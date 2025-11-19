5 вредных финансовых привычек, которые съедают ваши деньги

Если постоянно не хватает денег или не получается их копить, проблема может заключаться не в уровне доходов, а в привычках. Вместе с экспертом разобрали, куда незаметно уходят деньги и какие ошибки препятствуют финансовому благополучию.

Импульсивные траты

Импульсивные траты регулярно совершают около 13% россиян, ещё 25% признаются, что редко, но позволяют себе спонтанные покупки, а 28% имеют сильное желание, но пытаются держать себя в руках. Об этом говорится в опросе аналитиков Rambler&Co.

Люди совершают спонтанные покупки по множеству причин: одни пытаются справиться со стрессом через шопинг, другие — переживают непростой жизненный этап, третьи — оказываются под влиянием рекламы. Но в итоге необдуманные траты приводят к нехватке денег.

Именно импульсивные покупки незаметно съедают бюджет. И дело здесь не в размере заработка, а в модели поведения. Можно зарабатывать много денег, но спускать их на ерунду. А можно иметь скромный доход, но распоряжаться им так, что в кармане всегда будут деньги. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Перед тем как совершить покупку, сделайте паузу и задайте себе три вопроса:

Нужна ли мне эта вещь на самом деле? Соответствует ли товар моим требованиям? По карману ли мне эта покупка?

При положительных ответах на все три вопроса не спешите. Сделайте паузу сроком не менее 24 часов — это позволит убедиться в правильности решения.

Если покупка подходит по всем параметрам, но не укладывается в бюджет, отложите приобретение на какой-то срок либо подыщите более бюджетный вариант.

Покупки в кредит

Склонность постоянно приобретать товары в долг порождается обманчивым ощущением доступности. Человек мгновенно получает желанную вещь, зачастую не задумываясь о том, какую финансовую нагрузку возьмёт на себя в перспективе.

Иллюзия «лёгких» денег нередко оборачивается долговой ловушкой. Статистика Банка России подтверждает тревожную тенденцию: к октябрю 2025 года объём просроченной задолженности граждан достиг рекордных 1,65 триллиона рублей.

Кредит — это финансовый инструмент, не хороший и не плохой. Просто нужно знать, как им пользоваться. Если в конце месяца вам опять не хватило денег и вы вынуждены воспользоваться кредиткой — это не тот путь. В этом случае кредит не улучшает ваше финансовое положение и не работает на ваше будущее. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Кредит оправдан, если вы вкладываете деньги в перспективные активы, говорит Иваткина:

приобретаете квартиру для себя или в инвестиционных целях;

вкладываетесь в образование, необходимое для увеличения дохода;

берёте кредит на автомобиль, который нужен для работы.

Ключ к финансовой стабильности — переосмысление отношения к заёмным деньгам. Важно перейти от импульсивных займов к взвешенному использованию кредитных инструментов: чётко понимать цели, просчитывать риски и соотносить их с доходами. Необдуманная покупка в долг может принести кратковременную радость, но обернуться многомесячными выплатами.

Траты прежде накоплений

Получив зарплату, сложно устоять перед соблазном — хочется немедленно вознаградить себя за терпение. То, что давно откладывали из‑за нехватки средств, вдруг становится доступным: шопинг, развлечения, покупки, приносящие радость.

Вам следует осознать важность сбережений, не откладывать это занятие на потом, следуя логике: сейчас немного порадую себя, а накапливать буду то, что останется. На практике остатки часто оказываются нулевыми.

Чтобы не допускать этой ошибки, возьмите в привычку резервировать определённый процент от своего дохода сразу после поступления.

В день получения дохода первым делом отправляйте деньги на цели сбережений и инвестиций, а уже оставшимися деньгами оплачивайте текущие расходы. Можно настроить автоматические переводы. В этом случае вы не забываете отложить и не испытываете соблазна потратить то, чего «не видите». Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Мелкие покупки

На повседневные мелкие покупки россияне тратят от 47 до 120 тысяч рублей в год, подсчитали в Сбере. В месяц обычные люди тратят на них около 3,9 тысячи рублей, а активные покупатели — более 10,1 тысячи рублей. Основная часть средств расходуется на покупку продуктов, посещение кафе, поездки на такси и оплату подписок.

Как избавиться от вредной привычки:

покупайте товары в магазинах по списку и не отклоняйтесь от него;

не обращайте внимания на товары, расположенные в кассовой зоне;

установите месячный лимит трат на маркетплейсах;

пересмотрите подписки и откажитесь от тех, которыми редко пользуетесь.

Отсутствие бюджетного планирования

Вести бюджет — значит контролировать поступления и траты, поясняет Иваткина. Если траты превышают поступления, нужно понять, почему так происходит, и исправить ситуацию.

Для составления бюджета нужно:

в течение месяца вести учёт всех своих доходов и расходов;

выделить обязательные и необязательные траты;

решить, от каких трат можно отказаться;

определить, какую сумму в месяц можно откладывать.

А также подумайте над повышением доходов — возможно, взять подработку или попросить работодателя о повышении зарплаты. Это позволить решить проблему с финансовым разрывом, говорит Иваткина.

Главное

Некоторые привычки мешают достигнуть финансового благополучия. К ним относятся импульсивные покупки, мелкие траты, покупки в кредит, отсутствие бюджета.

Чтобы решить проблему, необходимо развивать финансовую грамотность, контролировать свои расходы и создавать сбережения.

