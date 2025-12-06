Важно успеть: названы льготы, которые обязательно оформить до конца года

Если вы пенсионер, вы можете пользоваться мерами федеральной и региональной поддержки. Большинство из них предоставляют автоматически, но за некоторыми нужно обращаться самостоятельно. Рассказываем, какие выплаты пенсионеры могут оформить до конца 2025 года.

© mars58/iStock.com

Адресная социальная поддержка

Адресная соцподдержка — форма государственной помощи, которая оказывается гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В том числе пенсионерам с низким уровнем доходов.

Формы оказания такой помощи могут включать:

финансовые выплаты — денежные средства, перечисляемые напрямую получателю;

— денежные средства, перечисляемые напрямую получателю; натуральную помощь — обеспечение необходимыми вещами и продуктами питания;

— обеспечение необходимыми вещами и продуктами питания; социальные услуги — например, привлечение соцработника для помощи пожилым людям, утратившим способность к самообслуживанию.

Перечень доступных мер поддержки и правила их получения не унифицированы на федеральном уровне. Для каждого региона он определяются индивидуально.

Например, в Москве такой льготой могут воспользоваться неработающие пенсионеры, проживающие в одиночку или с другим неработающим пенсионером. Помощь предоставляется в размере 10 тысяч рублей. Получить её можно один раз в пять лет.

Условия получения выплаты:

среднедушевой доход получателя не должен превышать 1,5‑кратную величину прожиточного минимума;

в собственности у получателя находится не более одного жилого помещения;

совокупный остаток денежных средств на банковских счетах не превышает 1,5‑кратного прожиточного минимума.

Для оформления соцпомощи обратитесь в офис «Мои документы». Заявление на льготу рассматривается в течение 10 дней.

Компенсация платежей за капитальный ремонт

Собственники жилых помещений обязаны вносить платежи за капитальный ремонт. Однако для пенсионеров законодательство предусматривает снижение размера взноса на 50 или 100%. Льгота распространяется только на площадь, соответствующую региональному нормативу.

Условия предоставления льготы:

70 лет и старше — компенсация 50% от суммы взноса;

80 лет и старше — полная компенсация (100%);

квартира должна находиться в собственности заявителя;

пенсионер должен проживать в данном жилом помещении и самостоятельно уплачивать взносы;

пенсионер не работает и проживает один или совместно с пенсионером проживают только неработающие лица пенсионного возраста либо граждане с инвалидностью I или II группы.

Для получения компенсации у пенсионера не должно быть задолженности по капремонту. Заявление на возмещение принимают отделы соцзащиты, многофункциональные центры (МФЦ). В некоторых субъектах можно оформить льготу через портал «Госуслуги».

После одобрения заявления и назначения компенсации, денежные средства будут перечисляться на указанный банковский счёт. Выплаты начнутся с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Расходы за прошедшие периоды компенсировать невозможно. Компенсация начисляется только с момента обращения и одобрения заявления.

Решения о введении мер социальной поддержки принимаются регионами самостоятельно. Это означает, что в одних регионах льгота действует, а в других может отсутствовать.

За какие коммунальные услуги не платят пенсионеры в 2025 году

Компенсация за проезд на отдых для пенсионеров-северян

Пенсионеры, проживающие в северных и приравненных к ним местностях, вправе раз в два года возместить траты на проезд к месту отдыха и обратно.

Компенсация покрывает затраты на проезд, но не должна превышать нормативы:

Поезд — стоимость билета в плацкарте.

— стоимость билета в плацкарте. Речной транспорт — место в каюте III класса.

— место в каюте III класса. Морской транспорт — каюта IV–V групп на судах регулярных маршрутов.

— каюта IV–V групп на судах регулярных маршрутов. Самолёт — билет экономкласса.

— билет экономкласса. Автобус — проезд в автобусе по междугородным регулярным маршрутам.

Вы можете обратиться за возмещением через портал «Госуслуги», лично в соцфонд, МФЦ или отправить документы по почте.

Ежемесячная денежная выплата

Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) могут получать льготники: ветераны, Герои Российской Федерации и люди с инвалидностью. Перечень получателей указан на официальном сайте Социального фонда России (СФР). Там же прописан размер выплаты, поскольку она напрямую зависит от принадлежности к льготной группе.

Если выплата связана с установлением инвалидности, она назначается автоматически — гражданину не нужно предпринимать дополнительных шагов. Во всех остальных случаях потребуется подать заявление. Сделать это можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», при личном посещении отделения СФР или в МФЦ.

Помимо денежной выплаты, получатели ЕДВ имеют право на набор социальных услуг. В него входят лекарственное обеспечение, путёвки на санаторно‑курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения.

Главное

Пенсионеры могут претендовать на разные виды социальной поддержки. Часть льгот назначается автоматически, а другая требует самостоятельного обращения.

Среди мер, за которыми нужно обращаться, — адресная социальная помощь, компенсация взносов на капитальный ремонт, возмещение расходов на проезд к месту отдыха для жителей Севера, ежемесячная денежная выплата.

Оформление льгот, как правило, возможно разными способами: портал «Госуслуги», отделения СФР, МФЦ.

С 2026 года изменится порядок получения пенсий