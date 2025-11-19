5 вредных финансовых привычек, которые съедают ваши деньги
Если постоянно не хватает денег или не получается их копить, проблема может заключаться не в уровне доходов, а в привычках. Вместе с экспертом разобрали, куда незаметно уходят деньги и какие ошибки препятствуют финансовому благополучию.
Импульсивные траты
Импульсивные траты регулярно совершают около 13% россиян, ещё 25% признаются, что редко, но позволяют себе спонтанные покупки, а 28% имеют сильное желание, но пытаются держать себя в руках. Об этом говорится в опросе аналитиков Rambler&Co.
Люди совершают спонтанные покупки по множеству причин: одни пытаются справиться со стрессом через шопинг, другие — переживают непростой жизненный этап, третьи — оказываются под влиянием рекламы. Но в итоге необдуманные траты приводят к нехватке денег.
Именно импульсивные покупки незаметно съедают бюджет. И дело здесь не в размере заработка, а в модели поведения. Можно зарабатывать много денег, но спускать их на ерунду. А можно иметь скромный доход, но распоряжаться им так, что в кармане всегда будут деньги.Мария ИваткинаЭксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России
Перед тем как совершить покупку, сделайте паузу и задайте себе три вопроса:
- Нужна ли мне эта вещь на самом деле?
- Соответствует ли товар моим требованиям?
- По карману ли мне эта покупка?
При положительных ответах на все три вопроса не спешите. Сделайте паузу сроком не менее 24 часов — это позволит убедиться в правильности решения.
Если покупка подходит по всем параметрам, но не укладывается в бюджет, отложите приобретение на какой-то срок либо подыщите более бюджетный вариант.
Покупки в кредит
Склонность постоянно приобретать товары в долг порождается обманчивым ощущением доступности. Человек мгновенно получает желанную вещь, зачастую не задумываясь о том, какую финансовую нагрузку возьмёт на себя в перспективе.
Иллюзия «лёгких» денег нередко оборачивается долговой ловушкой. Статистика Банка России подтверждает тревожную тенденцию: к октябрю 2025 года объём просроченной задолженности граждан достиг рекордных 1,65 триллиона рублей.
Кредит — это финансовый инструмент, не хороший и не плохой. Просто нужно знать, как им пользоваться. Если в конце месяца вам опять не хватило денег и вы вынуждены воспользоваться кредиткой — это не тот путь. В этом случае кредит не улучшает ваше финансовое положение и не работает на ваше будущее.Мария ИваткинаЭксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России
Кредит оправдан, если вы вкладываете деньги в перспективные активы, говорит Иваткина:
- приобретаете квартиру для себя или в инвестиционных целях;
- вкладываетесь в образование, необходимое для увеличения дохода;
- берёте кредит на автомобиль, который нужен для работы.
Ключ к финансовой стабильности — переосмысление отношения к заёмным деньгам. Важно перейти от импульсивных займов к взвешенному использованию кредитных инструментов: чётко понимать цели, просчитывать риски и соотносить их с доходами. Необдуманная покупка в долг может принести кратковременную радость, но обернуться многомесячными выплатами.
Траты прежде накоплений
Получив зарплату, сложно устоять перед соблазном — хочется немедленно вознаградить себя за терпение. То, что давно откладывали из‑за нехватки средств, вдруг становится доступным: шопинг, развлечения, покупки, приносящие радость.
Вам следует осознать важность сбережений, не откладывать это занятие на потом, следуя логике: сейчас немного порадую себя, а накапливать буду то, что останется. На практике остатки часто оказываются нулевыми.
Чтобы не допускать этой ошибки, возьмите в привычку резервировать определённый процент от своего дохода сразу после поступления.
В день получения дохода первым делом отправляйте деньги на цели сбережений и инвестиций, а уже оставшимися деньгами оплачивайте текущие расходы. Можно настроить автоматические переводы. В этом случае вы не забываете отложить и не испытываете соблазна потратить то, чего «не видите».Мария ИваткинаЭксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России
Мелкие покупки
На повседневные мелкие покупки россияне тратят от 47 до 120 тысяч рублей в год, подсчитали в Сбере. В месяц обычные люди тратят на них около 3,9 тысячи рублей, а активные покупатели — более 10,1 тысячи рублей. Основная часть средств расходуется на покупку продуктов, посещение кафе, поездки на такси и оплату подписок.
Как избавиться от вредной привычки:
- покупайте товары в магазинах по списку и не отклоняйтесь от него;
- не обращайте внимания на товары, расположенные в кассовой зоне;
- установите месячный лимит трат на маркетплейсах;
- пересмотрите подписки и откажитесь от тех, которыми редко пользуетесь.
Отсутствие бюджетного планирования
Вести бюджет — значит контролировать поступления и траты, поясняет Иваткина. Если траты превышают поступления, нужно понять, почему так происходит, и исправить ситуацию.
Для составления бюджета нужно:
- в течение месяца вести учёт всех своих доходов и расходов;
- выделить обязательные и необязательные траты;
- решить, от каких трат можно отказаться;
- определить, какую сумму в месяц можно откладывать.
А также подумайте над повышением доходов — возможно, взять подработку или попросить работодателя о повышении зарплаты. Это позволить решить проблему с финансовым разрывом, говорит Иваткина.
Главное
Некоторые привычки мешают достигнуть финансового благополучия. К ним относятся импульсивные покупки, мелкие траты, покупки в кредит, отсутствие бюджета.
Чтобы решить проблему, необходимо развивать финансовую грамотность, контролировать свои расходы и создавать сбережения.