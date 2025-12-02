Как подписание мирного соглашения отразится на российской экономике

Экономическая ситуация в России остаётся напряжённой: темпы роста ВВП продолжают снижаться, а цели по инфляции не удаётся достичь, несмотря на усилия Банка России. Эксперты на форуме Investment Leaders Forum 2025 говорили о том, что дальнейшее развитие сильно зависит от геополитических решений и урегулирования ситуации на Украине. Мы спросили у них, что будет с российской экономикой в случае подписания мирного соглашения и чего ожидать россиянам.

Состояние и перспективы российской экономики

Экономика России продолжает замедляться: годовые темпы роста ВВП, по оценкам Росстата, снизились с 1,4% в первом квартале 2025 года до 1,1% — во втором и до 0,6% — в третьем.

Российская экономика пока не вошла в рецессию, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но рост экономической активности резко замедлился, поэтому прогнозы корректировались в сторону понижения, отметила эксперт.

В октябре 2025 года Банк России изменил годовые прогнозы в пессимистичную сторону:

по инфляции — с 6,4–6,8% до 6,5–7% ;

; по росту ВВП — с 1–2% до 0,5–1%.

Выпуск продукции снижается по сравнению с предыдущим годом в большинстве отраслей гражданской промышленности. В числе аутсайдеров — угольщики, металлургическое производство, автопром, производство стройматериалов, мебели, одежды, обуви. Сокращаются объёмы в грузоперевозках и оптовой торговле, замедляется рост в розничной торговле. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Согласно базовому прогнозу Беленькой, экономика продолжит расти низкими темпами в ближайшем будущем, особенно в первом полугодии 2026 года, поскольку процентные ставки будут оставаться высокими, а также окажет влияние повышение налоговой нагрузки. Эксперт допускает постепенное оживление экономики по мере замедления инфляции и дальнейшего снижения ключевой ставки.

С ней не согласен главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин, занимавший должность советника министра экономического развития РФ с 2009 по 2013 год. На форуме Investment Leaders Forum 2025 он заявил, что экономика страны столкнётся с рецессией.

Надоршин не считает дороговизну денег основной причиной торможения экономики, указывая на то, что 1,5 года назад при ставке, сопоставимой с сегодняшней, темпы роста экономики составляли 4–5%. Ухудшение ситуации он связывает с внутренним потреблением домохозяйств: оно остаётся главным драйвером роста, но его ресурс исчерпывается.

Снижение будет хорошо заметно в товарах производственного назначения, строительстве и недвижимости. Аналогичные трудности будут в сегментах экономики, зависящих от потребительского спроса. Например, сектор розничной торговли, где особенно тяжёлой будет ситуация в продажах автомобилей. Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал»

Вероятность рецессии оценивает как высокую начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его мнению, она будет носить структурный характер: официально экономика растёт, но рост обеспечивается во многом за счет госзаказа военно-промышленного комплекса и высоких цен на энергоносители.

Что будет с экономикой в случае заключения мирного соглашения

Мирное урегулирование конфликта и ослабление санкций, по словам Ольги Беленькой, не является базовым сценарием и рассматривается как оптимистичный.

При его реализации эксперты называют следующие эффекты:

Перераспределение части бюджетных расходов с военных целей на восстановление инфраструктуры. Это может оказать поддержку металлургии. Но существенное сокращение военных расходов в ближайшие годы Беленькая считает маловероятным.

Это может оказать поддержку металлургии. Но существенное сокращение военных расходов в ближайшие годы Беленькая считает маловероятным. Отмена санкций будет вряд ли полной и быстрой , считает Беленькая. Особенно в части ограничений на перемещение капитала как внутри страны, так и за её пределами.

, считает Беленькая. Особенно в части ограничений на перемещение капитала как внутри страны, так и за её пределами. Смягчение в нефтегазовом и финансовом секторе . Тогда сократится скидка на российскую нефть относительно международных бенчмарков, пояснила Беленькая.

. Тогда сократится скидка на российскую нефть относительно международных бенчмарков, пояснила Беленькая. Улучшение условий внешней торговли для экспортных отраслей , например металлургии, деревообработки. Это будет позитивно для развития экспорта и притока валютной выручки, оценивает Беленькая. Однако негативно для мировых цен на нефть, так как рынок нефти находится сейчас в состоянии профицита, добавляет эксперт.

, например металлургии, деревообработки. Это будет позитивно для развития экспорта и притока валютной выручки, оценивает Беленькая. Однако негативно для мировых цен на нефть, так как рынок нефти находится сейчас в состоянии профицита, добавляет эксперт. Повышение доступности импорта . Это хорошо с точки зрения увеличения доступности предложения на российском товарном рынке, улучшения соотношения цены и качества, доступности более производительных технологий, считает Беленькая.

. Это хорошо с точки зрения увеличения доступности предложения на российском товарном рынке, улучшения соотношения цены и качества, доступности более производительных технологий, считает Беленькая. Курс рубля может ослабеть . Повышение доступности импорта может вызвать сильный отложенный спрос на импортные товары, предупреждает Беленькая. А ослабление ограничений на движение капитала может привести к увеличению его оттока.

. Повышение доступности импорта может вызвать сильный отложенный спрос на импортные товары, предупреждает Беленькая. А ослабление ограничений на движение капитала может привести к увеличению его оттока. Сокращение бюджетных расходов, улучшение инвестклимата и снижение инфляционного давления , перечисляет Абелев. По его словам, рассчитывать на снижение цен в ближайшие два-три года не стоит. Перестройка логистических цепочек с более длинных дорогих на короткие требует времени.

, перечисляет Абелев. По его словам, рассчитывать на снижение цен в ближайшие два-три года не стоит. Перестройка логистических цепочек с более длинных дорогих на короткие требует времени. Неоднозначный эффект произведёт смягчение санкций, считает Евгений Надоршин. С одной стороны, появится потенциал для роста, откроется доступ к мировому финансовому рынку. Но с другой — это приведёт к оттоку капитала из страны и высокому риску обесценивания национальной валюты.

Экономика России переживает период замедления. Годовые темпы роста ВВП значительно сократились, инфляция превышает целевой уровень Центробанка.

Заключение мирного соглашения и смягчение санкций могли бы создать условия для постепенного восстановления экономики: в этом случае повышаются шансы на улучшение инвестиционного климата и притока валютной выручки. Тем не менее эксперты предупреждают о рисках возможного оттока капитала и ослабления рубля.

