Топ-5 финансово грамотных подарков на любой бюджет

Новый год близко, а вы всё ещё ломаете голову над новогодними подарками? Хотите, чтобы это были не просто безделушки, а что-то полезное? «Рамблер» собрал пять идей финансово грамотных подарков к Новому году на любой кошелёк.

1. Инвестиционная монета или слиток

Подобрать золотое или серебряное украшение в подарок бывает сложно — нужно хорошо знать вкусы и предпочтения человека, а также наполнение его шкатулки.

Вместо украшения можно подарить монету или слиток из драгоценного металла. Такой подарок сохранит сентиментальную ценность и может передаваться из поколения в поколение. Цена монеты и слитка со временем только вырастет.

Посмотреть каталоги с доступными предложениями и ценами можно на официальных сайтах банков. Например, Сбера, Т-Банка, ВТБ, Альфа-Банка. Выберите нужное отделение и возьмите с собой паспорт.

Слитки из драгоценных металлов имеют стандартный вид. На их лицевой стороне должны быть: государство-изготовитель, масса в граммах, наименование и марка металла, проба, товарный знак предприятия-изготовителя и номер слитка.

Изучим цены на небольшие слитки в Сбербанке на 12 декабря:

серебро (50 г) — 9626 рублей;

золото (1 г) — 12 262 рублей;

палладий (5 г) — 4589 рублей;

платина (5 г) — 5058 рублей.

Если вы хотите сделать креативный подарок, обратите внимание на инвестиционные монеты. Они бывают с логотипами российских спортивных команд, известными писателями и музыкантами, достопримечательностями. Цены начинаются в среднем от 3–4 тысяч рублей.

Сложно определиться с дизайном монеты для новогоднего подарка? Можете выбрать символ 2026 года по китайскому календарю — это Красная Огненная Лошадь.

В каталоге Сбера появилась уникальная серебряная монета «Лошадь AI» с дизайном от нейросети Kandinsky и технологией дополненной реальности. Огненная Лошадь оживает на экране при наведении камеры смартфона на специальный QR-код. Каждая монета упакована в яркий футляр с символом года. Такой подарок с вау-эффектом будет стоить 6990 рублей.

2. Ценные бумаги

Ваш близкий человек интересуется инвестициями? Тогда интересным новогодним подарком для него будут ценные бумаги.

Рассматривайте для подарка голубые фишки — акции 15 самых устойчивых компаний российского фондового рынка. Доходность таких бумаг обычно выше банковских вкладов, а риски меньше по сравнению с другими рыночными инструментами. К тому же из-за высокой ликвидности их легче продать.

Стоимость акций голубых фишек начинается от нескольких сотен рублей. Цены на 11 декабря:

Сбер (SBER) — 307 рублей.

Новатэк (NVTK) — 1223 рубля.

«Икс 5» (X5) — 2929 рублей.

Яндекс (YDEX) — 4329 рублей.

«Лукойл» (LKOH) — 5706 рублей.

Ещё один вариант — облигации: федерального займа (ОФЗ) или корпоративные. Их доходность к погашению на фоне высокой ключевой ставки может превышать 20% годовых. Надёжными считаются облигации с рейтингом АА+ или ААА. Стоимость одной бумаги составляет около 1000 рублей.

Обратите внимание. Если вы квалифицированный инвестор, вам доступно больше инструментов. Вы можете купить более рисковые активы, но передать их человеку без статуса «квала» не получится.

Как подарить ценные бумаги другому человеку

3. Вклад для ребёнка

Ваш подросток копит на игровой компьютер, билет на концерт любимого исполнителя или поездку мечты? Поддержите инициативу и подарите на Новый год вклад на его имя. Банки предлагают различные варианты таких депозитов. В частности, Сбер, Солид Банк, Совкомбанк.

Например, в Сбере есть вклад «Ключевой детский» на 6 месяцев с возможностью продления. Его доходность привязана к ключевой ставке Банка России. Если открыть вклад в начале декабря 2025 года, процентная ставка составит 15% годовых. Вы можете положить на счёт от 1 рубля до 5 миллионов рублей.

Такой подарок больше подойдёт ребёнку от 14 лет, так как с этого возраста уже можно снимать начисленные проценты по вкладу, а получить полный доступ к нему возможно с 18 лет.

4. Книга по финансовой грамотности

Частое использование гаджетов утомляет: бесконечный поток информации, навязчивая реклама, напряжение глаз от ярких экранов. Январские праздники — отличное время для цифрового детокса. Освободившееся время можно посвятить саморазвитию. Похоже на планы ваших близких на новогодние каникулы? Тогда хорошим подарком для них к Новому году будет книга по финансовой грамотности.

«Рамблер» собрал подборку самых популярных книг по финансовой грамотности для разных уровней погруженности в тему. Указаны средние минимальные цены на 4 декабря при покупке онлайн.

Для новичка. Понять базовые принципы финансовой грамотности.

«Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки. Есть в версии для подростков — от 800 рублей .

. «Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж С. Клейсон — от 300 рублей.

«Психология денег», Морган Хаузел — от 400 рублей.

Для опытных. Научиться формировать полезные финансовые привычки.

«Мани, или Азбука денег», Бодо Шефер — от 300 рублей.

«Путь к финансовой свободе», Бодо Шефер — от 500 рублей.

«Давай поговорим о твоих доходах и расходах», Карл Ричардс — от 400 рублей.

Для продвинутых. Узнать больше об инвестировании, рынке и торговых стратегиях.

«Руководство разумного инвестора», Джон Богл — от 500 рублей.

«Эссе об инвестициях, менеджменте и жизни», Уоррен Баффет — от 1600 рублей .

. «Случайная прогулка по Уолл-стрит», Бертон Мэлкиел — от 1000 рублей.

5. Настольная игра про финансы

Настольная игра объединит друзей или семью за одним столом и поможет развить финансовую грамотность и стратегическое мышление. Такой подарок подойдёт всем: детям, друзьям, родителям, коллегам.

Популярные настольные игры этого жанра:

«Денежный поток» (CashFlow, 12+) от автора «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Учит рассчитывать доходы и расходы, понимать основы инвестирования, развивает финансовое мышление. На маркетплейсах продаётся в среднем за 5–6 тысяч рублей.

от автора «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Учит рассчитывать доходы и расходы, понимать основы инвестирования, развивает финансовое мышление. На маркетплейсах продаётся в среднем за «Колонизаторы» (Catan, 10+). Помогает развить навыки управления ресурсами, стратегического планирования, ведения эффективных переговоров. Стоит 2–4 тысячи рублей в зависимости от версии.

Помогает развить навыки управления ресурсами, стратегического планирования, ведения эффективных переговоров. Стоит в зависимости от версии. «Серп» (14+). Более сложная стратегическая игра. Тренажёр для понимания максимизации прибыли из ограниченных активов и принятия сложных инвестиционных решений. Цены онлайн начинаются в среднем от 3 тысяч рублей.

Как выбрать финансово грамотный подарок

Финансово грамотный подарок — отличный способ показать заботу о будущем человека. Экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе рассказала, как выбрать такой подарок:

Учитывайте возраст, интересы и уровень финансового опыта человека, которому дарите. Для ребёнка можно открыть вклад или купить серебряную монету. Для взрослого подойдёт книга о личных финансах или настольная игра про деньги и планирование, считает эксперт. А можно собрать «финансовый бокс» на любой возраст (из монеты, книги и настольной игры и акций). Оценивайте срок и риск. Финансовый подарок не работает по принципу «вложил сегодня и получил завтра». Он может принести пользу со временем. Если у человека консервативное отношению к риску, лучше выбрать вклад или облигации. Если любит пробовать новое и готов к риску, то можно подарить акции. Но стоит заранее рассказать, как с ними обращаться и что их стоимость может изменяться. Сделайте подарок личным. Когда вы дарите что-то, связанное с финансами, можно добавить личное пожелание: «Пусть с этого начнёт формироваться твой капитал, который будет расти и приносить тебе пассивный доход в будущем».

Как составить бюджет на подарки и не разориться перед Новым годом