Что делать, если с вас взыскивают чужой долг

Представьте: вы открываете банковское приложение, а деньги с карты вдруг исчезли. Вы обращаетесь в банк и узнаёте, что их списали судебные приставы из-за долга, о котором вам ничего не известно. Это вполне реальный сценарий, если вас приняли за другого человека. Такие ошибки время от времени происходят, например, с полными тёзками. Разбираемся, как это происходит, что делать в такой ситуации и можно ли защитить себя заранее.

© pressfoto/Freepik

Почему на вас могут «повесить» чужие долги

Проблема часто начинается с простого совпадения: у вас и у реального должника оказались одинаковые Ф. И. О и дата рождения. При поиске человека в базах приставы могут учитывать только эти данные, особенно если в исполнительном документе нет более точных идентификаторов, таких как СНИЛС или ИНН.

В зоне наибольшего риска — люди с распространёнными фамилиями, но полностью от этого не застрахован никто. Иногда ошибку провоцирует банальная опечатка в документах. В итоге вы можете внезапно столкнуться с последствиями чужих финансовых проблем, даже если реальный должник живёт в другом городе.

Какие проблемы могут случиться из-за «долгового двойника»

Список возможных ограничений стандартен для должников, но особенно неприятен, когда долг не ваш:

Списание денег. Приставы могут заблокировать счета и снять средства без предупреждения. Блокировка выезда за границу. Об этом часто узнают уже в аэропорту при прохождении паспортного контроля. Арест имущества. Могут быть наложены ограничения на операции с вашей недвижимостью или автомобилем. Удержания части дохода. Исполнительный лист могут направить вашему работодателю.

Что делать, если деньги уже списали или пришли уведомления

Если вы уже столкнулись с проблемой, не паникуйте. Помните, что это просто ошибка и закон на вашей стороне. Списанные средства вам обязательно вернут.

Свяжитесь с банком

Если средства списали, узнайте в кредитной организации, на каком основании это произошло. Также запросите копию документа о взыскании.

Первым делом проверьте, действительно ли долг числится за вами. Если это ошибка, соберите удостоверяющие личность документы (паспорт, СНИЛС, ИНН и прочие), чтобы подтвердить свою непричастность. Как можно скорее подайте официальное заявление об оспаривании ошибки. Анастасия Ляпунова руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры»

Свяжитесь со службой судебных приставов (ФССП)

Как можно скорее сообщите приставам, что вы «двойник» реального должника.

Это можно сделать через:

Госуслуги . Найдите раздел «Подача заявлений и ходатайств в ФССП», укажите, что являетесь участником исполнительного производства, и далее — «На мне числится чужой долг». Для подачи заявления понадобятся номер исполнительного производства и ваши персональные данные. Срок рассмотрения жалобы — до 17 дней.

. Найдите раздел «Подача заявлений и ходатайств в ФССП», укажите, что являетесь участником исполнительного производства, и далее — «На мне числится чужой долг». Для подачи заявления понадобятся номер исполнительного производства и ваши персональные данные. Срок рассмотрения жалобы — Онлайн-приёмную ФССП. Войдите на портал с учётной записью Госуслуг и в теме обращения выберите: «Я — двойник». Подробно опишите ситуацию и приложите свои документы. Обращение рассмотрят в срок до двух дней.

Все ограничения должны снять, а списанные деньги — вернуть. Если этого не происходит, то подайте жалобу руководству работающего с вами пристава.

Если из-за ошибки приставов вы понесли серьёзные убытки, например потеряли деньги за путёвки, вы можете требовать компенсацию. Судебная практика это подтверждает: известен случай, когда ФССП по решению суда возместила семье ущерб за сорванный отпуск из-за неправомерного ограничения на выезд. Анастасия Ляпунова руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры»

Как проверить, нет ли на вас чужого долга

О проблеме «долговых двойников» люди обычно начинают думать уже после того, как столкнулись с ней. Это сопровождается серьёзным стрессом из-за неизвестно куда исчезнувших денег, невозможности продать машину или сорвавшегося из-за запрета на выезд отпуска.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, время от времени проверяйте наличие чужого долга через бесплатные официальные сервисы. Особенно — перед важными сделками и заграничными поездками.

Где искать информацию:

Банк данных ФССП. Введите на сайте свои Ф. И. О. и дату рождения. Система покажет, взыскивают с вас деньги или нет.

Через портал «Госуслуги» можно отслеживать судебные долги. Наряду с другими начислениями они отображаются в разделе «Платежи». Подключите уведомления обо всех новых постановлениях от приставов.

Также на Госуслугах проверьте свою кредитную историю. Два раза в год это можно делать бесплатно. Выписка покажет, не оформлены ли на вас чужие кредиты.

Можно ли защитить себя заранее

В 2020 году в ст. 13 закона «Об исполнительном производстве» внесли поправки, согласно которым при идентификации должника приставы должны ориентироваться не только на Ф. И. О. и дату рождения, но и на дополнительные параметры.

Среди них:

адрес;

место работы;

номер страхового свидетельства;

ИНН;

реквизиты паспорта, прав и так далее.

Однако некоторые старые документы не содержат уточняющих данных. На практике приставы нередко игнорируют эти нормы и действуют по старинке. Поэтому стопроцентной защиты от ошибок не существует.

Однако риски можно снизить:

Регулярно проверяйте себя в базах данных ФССП, особенно перед крупными сделками или поездками за рубеж.

Возьмите за правило проверять кредитную историю раз в полгода.

Настройте автоматические уведомления о долгах на Госуслугах.

Если вы знаете о существовании полного тёзки, можно заранее написать в ФССП с темой «Я — двойник», приложив свои данные.

Для таких случаев ФССП ведёт специальный список «двойников». После того как ваши данные появятся в этом реестре, система сможет точнее вас идентифицировать. Это действенный способ минимизировать риск случайного наложения чужих финансовых обязательств и избежать проблем с ошибочным взысканием в дальнейшем. Анастасия Ляпунова руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры»

Главное

Если с вас начали взыскивать чужой долг, помните: это ошибка, которую можно исправить. Основная причина — совпадение ваших данных с данными реального должника. Ваши главные действия — не паниковать и официально заявить о себе как о «долговом двойнике».

Для этого можно использовать портал «Госуслуги» или онлайн-приёмную ФССП. Когда вы подтвердите личность, приставы будут обязаны снять все незаконные ограничения и вернуть средства.

Чтобы не столкнуться с проблемой неожиданно, выработайте полезную привычку раз в несколько месяцев и всегда перед важными и финансово затратными событиями проверять себя на сайте ФССП и просматривать кредитную историю.

