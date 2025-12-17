Сбер помог клиентам подвести личные итоги года

Сбер запустил проект «Итоги года», рассказывающий клиентам о том, как прошёл их год с экосистемой банка. Они могут получить отчёт о личных достижениях и полученной выгоде в СберБанк Онлайн и на сайте кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Для формирования личных итогов Сбер собрал информацию из сервисов банка и партнёрских организаций, использовав 135 фактов. Но в отчёт попали только самые значимые достижения и данные. Вы можете увидеть:

сколько бонусов Спасибо было заработано и потрачено за год;

как часто вы пользовались оплатой по биометрии;

сколько раз вы снимали деньги в банкоматах;

какой доход вы получили по вкладам и накопительным счетам;

какую выгоду получили от подписок.

Помимо финансовой информации, из итогов вы можете узнать, какие категории кешбэка были у вас самыми популярными, как часто вы пользовались такси, какие фильмы и сериалы просматривали. Также сервис расскажет, сколько звонков от мошенников было отклонено.

Среди новинок этого года — возможность сравнить данные с итогами прошлого года и сделать выводы, как изменились ваши предпочтения. И сравнить своё поведение с поведением среднестатистического клиента Сбера.

Ещё одна новинка — персональные итоги для предпринимателей. Бизнесмены смогут оценить оборот по счетам, а также процент клиентов, вернувшихся в компанию повторно.

Наш проект — это повод искренне порадоваться своим успехам. Мы хотим, чтобы, глядя на итоги, вы почувствовали гордость и удовлетворение от того, как прошёл 2025 год вместе со Сбером, — приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва.

После анализа итогов вы сможете создать план на следующий год с ИИ-помощником GigaChat. Достаточно описать свою цель и ответить на несколько вопросов.

