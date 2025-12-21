Подарок в конверте: сколько и как оригинально подарить деньги на Новый год
В преддверии новогодних праздников часто не хватает времени на выбор подарков. Ещё сложнее подобрать то, что действительно понравится человеку. В такой ситуации выходом может стать подарок в конверте. Разберёмся, можно ли подарить деньги на Новый год и как это сделать так, чтобы ваш презент запомнился получателю.
Можно ли дарить деньги на Новый год
По правилам этикета неуместно дарить деньги на Новый год, как и на любой другой праздник. Впрочем, как и спрашивать: «Что тебе подарить?» — рассказывает член национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Юлия Дедкова.
У подарка есть две функции: обрадовать и сделать сюрприз. Изучая интересы, вкус одариваемого, вы проявляете уважение к его персоне — подбираете то, что его определённо порадует, доставит удовольствие. Подарок сообщает о вашем отношении к человеку.Юлия Дедковачлен национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП
Однако денежный подарок давно перестали осуждать, говорит управляющий партнёр ООО «Академия этикета и деловых стандартов» Юлия Никитина. Но преподносить такой презент стоит деликатно, добавляет эксперт.
Когда отношения с получателем не слишком близкие, я бы рекомендовала не совершать такой рискованный поступок, как денежный подарок. Так вы можете проявить неуважение к человеку. Деньги — это обезличенный подарок, лишённый персонального внимания. Всегда ценится подарок, в который мы вкладываем идею.Юлия Никитинауправляющий партнёр ООО «Академия этикета и деловых стандартов»
Тем не менее эксперт приводит ситуации, когда можно подарить деньги:
- если получатель сам попросил о таком презенте;
- если подарок — общий от группы коллег или компании;
- если вы хотите сделать полезное вложение в мечту близкого человека;
- людям, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации, финансовая помощь которым будет кстати.
Какую сумму уместно дарить
Стандартного ответа на этот вопрос нет. Сумма презента определяется вашим финансовым состоянием и близостью отношений с получателем.
В среднем денежные подарки бывают следующих размеров:
- для близких родственников — от 3 до 10 тысяч рублей;
- для друзей — от 2 до 5 тысяч рублей;
- для коллег и знакомых — от 1 до 3 тысяч рублей.
Ещё один способ выбрать размер презента — ориентироваться на сумму, которую вы получали от одаряемого. Или сумму, которую собираются подарить другие гости.
Как оригинально подарить деньги
Памятные банкноты
Памятные банкноты печатаются в строго ограниченном количестве и только однократно. Благодаря этому их стоимость на рынке со временем увеличивается.
Отличительная черта такой купюры — оригинальный дизайн: в отличие от стандартных бумажных денег, рисунок на них размещён вертикально, а не горизонтально.
Инвестиционные монеты
Инвестиционная монета — отличный подарок, который одновременно служит надёжным вложением. Такие монеты чеканят из ценных металлов — золота и серебра. Их изготавливают ограниченным тиражом. Поэтому они дорожают со временем. Сертификат подтверждает качество и подлинность монеты.
Драгоценные слитки
Драгоценные слитки представляют собой достойный вариант для тех, кто хочет сделать неординарный подарок. В банковских отделениях можно купить слитки с небольшим весом:
- золото — от 1 грамма;
- серебро — от 50 граммов;
- платина и палладий — от 5 граммов.
На поверхности каждого золотого слитка выгравированы: индивидуальный шифр, масса, наименование и проба металла, а также товарный знак изготовителя.
Купюры в ёлочном шаре
Ёлочный шар — не только символ Нового года, но и необычный подарочный контейнер. В торговых точках легко найти специальные заготовки, представляющие собой две полусферы из прозрачного пластика, которые можно соединить. А пространство внутри — использовать для размещения вашего подарка.
Чтобы сделать такой презент ещё более душевным и праздничным, дополните композицию миниатюрными элементами: фрагментом еловой ветви, крошечной шишкой или рукописной карточкой с тёплыми пожеланиями.
Адвент-календарь с денежными сюрпризами
Вместо традиционных сладостей или мелочей в кармашки адвент‑календаря кладутся купюры разного номинала. Получатель открывает новый кармашек и находит небольшую денежную «порцию». В некоторые кармашки можно добавить не деньги, а мини‑записки с пожеланиями — их можно сделать своими руками.
Деньги в контейнере-головоломке
Контейнер-головоломка — цилиндрический кейс, открыть который можно, пройдя лабиринт. Разместите в него деньги — и получатель такого подарка приобретёт не только купюры, но и эмоции от прохождения лабиринта.
Ошибки при дарении денег
- Деньги любимому человеку. В романтических отношениях люди предпочитают особенные проявления внимания. Денежный презент может не оправдать ожиданий партнёра. Продуманный сюрприз, выбранный с учётом интересов любимого человека, произведёт более яркое впечатление и покажет глубину ваших чувств.
- Отсутствие упаковки. Передача денег без какой‑либо упаковки выглядит недостаточно уважительно и может поставить одариваемого в неудобное положение.
- Деньги мелкими купюрами или монетами. Много мелких купюр создают впечатление, что подарок собран по остаточному принципу. Такой способ подачи считается уместным, только если это часть оригинальной концепции, например композиции в виде денежного дерева.
- Слишком большая сумма. Крупная сумма денег может поставить получателя в неудобное положение.
- Денежный подарок состоятельному человеку. Деньги для богатого человека — повседневный инструмент, а не редкость. Подарок должен нести эмоциональный смысл: напоминать о дарителе, событии.
Перед тем как вручить деньги в качестве подарка, обязательно проверьте состояние каждой купюры. Они должны быть целыми, без заломов, без посторонних пометок и загрязнений.
Как дарить денежные подарки
С точки зрения этикета деньги не считаются лучшим новогодним подарком. Презент должен удивлять и радовать, демонстрируя внимание к интересам человека. Однако такой подарок оправдан: если получатель сам его попросил, если подарок корпоративный или помогает накопить на крупную покупку.
Размер денежной суммы зависит от близости отношений с получателем подарка и ваших финансовых возможностей. Учитывайте сумму, которую получатель дарил вам в прошлый раз, или ориентируйтесь на презенты других гостей.
Дарите не просто деньги, а например, памятные банкноты, инвестиционные монеты или драгоценные слитки. Оригинально смотрятся деньги в ёлочном шаре, адвент‑календаре или в контейнере‑головоломке.