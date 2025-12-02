Какие финансовые цели россияне ставят в 2026 году

Накануне новогодних праздников проект «Мои финансы» НИФИ Минфина России и «Рамблер/Личные финансы» решили провести опрос. Его задача — выяснить, какие финансовые цели ставят перед собой россияне в Новом году и на более далёкую перспективу. Также узнаем, какими инструментами граждане пользуются для достижения целей. Изучив ваши ответы, мы сможем лучше понять, какие материалы вам нужны, чтобы стать финансово грамотнее и успешнее в управлении своими деньгами.

Финансовая цель — это представление желаемого результата, которого можно достичь в конкретные сроки.

Проще говоря, это ответ на вопрос «Зачем мне деньги?», сформулированный максимально чётко.

Ключевые характеристики финансовой цели:

Конкретная. Четко определённая. Не «хочу накопить», а «хочу накопить на первоначальный взнос по ипотеке».

Четко определённая. Не «хочу накопить», а «хочу накопить на первоначальный взнос по ипотеке». Измеримая. Выражена в цифрах. Не «много денег», а «500 тысяч рублей».

Выражена в цифрах. Не «много денег», а «500 тысяч рублей». Достижимая. Реальная для вашего финансового положения. Накопить 1 миллион рублей за год при зарплате 50 тысяч рублей — маловероятно.

Реальная для вашего финансового положения. Накопить 1 миллион рублей за год при зарплате 50 тысяч рублей — маловероятно. Значимая. Иметь для вас ценность и мотивацию. Не «потому, что так надо», а «потому, что это даст мне безопасность и независимость».

Иметь для вас ценность и мотивацию. Не «потому, что так надо», а «потому, что это даст мне безопасность и независимость». Ограниченная по времени. Иметь чёткий срок. «Накопить 500 тысяч рублей к 1 января 2026 года».

Примеры финансовых целей (от плохих к хорошим):

Плохо: «Стать богатым», «не беспокоиться о деньгах» — слишком размыто.

«Стать богатым», «не беспокоиться о деньгах» — слишком размыто. Лучше: «Накопить на машину» — уже конкретнее, но нет суммы и срока.

«Накопить на машину» — уже конкретнее, но нет суммы и срока. Отлично: «Погасить потребительский кредит в 100 тысяч рублей за 12 месяцев, выплачивая по 9 тысяч рублей ежемесячно».

Зачем нужны финансовые цели?

Направляют. Вы понимаете, куда движетесь и на что нужно направлять деньги.

Вы понимаете, куда движетесь и на что нужно направлять деньги. Повышают финансовую дисциплину. Помогают противостоять спонтанным тратам.

Помогают противостоять спонтанным тратам. Мотивируют. Видя прогресс в достижении цели, вы получаете уверенность в своих силах.

Видя прогресс в достижении цели, вы получаете уверенность в своих силах. Помогают планировать бюджет. Вы знаете, какую сумму нужно регулярно откладывать или инвестировать.

Типы финансовых целей:

Краткосрочные (до 1 года): отпуск, новый телефон, небольшой ремонт.

Среднесрочные (1–5 лет): первоначальный взнос по ипотеке, автомобиль, образование.

Долгосрочные (5+ лет): пенсионные накопления, покупка недвижимости, образование детей.

Чтобы лучше понять и оценить свои финансовые цели, пройдите опрос: