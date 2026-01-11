Пенсии пересчитали: кто в 2026 году начнёт получать больше и на сколько

2026 год внёс изменения в систему выплат для пенсионеров. Повышение пенсий и пенсионных надбавок затронули большую часть пожилых россиян. Рассказываем, как изменились пенсионные выплаты в новом году: кто, сколько и когда сможет получить.

Страховые пенсии

С 1 января 2026 года произошла индексация страховых пенсий на 7,6%. Данная мера закреплена в ст. 5 закона № 431‑ФЗ. Что конкретно изменилось:

размер фиксированной выплаты увеличился с 8 907,7 до 9 584,69 рубля ;

; стоимость одного пенсионного балла выросла с 145,69 до 156,76 рубля.

Для получения права на страховую пенсию по‑прежнему необходимо соответствовать двум ключевым требованиям: иметь не менее 15 лет стажа и накопить минимум 30 баллов.

Размер пенсионного обеспечения рассчитывается по формуле:

Например, если вы накопили 150 баллов, ежемесячная сумма выплаты в 2026 году составляет:

9584,69 + (150 х 156,76) = 33 098,69 рубля

Социальные пенсии

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это повышение коснётся тех, кто по различным причинам не имеет права на страховое пенсионное обеспечение. Размер социального пособия по старости составит 9 424,1 рубля, по инвалидности первой группы с детства — 22 617,67 рубля.

Доплата до прожиточного минимума

Неработающие пенсионеры, чей доход ниже пенсионного прожиточного минимума (ПМП), имеют право на получение социальной доплаты. Её величина определяется индивидуально — так, чтобы компенсировать разницу между фактическим доходом пенсионера и величиной ПМП.

Доплата бывает двух видов:

федеральная — выплачивается, если ПМП в регионе меньше общероссийской величины.

— выплачивается, если ПМП в регионе меньше общероссийской величины. региональная — когда ПМП субъекта РФ превышает федеральный показатель.

В 2026 году общероссийский ПМП увеличился с 15 250 до 16 288 рублей. То есть именно до этой суммы делают минимальную доплату. В регионах показатель может быть выше. Например, в Москве на 2026 год он установлен в размере 18 971 рубль.

Доплата после 80 лет

По достижении 80‑летнего возраста получатели страховой пенсии приобретают право на удвоение её фиксированной части. С 1 января 2026 года её размер повысился до 9 584,69 рубля. Таким образом, пенсионеры будут получать эту выплату в сумме 19 169,38 рубля (9 584,69 х 2).

Доплата за иждивенцев

Эта доплата также рассчитывается исходя из размера фиксированной пенсионной выплаты. Она составляет 1/3 от её величины на каждого иждивенца до трёх человек. С 2026 года сумма прибавки составляет:

на одного иждивенца — 3194,89 рубля ;

; на двух — 6389,79 рубл я;

я; на трёх — 9584,69 рубля.

Деньги выплачивают за несовершеннолетних детей или детей до 23 лет при их очном обучении, а также братьев, сестёр, внуков, если их больше некому содержать.

Доплата по уходу за престарелыми

Ещё одна льгота появляется у пенсионеров с наступлением 80‑летия — доплата за уход. Она начисляется вместе со страховой пенсией. Её размер также проиндексировали на 7,6%, и она теперь составляет 1413,8 рубля.

Ежемесячная денежная выплата

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) положены ряду льготных категорий граждан — в их число входят ветераны, герои, люди с инвалидностью и некоторые другие группы населения. Перечень тех, кто имеет право на данную меру социальной поддержки, указан на сайте Соцфонда.

С 1 февраля ЕДВ вырастут на 6,8%. Корректировка проводится на уровень инфляции.

Как вырастут выплаты пенсионерам: главное

Ключевым событием 2026 года стала индексация страховых пенсий на 7,6% с 1 января.

В системе пенсионных выплат в 2026 году запланированы и другие изменения. С 1 апреля пройдёт индексация социальных пенсионных выплат на 6,8%.

Неработающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума получают социальную доплату. Таким образом, их пенсия теперь составляет минимум 16 288 рублей или больше, если в регионе выше уровень прожиточного минимума.

Для пенсионеров старше 80 лет фиксированная пенсионная часть удвоилась — до 19 169,38 рубля. Доплата за уход увеличилась до 1 413,8 рубля.

