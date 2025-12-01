Россиян предупредили о важных изменениях в личных финансах с 1 декабря

Декабрь принёс ряд изменений, которые коснутся кошельков россиян. Расскажем, как изменится график выплаты зарплат в этом месяце, кто получит удвоенную пенсию, как изменится расчёт утильсбора для физлиц, какой штраф грозит водителям без зимних шин.

© Professor25/iStock.com

Кто получит двойные пенсии

С 1 декабря страховую часть пенсии удвоили тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, а также тем, кто получил в прошлом месяце статус инвалида I группы. Надбавка составила 8907,7 рубля.

Некоторые россияне получат пенсию в декабре два раза: за декабрь и январь. Если обычно их выплаты приходятся на период до 11 января, то эта часть выплат придёт не позднее 28 декабря. Даты можно уточнить на сайтах региональных отделений Социального фонда России или позвонить на горячую линию.

Пенсии по старости, потере кормильца и инвалидности начнут выплачиваться в повышенном объёме с индексацией 7,6%.

Зарплаты выплатят раньше срока

В декабре многие россияне получат январскую зарплату раньше срока. Так произойдет, если обычно вам выплачивают зарплату до 12-го числа каждого месяца. Тогда бухгалтерия выплату за 12 января перечислит не позднее последнего рабочего дня в декабре.

Подешевел проезд в Москве

Весь декабрь для москвичей действуют льготные условия проезда при оплате картой «Мир» со смартфона. Жители столицы получают повышенный кешбэк, за счёт чего стоимость проезда составляет всего 54 рубля. По льготной цене можно ездить на метро, автобусах и трамваях, МЦК, МЦД в зонах «Центральная» и «Пригород».

С 1 декабря москвичи смогут ездить на метро и автобусах всего за 54 рубля

Введены штрафы за летнюю резину

С 1 декабря водителям легковых автомобилей (категории M1) и грузовиков массой до 3,5 тонны (категории N1) грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение за летние шины на транспортном средстве. Согласно правилам в зимний период (декабрь, январь, февраль) на транспортных средствах должны быть зимние шины, причём на всех колесах.

Изменился расчёт утильсбора для физлиц

С 1 декабря 2025 года в России изменилась система расчёта утилизационного сбора на автомобили. Базовая ставка прежняя — 20 тысяч рублей. Итоговый платёж определяется путём умножения базовой ставки на коэффициент. Он зависит от типа, объёма и мощности двигателя. Чем мощнее двигатель, тем выше коэффициент, увеличивающий сбор.

Утильсбор повысят дважды: 1 декабря 2025 и 1 января 2026

Заканчивается льгота для застройщиков

В декабре заканчивается срок действия моратория на взыскание с застройщиков неустойки, штрафа и пени за нарушения сроков сдачи жилья. До конца 2025 года, если есть решение суда о взыскании этих денег с застройщика, выплата может быть отложена.

Заканчивается срок уплаты имущественного налога

1 декабря 2025 года заканчивается срок, когда необходимо уплатить имущественный налог за предыдущий финансовый год. За просрочку немедленно последуют санкции в виде начисления пеней, предупредила Федеральная налоговая служба. Налогоплательщикам рекомендуется самим отслеживать сроки, чтобы предотвратить появление непредвиденных расходов.

Какие налоги надо уплатить до 1 декабря