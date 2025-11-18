В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что страна значительно увеличила доходы за счёт пошлин и скоро начнёт выплачивать свой государственный долг. Обязательства США перед кредиторами составляют 38 триллионов долларов, что является рекордным показателем за всю историю. Обязательства есть в том числе перед Россией. Рассказываем, откуда у США огромный госдолг и как он влияет на мировую и российскую экономику.

Что такое государственный долг

Государственный долг — сумма всех обязательств государства перед физическими и юридическими лицами, другими странами, международными организациями.

В большинстве развитых стран государственный долг сформирован долговыми ценными бумагами, в основном облигациями, сказала «Рамблеру» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

В странах с развивающимися рынками или низким уровнем дохода значительную часть госдолга составляют кредиты, полученные от международных или региональных организаций.

Зачем государству брать деньги в долг

Государственный долг формируется для финансирования государственных расходов: социальных, инфраструктурных, военных, пояснила Ващелюк.

Дополнительные средства могут потребоваться для финансирования амбициозных планов по темпам роста экономики или из-за снижения доходов. Например, вследствие более низких темпов экономического роста и сокращения объёма экспорта. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Обычно государство берёт средства в долг для закрытия бюджетного дефицита, крупных инвестиционных проектов, рефинансирования обязательств, дополнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

У кого государство занимает деньги

Государственный долг может быть внутренним и внешним:

Внутренний долг формируется, если инвесторами в долговые ценные бумаги правительства являются резиденты: банки, пенсионные фонды и другие финансовые организации, компании, население.

формируется, если инвесторами в долговые ценные бумаги правительства являются резиденты: банки, пенсионные фонды и другие финансовые организации, компании, население. Внешний долг — это обязательства перед нерезидентами, то есть иностранными компаниями и инвесторами, другими странами.

Государство вынуждено занимать деньги за рубежом, когда у него не хватает национальных сбережений, пояснил макроэкономист Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе. Например, Россия совершала внешние займы в 1990-х и начале 2000-х годов, отметил он.

Обычно их совершают в иностранной валюте, однако бывает по-другому: если одна страна хочет инвестировать в другую с более крепкой экономикой, пояснил Ичкитидзе. В таком случае обязательства формируются в национальной валюте страны-заёмщика. Такой сценарий выбрали США. Их государственный долг номинирован в долларах и считается внутренним, отметил Ичкитидзе.

Для кредиторов вложения в государственный долг выгодны, так как позволяют разместить свободную ликвидность в надёжных бумагах и получать процентный доход, пояснила Беленькая.

Что такое облигации: их виды и как они устроены

Самый большой госдолг в истории

Первое место по размеру госдолга занимает США. По данным на 7 ноября 2025 года, общие обязательства страны перед кредиторами составляли около 38,12 триллиона долларов.

Второе место принадлежит Китаю, чей госдолг оценивается примерно в 18,7 триллиона долларов. Разница между госдолгами этих двух стран составляет почти 20 триллионов долларов.

Кому и сколько должны США

Госдолг США представляет собой суммарную непогашенную задолженность федерального правительства по ценным бумагам Казначейства (трежерис). Он состоит из двух частей:

Внутригосударственные обязательства (Intragovernmental holdings). Долг на рынке (Debt held by the public).

Внутригосударственные обязательства — это долги перед государственными фондами в виде немаркетируемых выпусков. На начало ноября они составляли около 7,5 триллиона долларов в общем госдолге США.

Среди крупных американских фондов можно выделить:

Social Security Trust Fund (Фонд социального обеспечения);

Medicare Trust Funds (медицинский фонд);

Civil Service Retirement and Disability Fund (Пенсионный фонд госслужащих);

Highway Trust Fund (Дорожный фонд).

Фонды предпочитают инвестировать финансовые излишки в безопасные ценные бумаги, в числе которых гособлигации, отметил Ичкитидзе.

Долг на рынке — это облигации на руках у иностранных и внутренних инвесторов, банков, Федеральной резервной системы (ФРС). На начало ноября 2025 года он составлял около 30,6 триллиона долларов. Из этой суммы только около 9,2 триллиона долларов приходятся на иностранных держателей, указал Ичкитидзе.

Крупнейшие кредиторы США, по данным на июль 2025 года:

Как у США накопился такой огромный долг

Государственный долг США стремительно растёт в течение последних двух десятилетий на фоне устойчивого дефицита федерального бюджета, сказал «Рамблеру» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау. Последний раз профицит бюджета у США был зафиксирован в 2001 году.

США тратят больше, чем собирают. Средства идут на крупнейший в мире военный бюджет, на государственный аппарат, на социальное обеспечение, на борьбу с пандемией и на постоянное участие в различных конфликтах по всему миру. Юрий Ляндау Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова

В последние пять лет темпы роста госдолга США ускорились. За период с января 2020 по ноябрь 2025 года сумма обязательств увеличилась примерно на 15,4 триллиона долларов — с 22,7 до 38,1 триллиона долларов. Для сравнения: с 2015 по 2020 год прирост составил около 4,8 триллиона долларов — с 17,8 до 22,7 триллиона долларов.

Ускорение темпов роста обязательств США перед кредиторами в последние годы — это в первую очередь результат пандемийных мер, а также циклических спадов в экономике и роста процентных выплат по гособлигациям, сказала «Рамблеру» преподаватель экономического факультета кафедры финансов МГУ им. Ломоносова Юлия Кузнецова.

Ольга Беленькая также выделяет меры по борьбе с пандемией среди ключевых причин стремительного роста госдолга США.

Из-за беспрецедентных мер по сдерживанию стремительно наступавшей пандемии мировая экономика была фактически остановлена, и правительствам пришлось тратить триллионы долларов на поддержку бизнеса и домохозяйств. Тогда дефицит бюджета США достиг 15,2% ВВП, что стало максимумом с 1945 года, и госдолг достиг 126% ВВП. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

В 2025 году госдолг США составляет приблизительно 125% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Условным комфортным уровнем госдолга принято считать порог в 60% ВВП, отметила Наталья Ващелюк. Но многое зависит от структуры экономики и источников заимствования, уточнила она.

Как госдолг США влияет на мировую экономику

Госдолг США — серьёзный финансовый инструмент мировой финансовой системы. Опрошенные «Рамблером» эксперты пояснили, как именно долговые ценные бумаги США влияют на глобальную экономику.

Надёжные гособлигации

Гособлигации США, известные как трежерис, считаются настолько надёжными ценными бумагами, что остальные инвестиции оцениваются относительно них. Например, если их доходность составляет 4%, то все ставки ниже не считаются привлекательными для инвестора. На 7 ноября доходность к погашению 10-летних государственных облигаций США составляла 4,11%.

Изменения в доходности госбондов США также могут влиять на валютные потоки. Если доходность становится более привлекательной, инвесторы со всего мира начинают менять национальные валюты на доллары и вкладывать их в американские гособлигации. Это приводит к усилению доллара и оттоку капитала из других стран.

Страховка при кредитовании

Государственные облигации США являются высоколиквидным активом — их всегда можно быстро продать. Это делает их идеальным инструментом кредитования. Например, банку срочно нужны средства и он обращается за ними к другой кредитной организации. В качестве гарантии возврата кредита первый банк может заложить имеющиеся у него активы. Для межнациональных займов часто используются трежерис из-за их надёжности и высокой ликвидности. Без них система банковского межнационального заимствования была бы менее стабильной.

Бенчмарк для процентных ставок

Рост долга США при неизменной политике повышает предложение облигаций на рынке. С целью стимулировать инвесторов вкладываться в новые бумаги правительству приходится предлагать более высокую доходность. Чтобы остановить переток капитала в американские долговые бумаги, другие страны и компании тоже вынуждены повышать процентные ставки по своим бумагам. Таким образом, рост ставок в США через арбитраж — использование разницы в ценах на разных рынках — «подтягивает» вверх ставки по всему миру.

Влияние на другие рынки

Изменение доходности облигаций США влияет не только на финансы самих Штатов, но и на международные валютные курсы. Растущие опасения относительно устойчивости американского госдолга ослабляют доверие к доллару и приводят к ослаблению его курса относительно мировых валют.

Проблемы с управлением госдолгом США или с работой американской финансовой системы могут вызвать панику по всему миру. Например, если долг достигает установленного потолка, а Конгресс не повышает его, правительство не может больше брать займы, чтобы оплачивать свои счета. Это создаёт риск дефолта (невыплаты долгов), что было бы катастрофой для мировой экономики.

Пока мир доверяет США, их госбумаги остаются «безопасной гаванью», что обеспечивает мировую финансовую систему ликвидными и надёжными активами. Но доверие у многих стран снижается, и это заметно. Долгосрочные опасения об устойчивости долга подрывают доверие к доллару. Юрий Ляндау Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова

Проблемы США с выплатой госдолга

Правительство США вынуждено тратить больше денег из бюджета на оплату процентов по растущим обязательствам. По данным Минфина США, в 2025 финансовом году доля чистых процентных расходов на обслуживание долга приблизилась к 14% от общих федеральных расходов. Это резкий рост по сравнению с 2017 годом, когда чистые процентные платежи составляли около 7% государственных расходов.

Обслуживание госдолга становится всё большей статьёй расходов — самая крупная после соцобеспечения и здравоохранения, больше расходов на национальную оборону. И прогнозы предполагают, что в среднесрочной перспективе ситуация будет только ухудшаться. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Большая долговая нагрузка и растущие процентные платежи по долгам уже начали вызывать опасения по поводу стабильности американской экономики. На рынке фиксируются распродажи американских бумаг, а доллар теряет свои позиции относительно мировых валют. На этом фоне ведущие мировые агентства начали снижать кредитный рейтинг США. В мае этого года Moody’s лишило США высшего кредитного рейтинга, понизив оценку с Aaa до Aa1. В конце октября европейское агентство Scope изменило оценку рейтинга США с АA до AA–.

Могут ли США снизить госдолг и в какие сроки

В начале ноября президент США Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, где заявил, что новые пошлины приносят в бюджет триллионы долларов и скоро страна начнёт выплачивать свой огромный госдолг. Однако, по оценкам бюджетного управления Конгресса США, существенное снижение госдолга требует долговременной комбинации первичных профицитов и роста. Даже заметное улучшение, например снижение долга к ВВП на 5–10 п. п., потребует нескольких лет дисциплины. Краткосрочные меры, в том числе тарифные доходы, не меняют тренд без устойчивых первичных профицитов, считают в ведомстве.

Нужно ли США сокращать госдолг

Необходимости в сокращении госдолга США нет, уверен макроэкономист Юрий Ичкитидзе. Напротив, он считает, что его не нужно уменьшать. По его мнению, долг должен расти вместе с ростом экономики. При этом не должно быть чрезмерных трат правительства и опережающего роста долга к ВВП, чтобы не вызвать риски для инвесторов, панику и последующий финансовый и экономический кризис, отметил Ичкитидзе.

Зависит ли экономика России от госдолга США

Опрошенные «Рамблером» эксперты считают, что размер госдолга США оказывает минимальное влияние на российскую экономику, поскольку в условиях санкций Россия не осуществляет инвестиции в американские гособлигации. Более того, российские золотовалютные резервы за рубежом, ранее инвестированные в американские активы, в настоящее время заблокированы.

С учётом политических и санкционных факторов вероятность полного отказа России от трежерис как класса уже фактически реализована. Прямые официальные позиции близки к нулю, и системных мотивов их наращивать при текущем режиме нет. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

В 2025 году остались лишь косвенные факторы влияния американского госдолга на Россию. Сдвиги доходности гособлигаций США отражаются на индексе доллара DXY. Падение бенчмарка означает ослабление доллара к мировым валютам, в том числе к рублю. Это выступает фактором поддержки курса российской валюты, который в ноябре держится вблизи 80–81 рубля за доллар. Помимо этого, в условиях более слабого доллара мировые цены на нефть растут, что увеличивает доходы России от экспорта сырья.

Главное

Государственный долг представляет собой сумму всех обязательств страны перед внутренними и внешними кредиторами. В развитых странах госдолг сформирован долговыми ценными бумагами, в развивающихся — кредитами от региональных и международных организаций.

Самый крупный госдолг в истории у США. На ноябрь 2025 года он превышает 38 триллионов долларов. Из этой суммы лишь около 9,2 триллиона долларов приходятся на иностранных кредиторов.

Государственные долговые бумаги США являются серьёзным финансовым инструментом мировой финансовой системы. Их доходность может влиять на мировые процентные ставки, валютные потоки. Сами трежерис часто используются на маржинальном рынке в качестве страховки.

В текущих геополитических условиях Россия не осуществляет инвестиции в американский госдолг. Зарубежные золотовалютные резервы заморожены. Поэтому госдолг США может оказывать лишь косвенное влияние на российскую экономику: курс рубля к доллару, стоимость нефти, мировые процентные ставки и стоимость расчётов.

