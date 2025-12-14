В 2026 году проиндексируют все виды пенсионных выплат. Но размер и сроки индексации для разных категорий получателей будут отличаться. Рассказываем, на сколько и кому повысят пенсии в следующем году.

Страховые пенсии

С 1 января 2026 года произойдёт повышение страховых пенсионных выплат — его размер составит 7,6%. В результате корректировки изменятся ключевые параметры расчёта пенсии:

фиксированная часть возрастёт с 8 907,7 до 9 584,69 рубля ;

; стоимость одного балла увеличится с 145,69 до 156,76 рубля.

Сумма пенсионного обеспечения определяется по формуле:

Таким образом, минимальная страховая пенсия составит 14 287,49 рубля. Это та сумма, которую будут получать пенсионеры, накопившие необходимый минимум баллов для назначения пенсионного пособия — 30 баллов:

9 584,69 + (30 * 156,76) = 14 287,49 рубля.

По словам министра финансов Антона Силуанова, средняя величина страхового пенсионного пособия к концу 2026 года достигнет 27 117 рублей.

Страховые пенсионные выплаты назначают:

По возрасту . Предоставляется тем, кто достиг пенсионного возраста, имеет необходимые стаж и баллы.

. Предоставляется тем, кто достиг пенсионного возраста, имеет необходимые стаж и баллы. По инвалидности . Назначается инвалидам при условии наличия у них страхового стажа.

. Назначается инвалидам при условии наличия у них страхового стажа. По потере кормильца. Выплачивается нетрудоспособным, которые находились на материальном обеспечении умершего кормильца.

Социальные пенсии

В 2026 году индексация социальных пенсионных пособий традиционно состоится позднее, чем страховых, — 1 апреля. Размер повышения составит 6,8%.

Кто получает социальные выплаты:

те, кто не выработал права на страховую пенсию;

инвалиды без страхового стажа;

лица, потерявшие кормильца, если у умершего отсутствовал страховой стаж.

Суммы выплат, по нашим расчётам, с учётом индексации в 2026 году составят:

инвалидам первой группы с детства и детям‑инвалидам — 22 617,67 рубля ;

; инвалидам первой группы, инвалидам второй группы с детства I, а также круглым сиротам — 18 848,32 рубля ;

; инвалидам третьей группы — 8 010,57 рубля ;

; получателям по возрасту, по потере кормильца, инвалидам второй группы — 9 424,1 рубля.

Доплата до прожиточного минимума

Такую доплату получают неработающие пенсионеры, имеющие доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП). С 2026 года этот показатель вырастет до 16 288 рублей с 15 250 рублей в 2025 году. То есть до этой величины будут производить минимальную доплату.

Она рассчитывается персонально, и в отдельных регионах может быть выше общефедерального уровня. Например, в Москве на 2026 год ПМП определен в размере 18 971 рубля.

Военные пенсии

С 1 октября 2026 года военные пенсии вырастут на 4%. Это произойдёт одновременно с повышением зарплат действующих военнослужащих.

Пенсии работающих пенсионеров

Пенсионные выплаты работающих пенсионеров будут увеличены в те же сроки и в том же размере, что и страховые пенсии, — они повысятся с 1 января 2026 года на 7,6%.

По данным СФР, средний размер пенсионного обеспечения работающих пенсионеров на 1 октября 2025 года составлял 21 373,1 рубля. Таким образом, средняя прибавка превысит 1,6 тысячи рублей (21 373,1 × 7,6 %). А средняя пенсия составит 22 997,46 рубля.

1 августа работающим пенсионерам скорректируют пенсионное обеспечение с учётом заработанных за 2025 год баллов. Но за год можно получить не более 3 баллов.

У пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых до 2025 года и продолжающих работать, сложилась особая ситуация:

формально индексация пенсий им начислялась каждый год;

фактически повышения с 2016 по 2024 год не выплачивались — они накапливались в расчётах Социального фонда;

в результате у каждого работающего пенсионера есть две суммы: 1) реальная — та, что поступает на счёт; 2) расчётная или гипотетическая — сумма с учётом всех пропущенных повышений.

Индексация пенсионных выплат производится исходя из расчётной суммы. Однако начисленные с учётом пропущенных индексаций средства начинают выплачивать только после прекращения трудовой деятельности.

Главное о повышении пенсионных выплат

В 2026 году индексация пенсионных пособий пройдёт в несколько этапов:

с 1 января на 7,6% повысят страховые пенсионные выплаты;

с 1 апреля на 6,8% вырастут социальные пенсии;

с 1 октября на 4% увеличат пенсионное обеспечение военных;

с 1 августа скорректируют выплаты работающим пенсионерам с учётом накопленных за 2025 год пенсионных баллов.

