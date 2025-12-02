Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% в среднесрочной перспективе менее болезненно для российской экономики, чем рост долговой нагрузки за счёт новых заимствований. Министр финансов России Антон Силуанов в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» объяснил, почему было принято решение повысить НДС.

Бюджету необходимы ресурсы. Их можно нарастить двумя способами: увеличить государственный долг или забрать деньги из экономики через налоги, отметил Силуанов. На декабрь 2025 года госдолг России составлял около 15% от внутреннего валового продукта (ВВП). При этом процентный расход на обслуживание обязательств в бюджете вырос до 7% с прежних 3%.

То есть 7% от всего объёма бюджетной программы уходит на обслуживание долга. Если продолжить увеличивать заимствования, манёвр бюджетными ресурсами снизится, — Антон Силуанов.

Увеличение долга — это давление на инфляцию и сохранение высоких ставок в экономике, продолжил спикер. Как результат, рост экономики в среднесрочной перспективе будет идти менее высокими темпами.

Пополнение бюджета за счёт увеличения НДС — менее болезненный шаг, считает Силуанов. По мнению министра, в условиях жёсткости денежно-кредитной политики изменение налога на 2% будет практически незаметно.

Было принято сложное, но правильное решение. Изъятие из экономики через налог лучше для процентных ставок и инфляции. Так мы обеспечим экономическую и макроэкономическую устойчивость, необходимую нам для экономического роста, — Антон Силуанов.

В ноябре Госдума приняла поправки к Налоговому кодексу. Изменения коснулись не только размера НДС. С 2026 года в России отменят налоговую льготу на операции с банковскими картами. С них начнут взимать НДС в размере 22%.

