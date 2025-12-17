Эксперты рассказали, как старение населения влияет на экономику

К 2046 году доля россиян нетрудоспособного возраста вырастет с 24 до 26,9%. А численность работающих граждан сократится с 57,9 до 57,5%. Об этом говорится в прогнозе Росстата. Если пенсию будут выплачивать только из взносов трудящихся, нагрузка на последних может сильно возрасти. Мы спросили экспертов, как старение населения влияет на экономику и стоит ли ожидать новой пенсионной реформы.

Демографическая ситуация в России

В России наблюдается устойчивая тенденция к старению населения — доля и общая численность пожилых граждан в структуре населения неуклонно растут.

Статистика представлена в стратегии, утверждённой правительством России:

в начале 1990‑х доля россиян в возрасте 55 лет и старше составляла 21,1%;

к 2015 году показатель вырос до 27,3%;

в 2020 году он достиг 29,4%;

к 2024 году закрепился на отметке 30%.

Данные Росстата подтверждают эту тенденцию. С 2016 по 2019 год число граждан старше трудоспособного возраста росло: с 36 миллионов до 38,2 миллиона человек.

Рост приостановился после начала пенсионной реформы. Пенсионный возраст повысили: для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. Поэтому к 1 января 2024 года число россиян старше трудоспособного возраста сократилось до 34,6 миллиона человек.

Ожидается, что рост числа пенсионеров возобновится с 2028 года, когда пенсионная реформа завершится. Согласно прогнозам Росстата, к 2043 году доля старшего поколения достигнет показателя 2018 года (это уровень, предшествующий пенсионной реформе) — 25,8%, а к 2046 году — до 26,9%.

Последствия старения населения для экономики и социальной сферы

Демографическая трансформация усиливает нагрузку на трудоспособное население. В начале 2025 года на каждую 1000 работающих граждан приходилось 414 пенсионеров. А к 2046 году, по прогнозам Росстата, этот показатель вырастет до 468 пенсионеров.

Снижение доли работающих россиян влияет на сокращение объёма налоговых сборов, говорит заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

Меняется структура потребления: больше средств необходимо на медицину, лекарства и уход. Растёт нагрузка на пенсионную систему, что сказывается на снижении темпов роста пенсий и повышении пенсионного возраста. Александр Цыганов заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России

В таких условиях будет расти спрос на уход за пожилыми и маломобильными гражданами, продолжает эксперт.

Снижение доли работающего населения может повлечь и сокращение сбережений, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В мировой практике люди обычно формируют сбережения в период работоспособности, а в старости их тратят.

Наиболее очевидными последствиями старения населения Беленькая называет: замедление роста экономики, рост бюджетного дефицита, увеличение стоимости капитала.

По мнению Цыганова, в связи с ростом числа пенсионеров нужны изменения в социальной инфраструктуре государства. Это предполагает принятие мер по привлечению специалистов из-за рубежа и регионов России с высоким уровнем рождаемости в европейскую часть страны и на Дальний Восток.

Риски для пенсионной системы

Пенсионная система, при которой деньги работающего населения идут на обеспечение пенсионеров, будет всё больше испытывать нехватку средств, предупредила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Уже сейчас власти пытаются реформировать систему, привлекая людей в программу долгосрочных сбережений (ПДС). По сути, это позволяет людям формировать пенсию самостоятельно.

В целом риторика властей последнее время сводится к тому, что нужно самостоятельно с молодых лет заботиться о пенсии, делать соответствующие сбережения и инвестиции. Однако уровень доходов значительной части населения не позволяет формировать пенсионные накопления. Елена Киселёва аналитик Института комплексных стратегических исследований

Старение населения сильно влияет на пенсионную систему, поэтому в скором времени понадобится её реформировать, считает директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Без новых мер поддержки разница в доходах пенсионеров и работающих людей продолжит расти.

По информации Росстата, в первой половине 2025 года средняя зарплата в России выросла до 96 тысяч рублей, а пенсия — до 23 тысяч рублей. То есть пенсионные выплаты составили лишь 24% среднего заработка. Это соотношение достигло самого низкого уровня за последние 17 лет, уточняет Кутьин.

Возможным решением проблемы старения рабочей силы может стать активное внедрение занятости среди людей пенсионного возраста. И развитие системы наставничества. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Беленькая считает, что решить проблему можно с увеличением эффективности работы сотрудников: с помощью автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта.

Цыганов полагает, что важно пересмотреть размеры пенсионных взносов, правила их инвестирования и мотивировать будущих пенсионеров активно формировать личные долгосрочные накопления. Он допускает увеличение пенсионного возраста по мере роста продолжительности активной жизни.

При этом он убеждён, что государство не откажется от пенсий, поскольку они важны для граждан и закреплены в Конституции РФ.

Старение населения — вызов для экономики

В России наблюдается устойчивое старение населения. Это приводит к снижению доли работающих и объёмов налоговых поступлений, меняет структуру потребления, усиливает нагрузку на пенсионную систему.

Для смягчения последствий могут использоваться комплексные меры:

развитие накопительной составляющей пенсионной системы;

стимулирование занятости пенсионеров;

повышение производительности труда за счёт автоматизации и цифровизации.

Полную отмену пенсий эксперты исключают, но параметры пенсионной системы — объёмы отчислений, условия инвестирования, пенсионный возраст — могут измениться.

