Россияне получат двойные зарплаты и пенсии в декабре

Декабрь и начало января — праздничное время, и для большинства россиян это нерабочие дни. Поэтому изменится график перечисления пенсий и зарплат. Напоминаем, кто получит выплаты в двойном размере в декабре и как это отразится на финансах россиян в январе.

Почему график зарплат сдвигается

В 2026 году россиян ждут особенно длинные каникулы — 12 праздничных дней подряд (31 декабря — 11 января). Если установленная дата зарплаты за декабрь выпадает на период с 31 декабря по 11 января, работодатель обязан выплатить её до начала праздников — обычно не позднее 30 декабря.

Поэтому в конце декабря многие россияне получат две выплаты или одну, но в двойном размере.

Стоит помнить, что вторая выплата в декабре — это не премия. Поэтому важно рассчитывать бюджет заранее. Январская выплата в конце первого месяца года придёт в срок.

Праздники не повлияют на размер оклада, если сотрудник работает по трудовому договору. Но сумма выплаты во второй половине января может оказаться меньше обычной, потому что сотрудники получат деньги за отработанные дни в первой половине января, объясняет руководитель по кадровому делопроизводству компании «BREEZ климатические системы» Светлана Краснянская. В производственном календаре всего четыре рабочих дня до 15 января.

Зато в начале февраля зарплата будет намного больше обычного. Если сложить маленький аванс и большой остаток, то за весь январь сотрудник получит свою обычную полную зарплату, отмечает эксперт.

Краснянская приводит пример:

Заработная плата сотрудника — 50 000 рублей, в январе 2026 года всего 15 рабочих дней.

50 000 / 15 = 3333 рублей — стоимость одного рабочего дня в январе.

Чтобы рассчитать аванс, нужно стоимость одного рабочего дня умножить на количество рабочих дней:

3333 х 4 = 13 333 рубля.

Расчёт зарплаты за вторую половину января, где 11 рабочих дней:

3 333 х 11 = 36 667 рублей.

При сложении 13 333 и 36 667 выходят всё те же 50 000 рублей — месячный оклад.

Как будут платить пенсии в декабре и январе

Аналогичный порядок действует и для пенсионеров. Адресаты выплат, которые обычно получают деньги в начале января, теперь смогут распорядиться ими уже в конце декабря. Это касается и работающих, и неработающих пенсионеров.

То есть в декабре придут две выплаты пенсии — обычная, в начале месяца, и вторая, за январь, в конце. Последняя будет больше за счёт проводимой с 1 января индексации на 7,6%.

Если обычно пенсия приходит на почту, деньги вы получите с 25 по 30 декабря. Если вам выплачивают пенсию на банковскую карту, деньги придут немного раньше — примерно с 22 по 29 декабря. Точная дата зависит от вашего банка и расписания в регионе. Но следующую пенсию россияне получат уже в феврале.

Будут ли новогодние премии

Новогодние премии и другие денежные поощрения трудовым законодательством напрямую не регулируются. Работодатель сам утверждает внутренние документы, где подробно описывает условия, размер и сроки выплат подобных вознаграждений.

Главное об изменениях в выплате зарплат и пенсий перед Новым годом

В конце декабря, перед длинными новогодними каникулами, сдвинется график выплат пенсий и зарплат. Если обычная дата получения денег приходится на праздничные дни (с 31 декабря по 11 января), работодатели обязаны выдать зарплату до 30 декабря.

Аналогично с пенсионными выплатами: если они выпадают на начало января, то придут в конце декабря. Это значит, что многие россияне получат две пенсии (за декабрь и январь) или зарплату, которая будет выплачена досрочно.

