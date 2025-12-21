Подарок в конверте: сколько и как оригинально подарить деньги на Новый год

В преддверии новогодних праздников часто не хватает времени на выбор подарков. Ещё сложнее подобрать то, что действительно понравится человеку. В такой ситуации выходом может стать подарок в конверте. Разберёмся, можно ли подарить деньги на Новый год и как это сделать так, чтобы ваш презент запомнился получателю.

Можно ли дарить деньги на Новый год

По правилам этикета неуместно дарить деньги на Новый год, как и на любой другой праздник. Впрочем, как и спрашивать: «Что тебе подарить?» — рассказывает член национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Юлия Дедкова.

У подарка есть две функции: обрадовать и сделать сюрприз. Изучая интересы, вкус одариваемого, вы проявляете уважение к его персоне — подбираете то, что его определённо порадует, доставит удовольствие. Подарок сообщает о вашем отношении к человеку. Юлия Дедкова член национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП

Однако денежный подарок давно перестали осуждать, говорит управляющий партнёр ООО «Академия этикета и деловых стандартов» Юлия Никитина. Но преподносить такой презент стоит деликатно, добавляет эксперт.

Когда отношения с получателем не слишком близкие, я бы рекомендовала не совершать такой рискованный поступок, как денежный подарок. Так вы можете проявить неуважение к человеку. Деньги — это обезличенный подарок, лишённый персонального внимания. Всегда ценится подарок, в который мы вкладываем идею. Юлия Никитина управляющий партнёр ООО «Академия этикета и деловых стандартов»

Тем не менее эксперт приводит ситуации, когда можно подарить деньги:

если получатель сам попросил о таком презенте;

если подарок — общий от группы коллег или компании;

если вы хотите сделать полезное вложение в мечту близкого человека;

людям, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации, финансовая помощь которым будет кстати.

Какую сумму уместно дарить

Стандартного ответа на этот вопрос нет. Сумма презента определяется вашим финансовым состоянием и близостью отношений с получателем.

В среднем денежные подарки бывают следующих размеров:

для близких родственников — от 3 до 10 тысяч рублей;

— от 3 до 10 тысяч рублей; для друзей — от 2 до 5 тысяч рублей;

— от 2 до 5 тысяч рублей; для коллег и знакомых — от 1 до 3 тысяч рублей.

Ещё один способ выбрать размер презента — ориентироваться на сумму, которую вы получали от одаряемого. Или сумму, которую собираются подарить другие гости.

Как оригинально подарить деньги

Памятные банкноты

Памятные банкноты печатаются в строго ограниченном количестве и только однократно. Благодаря этому их стоимость на рынке со временем увеличивается.

Отличительная черта такой купюры — оригинальный дизайн: в отличие от стандартных бумажных денег, рисунок на них размещён вертикально, а не горизонтально.

Инвестиционные монеты

Инвестиционная монета — отличный подарок, который одновременно служит надёжным вложением. Такие монеты чеканят из ценных металлов — золота и серебра. Их изготавливают ограниченным тиражом. Поэтому они дорожают со временем. Сертификат подтверждает качество и подлинность монеты.

Драгоценные слитки

Драгоценные слитки представляют собой достойный вариант для тех, кто хочет сделать неординарный подарок. В банковских отделениях можно купить слитки с небольшим весом:

золото — от 1 грамма;

серебро — от 50 граммов;

платина и палладий — от 5 граммов.

На поверхности каждого золотого слитка выгравированы: индивидуальный шифр, масса, наименование и проба металла, а также товарный знак изготовителя.

Купюры в ёлочном шаре

Ёлочный шар — не только символ Нового года, но и необычный подарочный контейнер. В торговых точках легко найти специальные заготовки, представляющие собой две полусферы из прозрачного пластика, которые можно соединить. А пространство внутри — использовать для размещения вашего подарка.

Чтобы сделать такой презент ещё более душевным и праздничным, дополните композицию миниатюрными элементами: фрагментом еловой ветви, крошечной шишкой или рукописной карточкой с тёплыми пожеланиями.

Адвент-календарь с денежными сюрпризами

Вместо традиционных сладостей или мелочей в кармашки адвент‑календаря кладутся купюры разного номинала. Получатель открывает новый кармашек и находит небольшую денежную «порцию». В некоторые кармашки можно добавить не деньги, а мини‑записки с пожеланиями — их можно сделать своими руками.

Деньги в контейнере-головоломке

Контейнер-головоломка — цилиндрический кейс, открыть который можно, пройдя лабиринт. Разместите в него деньги — и получатель такого подарка приобретёт не только купюры, но и эмоции от прохождения лабиринта.

Ошибки при дарении денег

Деньги любимому человеку . В романтических отношениях люди предпочитают особенные проявления внимания. Денежный презент может не оправдать ожиданий партнёра. Продуманный сюрприз, выбранный с учётом интересов любимого человека, произведёт более яркое впечатление и покажет глубину ваших чувств.

. В романтических отношениях люди предпочитают особенные проявления внимания. Денежный презент может не оправдать ожиданий партнёра. Продуманный сюрприз, выбранный с учётом интересов любимого человека, произведёт более яркое впечатление и покажет глубину ваших чувств. Отсутствие упаковки . Передача денег без какой‑либо упаковки выглядит недостаточно уважительно и может поставить одариваемого в неудобное положение.

. Передача денег без какой‑либо упаковки выглядит недостаточно уважительно и может поставить одариваемого в неудобное положение. Деньги мелкими купюрами или монетами . Много мелких купюр создают впечатление, что подарок собран по остаточному принципу. Такой способ подачи считается уместным, только если это часть оригинальной концепции, например композиции в виде денежного дерева.

. Много мелких купюр создают впечатление, что подарок собран по остаточному принципу. Такой способ подачи считается уместным, только если это часть оригинальной концепции, например композиции в виде денежного дерева. Слишком большая сумма . Крупная сумма денег может поставить получателя в неудобное положение.

. Крупная сумма денег может поставить получателя в неудобное положение. Денежный подарок состоятельному человеку. Деньги для богатого человека — повседневный инструмент, а не редкость. Подарок должен нести эмоциональный смысл: напоминать о дарителе, событии.

Перед тем как вручить деньги в качестве подарка, обязательно проверьте состояние каждой купюры. Они должны быть целыми, без заломов, без посторонних пометок и загрязнений.

Как дарить денежные подарки

С точки зрения этикета деньги не считаются лучшим новогодним подарком. Презент должен удивлять и радовать, демонстрируя внимание к интересам человека. Однако такой подарок оправдан: если получатель сам его попросил, если подарок корпоративный или помогает накопить на крупную покупку.

Размер денежной суммы зависит от близости отношений с получателем подарка и ваших финансовых возможностей. Учитывайте сумму, которую получатель дарил вам в прошлый раз, или ориентируйтесь на презенты других гостей.

Дарите не просто деньги, а например, памятные банкноты, инвестиционные монеты или драгоценные слитки. Оригинально смотрятся деньги в ёлочном шаре, адвент‑календаре или в контейнере‑головоломке.

