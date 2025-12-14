Индексация пенсий в России в 2026 году: кому и на сколько повысят выплаты
В 2026 году проиндексируют все виды пенсионных выплат. Но размер и сроки индексации для разных категорий получателей будут отличаться. Рассказываем, на сколько и кому повысят пенсии в следующем году.
Страховые пенсии
С 1 января 2026 года произойдёт повышение страховых пенсионных выплат — его размер составит 7,6%. В результате корректировки изменятся ключевые параметры расчёта пенсии:
- фиксированная часть возрастёт с 8 907,7 до 9 584,69 рубля;
- стоимость одного балла увеличится с 145,69 до 156,76 рубля.
Сумма пенсионного обеспечения определяется по формуле:
Таким образом, минимальная страховая пенсия составит 14 287,49 рубля. Это та сумма, которую будут получать пенсионеры, накопившие необходимый минимум баллов для назначения пенсионного пособия — 30 баллов:
9 584,69 + (30 * 156,76) = 14 287,49 рубля.
По словам министра финансов Антона Силуанова, средняя величина страхового пенсионного пособия к концу 2026 года достигнет 27 117 рублей.
Страховые пенсионные выплаты назначают:
- По возрасту. Предоставляется тем, кто достиг пенсионного возраста, имеет необходимые стаж и баллы.
- По инвалидности. Назначается инвалидам при условии наличия у них страхового стажа.
- По потере кормильца. Выплачивается нетрудоспособным, которые находились на материальном обеспечении умершего кормильца.
Социальные пенсии
В 2026 году индексация социальных пенсионных пособий традиционно состоится позднее, чем страховых, — 1 апреля. Размер повышения составит 6,8%.
Кто получает социальные выплаты:
- те, кто не выработал права на страховую пенсию;
- инвалиды без страхового стажа;
- лица, потерявшие кормильца, если у умершего отсутствовал страховой стаж.
Суммы выплат, по нашим расчётам, с учётом индексации в 2026 году составят:
- инвалидам первой группы с детства и детям‑инвалидам — 22 617,67 рубля;
- инвалидам первой группы, инвалидам второй группы с детства I, а также круглым сиротам — 18 848,32 рубля;
- инвалидам третьей группы — 8 010,57 рубля;
- получателям по возрасту, по потере кормильца, инвалидам второй группы — 9 424,1 рубля.
Доплата до прожиточного минимума
Такую доплату получают неработающие пенсионеры, имеющие доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП). С 2026 года этот показатель вырастет до 16 288 рублей с 15 250 рублей в 2025 году. То есть до этой величины будут производить минимальную доплату.
Она рассчитывается персонально, и в отдельных регионах может быть выше общефедерального уровня. Например, в Москве на 2026 год ПМП определен в размере 18 971 рубля.
Военные пенсии
С 1 октября 2026 года военные пенсии вырастут на 4%. Это произойдёт одновременно с повышением зарплат действующих военнослужащих.
Пенсии работающих пенсионеров
Пенсионные выплаты работающих пенсионеров будут увеличены в те же сроки и в том же размере, что и страховые пенсии, — они повысятся с 1 января 2026 года на 7,6%.
По данным СФР, средний размер пенсионного обеспечения работающих пенсионеров на 1 октября 2025 года составлял 21 373,1 рубля. Таким образом, средняя прибавка превысит 1,6 тысячи рублей (21 373,1 × 7,6 %). А средняя пенсия составит 22 997,46 рубля.
1 августа работающим пенсионерам скорректируют пенсионное обеспечение с учётом заработанных за 2025 год баллов. Но за год можно получить не более 3 баллов.
У пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых до 2025 года и продолжающих работать, сложилась особая ситуация:
- формально индексация пенсий им начислялась каждый год;
- фактически повышения с 2016 по 2024 год не выплачивались — они накапливались в расчётах Социального фонда;
- в результате у каждого работающего пенсионера есть две суммы: 1) реальная — та, что поступает на счёт; 2) расчётная или гипотетическая — сумма с учётом всех пропущенных повышений.
Индексация пенсионных выплат производится исходя из расчётной суммы. Однако начисленные с учётом пропущенных индексаций средства начинают выплачивать только после прекращения трудовой деятельности.
Главное о повышении пенсионных выплат
В 2026 году индексация пенсионных пособий пройдёт в несколько этапов:
- с 1 января на 7,6% повысят страховые пенсионные выплаты;
- с 1 апреля на 6,8% вырастут социальные пенсии;
- с 1 октября на 4% увеличат пенсионное обеспечение военных;
- с 1 августа скорректируют выплаты работающим пенсионерам с учётом накопленных за 2025 год пенсионных баллов.