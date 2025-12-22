Прибавят не всем: составлен полный список перерасчёта пенсий и пособий

В 2026 году повысят выплаты пенсионерам, семьям, воспитывающим детей, безработным и другим группам населения. Рассказываем, какие пособия и выплаты вырастут, когда и на сколько они увеличатся.

Меры поддержки пенсионеров

В 2026 году увеличат размер всех видов пенсий с учётом инфляции:

Страховые пенсии вырастут на 7,6% с 1 января. В результате минимальная величина пособия составит 14 287,49 рубля . А в среднем, по оценке министра финансов Антона Силуанова, к концу года пособие повысится до 27 117 рублей .

с 1 января. В результате минимальная величина пособия составит . А в среднем, по оценке министра финансов Антона Силуанова, к концу года пособие повысится до . Социальные пенсии повысятся на 6,8% с 1 апреля. Ожидаемые суммы после индексации составят: от 9 424,1 до 22 617,67 рубля в зависимости от категории получателя.

с 1 апреля. Ожидаемые суммы после индексации составят: в зависимости от категории получателя. Пенсии военным увеличатся на 4% с 1 октября. Это повышение произойдёт одновременно с ростом заработной платы военнослужащих.

В 2026 году федеральный пенсионный прожиточный минимум (ПМП) возрастёт с 15 250 до 16 288 рублей. В отдельных субъектах показатель может быть выше федерального. Это важно для неработающих пенсионеров с доходами ниже ПМП. Они получают соответствующую доплату до этого уровня.

Другие выплаты пенсионерам:

Доплата при достижении 80-летия . После 80 лет фиксированная часть страховой пенсии удваивается. С 1 января она увеличится с 8 907,7 до 9 584,69 рубля, а значит, выплата вырастет до 19 169,38 рубля .

. После 80 лет фиксированная часть страховой пенсии удваивается. С 1 января она увеличится с 8 907,7 до 9 584,69 рубля, а значит, выплата вырастет . Доплата за иждивенцев . Размер надбавки также зависит от фиксированной части пенсии и рассчитывается как 1/3 её величины на каждого иждивенца. В 2026 году это 3 194,89 рубля . Надбавка предусмотрена максимум для трёх иждивенцев.

. Размер надбавки также зависит от фиксированной части пенсии и рассчитывается как 1/3 её величины на каждого иждивенца. В 2026 году . Надбавка предусмотрена максимум для трёх иждивенцев. Доплата по уходу за престарелыми . Пенсионеры старше 80 лет получают дополнительную выплату за уход. 1 января размер доплаты вырастет на 7,6% и составит 1413,8 рубля .

. Пенсионеры старше 80 лет получают дополнительную выплату за уход. 1 января размер доплаты вырастет на 7,6% и составит . Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Увеличатся на 6,8% с 1 февраля. Размер выплаты — разный в зависимости от категории получателя.

Детские пособия и маткапитал

В 2026 году запланированы повышения социальных выплат, связанных с рождением и воспитанием детей:

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года повысится с 1 января. Его минимальная сумма увеличится с 10 103,83 до 10 837,20 рубля , максимальная — с 68 995,48 до 83 021,18 рубля в месяц.

повысится с 1 января. Его минимальная сумма увеличится с 10 103,83 до , максимальная — с 68 995,48 до в месяц. Минимальная сумма декретного пособия вырастет с 103 285 до 124 702,2 рубля . Максимальная — с 794 355,8 до 955 836 рублей.

вырастет с 103 285 . Максимальная — с 794 355,8 Единовременная выплата при рождении ребёнка повысится с февраля: с 26 941,71 до 28 773,75 рубля .

ребёнка повысится с февраля: с 26 941,71 . Размер материнского капитала повысится на 6,8% с 1 февраля. Сумма на первого ребёнка составит 737 204 рубля, на второго — 974 189 рублей. Сейчас эти показатели — 690 267 и 912 162 рубля соответственно.

Пособие по безработице

Выплата будет проиндексирована с февраля 2026 года. Она увеличится на 6,8%. По нашим подсчётам:

минимальная сумма вырастет с 1764 до 1883,95 рубля ;

; максимальная сумма в первые три месяца безработицы увеличится с 15 044 до 16 066,99 рубля ;

; пособие в следующие три месяца повысится с 5880 до 6279,84 рубля.

Выплаты по больничному

В 2026 году произойдёт увеличение максимальной дневной выплаты по больничному листу. Она поднимется с 5 673,97 до 6 827,4 рубля в день.

Рост лимита связан с увеличением предельной базы для расчёта страховых взносов. Однако итоговая сумма пособия для каждого работника будет определяться исходя стажа и заработка.

Повышение социальных выплат в 2026 году: кратко

В 2026 году в России ожидается увеличение социальных выплат, затрагивающее большинство категорий граждан, получающих государственную поддержку.

Наиболее заметные изменения планируются в пенсионном обеспечении: страховые пенсии вырастут на 7,6%, социальные — на 6,8%, военные — на 4%.

Будут увеличены доплаты для особых категорий пенсионеров: достигших 80 лет, имеющих иждивенцев, нуждающихся в уходе.

В сфере поддержки семей проиндексируют материнский капитал, пособия по уходу за ребёнком, декретные выплаты, единовременные пособия при рождении.

Для безработных увеличится размер пособия с учётом инфляции, а для временно нетрудоспособных — максимальный дневной лимит больничных.

