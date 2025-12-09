Юристы назвали 7 признаков обмана чёрного кредитного брокера

Финансовый рынок столкнулся с ростом активности нелегальных игроков: в первой половине 2025 года Центробанк выявил 4183 субъекта с признаками незаконной деятельности. Это почти на 20% больше, чем год назад. Эксперты обращают особое внимание на чёрных кредитных брокеров, взаимодействие с которыми заканчивается финансовыми потерями, а не решением проблем с кредитованием. Как распознать мошенника, выдающего себя за «помощника», расскажем в этой статье.

Кто такие чёрные кредитные брокеры

Чёрные кредитные брокеры — это недобросовестные предприниматели, которые якобы помогают частным лицам и компаниям получить кредиты, выступая связующим звеном между заёмщиком и кредитором (банком или МФО — микрофинансовой организацией). Они, используя громкие заголовки в рекламе, обещают получение займа даже в самых сложных случаях. Но гарантировать одобрение не могут, ведь решение принимает кредитная организация.

Зато они умело «забалтывают» и забирают свою «комиссию» до половины полученного кредита за псевдосопровождение. Обратившийся к таким посредникам человек оказывается в ещё большей долговой яме и может лишиться за долги имущества.

К чёрным кредитным брокерам обращаются заёмщики с испорченной кредитной историей или высокой долговой нагрузкой, надеясь, что те упростят им получение займа. Но тщетно. Эксперты бьют тревогу: слишком велики шансы нарваться на мошенника, а риски, которым себя подвергают заёмщики, — от долговой ямы до уголовного преследования.

7 признаков чёрного кредитного брокера

Эксперты перечислили признаки, которые помогут распознать, что перед вами мошенник и что вас обманывают.

1. Гарантирует 100%-ную выдачу кредита

Чёрные брокеры гарантируют получение кредита и обещают выгодные условия, рассказывает руководитель практики финансового права и рынка ценных бумаг адвокатского бюро «А-ПРО» Мария Карпачева. Но решение о выдаче кредита всегда остаётся за банком.

Так чёрные кредитные брокеры берут вознаграждение «за воздух». Параметры заёмщика анализирует специальная система под названием скоринг. Она автоматически выдаёт отказ или одобрение, определяя условия кредитования. Повлиять на этот процесс не могут ни сотрудники банка, ни кредитные брокеры, пояснила Карпачева.

2. Просит доступ к Госуслугам и личным данным

Обратите внимание на то, к какой информации он хочет получить доступ. Мошенник, помимо условно открытой информации (цель кредита, размер, кредитная история, наличие отказов в выдаче кредита), также постарается получить доступ к личному кабинету онлайн-банка, отмечает Вячеслав Голенев, управляющий партнёр адвокатского бюро «Адвокаты: Голенев и партнёры».

Если вас просят назвать кодовое слово для интернет-банка или доступ к учётной записи на Госуслугах, то это явный признак мошенничества. Так на вас могут оформить новые кредиты и украсть ваши денежные средства, предупреждает заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Черных-Аипов.

3. Отказывается заключить письменный договор

Мошенники не предлагают заключить договор в письменном виде — или предлагают, но со множеством оговорок и сносок, предупреждает Даниил Черных-Аипов. Также, если они готовы общаться только в мессенджерах, это должно насторожить.

В России нет процедуры лицензирования кредитных брокеров. Поэтому им может стать абсолютно любой без профессиональной подготовки и образования, зарегистрировав ИП или получив статус юрлица. Банк России регулирует деятельность брокеров только в сфере ценных бумаг, отметил Черных-Аипов.

Так как нет специального закона, то их деятельность регулируется отдельными нормами Гражданского кодекса России, а именно нормами о договорах возмездного оказания услуг и агентскими договорами. Даниил Черных-Аипов Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнёры»

Это значит, что оспорить такие взаимоотношения практически невозможно и вернуть деньги, отданные чёрному кредитному брокеру, будет также почти нереально. Поскольку жертвы сами соглашаются на эти обременительные условия.

4. Просит большую предоплату за услуги

Подозрение должна вызвать ситуация, когда от вас требуют заранее оплатить услуги, особенно наличными средствами. Это сигнал к тому, что такой «помощник» может сразу пропасть после передачи денег. Он может взять деньги вперёд и перестать отвечать на звонки и сообщения.

5. Обещает исправить кредитную историю

Это из разряда фантастики. Никто не способен исправить кредитную историю заёмщика. Она хранится в специальных бюро кредитных историй (БКИ) и доступна только самим заёмщикам и аккредитованным финансовым организациям с разрешения клиента.

Единственный действенный метод улучшения кредитной истории — это выполнение финансовых обязательств.

6. Предлагает подделать документы или взять деньги не по назначению

Злоумышленники предлагают клиентам незаконные пути решения проблемы, например изготовление фальшивых документов — справку о доходах или составе семьи, трудовую книжку. Согласившись, вы рискуете стать фигурантом уголовного дела, предупреждает Даниил Черных-Аипов.

Банки, имея высокотехнологичные процессы проверки документов, оперативно выявляют такую подделку и направляют обращение правоохранителям. Уголовное преследование за такой подлог получают по ст. 159 «Мошенничество» и ст. 327 «Подделка документов» УК России.

7. Предлагает взять кредит на ИП

Злоумышленник убеждает человека открыть ИП и взять кредит на развитие бизнеса, а средства потратить на личные нужды. Взятый кредит будет уже не потребительским займом, а задолженностью юрлица, поэтому будут действовать другие нормы закона, предупреждает Мария Карпачева. Заёмщик рискует стать обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве или подпасть под дополнительные санкции, включая штрафы.

Главное

Деятельность кредитных брокеров не лицензируется, поэтому она стала серой зоной, где процветает мошенничество. Вот главные признаки, которые могут указывать на мошенника:

гарантирует 100%-ное одобрение кредита;

обещает использовать связи в банке или исправить кредитную историю;

предлагает подделать документы, такие как трудовая книжка или справка о доходах;

требует доступ к личному кабинету онлайн-банка или другим конфиденциальным данным.

За заёмными средствами эксперты рекомендуют обращаться напрямую в банк. Сегодня у всех финансовых организаций есть современные и удобные онлайн-каналы для взаимодействия с клиентами, например приложение, где также можно подать заявку на кредит.

