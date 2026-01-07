Почему новогодние планы не работают: эксперты назвали главную причину

Каждый январь мы планируем начать бегать, выучить язык, откладывать больше денег — и ещё десяток пунктов, которые выглядят вдохновляюще на бумаге. В момент составления списка кажется, что новый год открывается с чистого листа и сил хватит на всё.

Но уже к февралю мы не успеваем всё сделать и чувствуем вину. Эффективнее выбрать одну цель, которая действительно ваша, — и уделить ей максимум внимания. Как её найти, расскажет СберСова.

Почему много целей — не всегда хорошо

Мы пытаемся одновременно улучшить здоровье, финансы, карьеру, отношения, привычки — и в итоге не продвигаемся ни в одной из областей.

Проблема в том, что сложно одинаково хорошо держать фокус на нескольких больших задачах. Чем больше направлений мы открываем одновременно, тем быстрее теряем энергию, внимание и мотивацию.

Почему обилие планов перегружает:

Многозадачность — враг эффективности. Вы одновременно проходите три курса по 15 тысяч рублей каждый, но ни один не доводите до конца — деньги потрачены, а навыка нет.

Вы одновременно проходите три курса по 15 тысяч рублей каждый, но ни один не доводите до конца — деньги потрачены, а навыка нет. Чем больше целей, тем меньше времени на каждую. На 8 целей вы выделяете по 20 минут в день. За месяц это всего 10 часов на каждую — слишком мало, чтобы увидеть ощутимый результат.

На 8 целей вы выделяете по 20 минут в день. За месяц это всего 10 часов на каждую — слишком мало, чтобы увидеть ощутимый результат. Большой список вызывает стресс. Вы открываете план с 12 пунктами и понимаете, что на всё нужно минимум 40–50 часов в месяц. В итоге откладываете даже самое важное.

Вы открываете план с 12 пунктами и понимаете, что на всё нужно минимум 40–50 часов в месяц. В итоге откладываете даже самое важное. Эффект домино. Вы решили откладывать по 30 тысяч рублей в месяц, но в феврале смогли отложить 10 тысяч рублей. Вместо того чтобы продолжить копить, вы решаете, что уже ничего не получится, и перестаёте откладывать вовсе.

Когда у человека есть одна действительно важная цель, он получает ясный вектор движения. В этот момент исчезает внутренний шум и становится понятно, куда направлять силы, время и внимание.

Как выбрать ту самую цель

Правильно выбранная цель — это не просто пункт в списке, а ориентир, который способен изменить жизнь к лучшему. Чтобы найти её, нужно услышать собственные приоритеты.

Начните с трёх ключевых вопросов

Что мне действительно важно сейчас? Не через год, не когда-нибудь, а именно на текущем этапе жизни. Что изменит мою жизнь? Цель должна приносить пользу не только сегодня, но и формировать будущее, к которому вы хотите прийти. Что я готов делать регулярно? Если цель требует действий, которые вам неприятны или невозможны, она быстро потеряет смысл.

Интересно: над целями на 2025 год задумывались 86% россиян. По результатам опроса, 15% хотели бы уделять внимание заботе о себе, а проводить больше времени с близкими — 14%. Чаще путешествовать хотели бы 10%, больше читать — 6%, освоить новое хобби — 3%.

На что обратить внимание при обозначении цели

Реалистичность. Цель должна быть достижимой в рамках ваших возможностей — времени, энергии, финансов, опыта. Нереалистичная цель быстро приводит к разочарованию.

Пример. Задача найти работу с окладом вдвое больше будет давить — за что браться и как её добиться, не очень понятно. А планы по усилению конкретных профессиональных навыков дадут ощущение движения и контроля.

Измеримость. Она должна иметь понятные критерии: как вы поймёте, что продвигаетесь? Чёткие ориентиры превращают цель в план.

Пример. Задача разобраться с финансами не даёт конкретики, а цель начать вести учёт расходов и откладывать по 5 тысяч рублей в месяц сразу превращается в конкретный план действий.

Личная значимость. Это самый важный критерий: цель должна быть вашей, а не навязанной окружением или модой. Если цель не откликается внутри — она не удержится в фокусе.

Пример. Инвестировать, потому что все так делают, — слабая мотивация. А создание финансовой подушки, чтобы чувствовать спокойствие и безопасность, — цель, которая помогает двигаться дальше.

Как построить год вокруг одной цели

Когда цель выбрана, важно не перегореть в первые недели и не потерять фокус. Идите к желаемому постепенно — выстраивайте год вокруг небольших, но регулярных действий, которые приводят к изменениям.

Используйте принцип микрошагов. Большие планы пугают, а маленькие шаги — нет. Ежедневные простые действия создают устойчивый прогресс, даже если они занимают 5–10 минут в день.

Большие планы пугают, а маленькие шаги — нет. Ежедневные простые действия создают устойчивый прогресс, даже если они занимают 5–10 минут в день. Встройте цель в повседневность. Она должна быть частью жизни, а не отдельным проектом. Чтобы не забывать о ней, привяжите действие к уже существующей привычке. Выберите конкретное время дня, которое можно уделить своим планам, и заранее подготовьте всё, что потребуется.

Она должна быть частью жизни, а не отдельным проектом. Чтобы не забывать о ней, привяжите действие к уже существующей привычке. Выберите конкретное время дня, которое можно уделить своим планам, и заранее подготовьте всё, что потребуется. Создайте поддерживающую среду. Окружение сильно влияет на результат. Помогают люди, которые поддерживают вашу цель, напоминания в виде расписания и заметок, пространство, например удобное место для работы или хобби.

Что делать, если в середине года цель изменилась

Иногда к середине года мы понимаем, что первоначальные планы больше не вдохновляют или перестали соответствовать обстоятельствам. Мы растём, меняемся, пересматриваем приоритеты.

Как понять, что цель пора обновить:

Вы больше не чувствуете смысла. Цель не вызывает эмоций, не мотивирует, не напоминает, зачем вы начали.

Цель не вызывает эмоций, не мотивирует, не напоминает, зачем вы начали. Обстоятельства изменились. Новый график, работа, семья, здоровье — поменялось то, что объективно влияет на возможности.

Новый график, работа, семья, здоровье — поменялось то, что объективно влияет на возможности. Продвижение стало стоять на месте. Не из-за лени или сложностей, а потому что цель перестала совпадать с тем, что вам сейчас важно.

Как перейти к новой цели без чувства провала

Подведите итог — чему вы научились, что получили благодаря предыдущей цели.

— чему вы научились, что получили благодаря предыдущей цели. Определите новую цель исходя из текущей реальности.

исходя из текущей реальности. Запланируйте первые маленькие шаги — чтобы сразу почувствовать движение.

Разрешите себе не гнаться за всем сразу. Не пытаться успеть всё и быть идеальным во всех ролях. Выберите то, что по-настоящему важно именно для вас в этот момент жизни, и двигайтесь к этому небольшими, посильными шагами.

Пусть этот год подарит ощущение, что вы живёте свою жизнь — в своём темпе, с уважением к себе и своим возможностям.

