Путин оценил уровень инфляции и бюджет страны

Бюджет России удалось сбалансировать, а инфляция достигла целевых показателей, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с населением, совмещенной с пресс-конференцией.

Инфляция

Уровень инфляции в России по итогам 2026 года составил 5,7%. Целевых показателей удалось достичь, — подчеркнул президент.

В целом эту задачу удаётся решать, потому что была поставлена цель снизить до 6%. Но она, судя по всему, будет 5,7–5,8%, — добавил глава государства.

При этом рост заработной платы за вычетом показателей инфляции составил 4,5%.

ВВП России

Замедление роста ВВП РФ в 2025 году до уровня 1% было осознанным выбором для снижения роста цен, заявил президент.

Что касается однопроцентного роста в этом году — это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связанные с таргетированием инфляции, — сказал он.

Рост ВВП в 2025 году составил 1%, по прогнозу Минэкономразвития на 2025 год. Общий рост за три года (2023–2025) — 9,7%, в это же время рост в еврозоне был 3,1%, добавил президент.

Бюджет и НДС

По словам президента, правительству России в 2025 году удалось сбалансировать бюджет. Комментируя повышение налога на добавленную стоимость (НДС), президент объяснил, что налоговые изменения в том числе помогли ЦБ достичь поставленных целей по сбалансированности бюджета.

Путин также подчеркнул важность борьбы с теневой экономикой.

Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от неуплаты налогов. Нужно, чтобы при повышении налога это выразилось в реальных доходах бюджета. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем, — отметил глава государства.

Ключевая ставка

В ходе мероприятия стало известно, что Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. Владимир Путин высоко оценил действия регулятора.

Банк России не только справляется, а действует достаточно ответственно. Необходимо сделать всё, чтобы экономика, макроэкономика России была здоровой, прочной, — указал он.

Президент отметил, что Центробанк находится под постоянным давлением, балансируя между необходимостью следить за разными факторами. Тем не менее он действует независимо.

По его словам, ЦБ фиксирует небольшое снижение инвестиционной активности и активности в кредитной сфере. Также он отметил, что ЦБ делает всё возможное, чтобы не допустить всплеска инфляции.

