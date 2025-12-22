Прибавят не всем: составлен полный список перерасчёта пенсий и пособий

Какие пособия и выплаты вырастут в 2026 году
В 2026 году повысят выплаты пенсионерам, семьям, воспитывающим детей, безработным и другим группам населения. Рассказываем, какие пособия и выплаты вырастут, когда и на сколько они увеличатся.
Меры поддержки пенсионеров
В 2026 году увеличат размер всех видов пенсий с учётом инфляции:
- Страховые пенсии вырастут на 7,6% с 1 января. В результате минимальная величина пособия составит 14 287,49 рубля. А в среднем, по оценке министра финансов Антона Силуанова, к концу года пособие повысится до 27 117 рублей.
- Социальные пенсии повысятся на 6,8% с 1 апреля. Ожидаемые суммы после индексации составят: от 9 424,1 до 22 617,67 рубля в зависимости от категории получателя.
- Пенсии военным увеличатся на 4% с 1 октября. Это повышение произойдёт одновременно с ростом заработной платы военнослужащих.
Индексация пенсий в России в 2026 году: кому и на сколько повысят выплаты
В 2026 году федеральный пенсионный прожиточный минимум (ПМП) возрастёт с 15 250 до 16 288 рублей. В отдельных субъектах показатель может быть выше федерального. Это важно для неработающих пенсионеров с доходами ниже ПМП. Они получают соответствующую доплату до этого уровня.
Другие выплаты пенсионерам:
- Доплата при достижении 80-летия. После 80 лет фиксированная часть страховой пенсии удваивается. С 1 января она увеличится с 8 907,7 до 9 584,69 рубля, а значит, выплата вырастет до 19 169,38 рубля.
- Доплата за иждивенцев. Размер надбавки также зависит от фиксированной части пенсии и рассчитывается как 1/3 её величины на каждого иждивенца. В 2026 году это 3 194,89 рубля. Надбавка предусмотрена максимум для трёх иждивенцев.
- Доплата по уходу за престарелыми. Пенсионеры старше 80 лет получают дополнительную выплату за уход. 1 января размер доплаты вырастет на 7,6% и составит 1413,8 рубля.
- Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Увеличатся на 6,8% с 1 февраля. Размер выплаты — разный в зависимости от категории получателя.
Детские пособия и маткапитал
В 2026 году запланированы повышения социальных выплат, связанных с рождением и воспитанием детей:
- Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года повысится с 1 января. Его минимальная сумма увеличится с 10 103,83 до 10 837,20 рубля, максимальная — с 68 995,48 до 83 021,18 рубля в месяц.
- Минимальная сумма декретного пособия вырастет с 103 285 до 124 702,2 рубля. Максимальная — с 794 355,8 до 955 836 рублей.
- Единовременная выплата при рождении ребёнка повысится с февраля: с 26 941,71 до 28 773,75 рубля.
- Размер материнского капитала повысится на 6,8% с 1 февраля. Сумма на первого ребёнка составит 737 204 рубля, на второго — 974 189 рублей. Сейчас эти показатели — 690 267 и 912 162 рубля соответственно.
Пособие по безработице
Выплата будет проиндексирована с февраля 2026 года. Она увеличится на 6,8%. По нашим подсчётам:
- минимальная сумма вырастет с 1764 до 1883,95 рубля;
- максимальная сумма в первые три месяца безработицы увеличится с 15 044 до 16 066,99 рубля;
- пособие в следующие три месяца повысится с 5880 до 6279,84 рубля.
Выплаты по больничному
В 2026 году произойдёт увеличение максимальной дневной выплаты по больничному листу. Она поднимется с 5 673,97 до 6 827,4 рубля в день.
Рост лимита связан с увеличением предельной базы для расчёта страховых взносов. Однако итоговая сумма пособия для каждого работника будет определяться исходя стажа и заработка.
Повышение социальных выплат в 2026 году: кратко
В 2026 году в России ожидается увеличение социальных выплат, затрагивающее большинство категорий граждан, получающих государственную поддержку.
Наиболее заметные изменения планируются в пенсионном обеспечении: страховые пенсии вырастут на 7,6%, социальные — на 6,8%, военные — на 4%.
Будут увеличены доплаты для особых категорий пенсионеров: достигших 80 лет, имеющих иждивенцев, нуждающихся в уходе.
В сфере поддержки семей проиндексируют материнский капитал, пособия по уходу за ребёнком, декретные выплаты, единовременные пособия при рождении.
Для безработных увеличится размер пособия с учётом инфляции, а для временно нетрудоспособных — максимальный дневной лимит больничных.