обмене более 600 тысяч рублей банк проверит ваши документы и сообщит об операции в Росфинмониторинг.

При обмене суммы свыше 1 миллиона рублей банк может запросить подтверждение дохода согласно 115-ФЗ, предупредил финансовый советник Алексей Родин.

Сроки бронирования могут составлять от 1 до 5 рабочих дней и зависят от требований конкретного банка, отметила Тутова. Если вы планируете обменять больше 10 тысяч долларов, лучше заказать валюту за 5–7 рабочих дней, сказал Родин.

Самый распространённый способ оплаты при покупке иностранной валюты — наличными рублями. Реже доступна оплата картой прямо в кассе.

Вы также можете снять валюту со своего валютного счёта, но с ограничением. По закону средства, размещённые на валютных счетах до 9 марта 2022 года, можно снять наличными в размере не более 10 тысяч долларов или эквивалента в евро. Валюта, поступившая после этой даты, выдаётся только в рублях.

Обратите внимание. Курс обмена может меняться в течение дня, поэтому его стоит уточнять на сайте банка или по телефону перед визитом.

Главное

Любую крупную сумму лучше заказывать заранее в отделении банка лично, по телефону или через мобильное приложение. Бронировать российские рубли необходимо за 1–3 дня. Для иностранной валюты сроки заказа больше — до 5 рабочих дней.

Обналичить крупную сумму в рублях или валюте можно и в банкомате. Однако стоит заранее проверить лимит по снятию на вашей карте. Он зависит от банка и тарифа. Лимит для клиентов без подписок и премиального обслуживания часто составляет около 300 тысяч рублей в сутки.

Если банк заподозрит мошенничество, он может ограничить сумму снятия до 50 тысяч рублей. Такой лимит устанавливается на 2 дня.

Что нужно знать об обмене валюты в 2025 году