Как ставить и достигать финансовые цели на год: практическое руководство

Елена Громова

Каждый январь мы планируем начать бегать, выучить язык, откладывать больше денег — и ещё десяток пунктов, которые выглядят вдохновляюще на бумаге. В момент составления списка кажется, что новый год открывается с чистого листа и сил хватит на всё.

Почему новогодние планы не работают: эксперты назвали главную причину
Но уже к февралю мы не успеваем всё сделать и чувствуем вину. Эффективнее выбрать одну цель, которая действительно ваша, — и уделить ей максимум внимания. Как её найти, расскажет СберСова.

Почему много целей — не всегда хорошо

Мы пытаемся одновременно улучшить здоровье, финансы, карьеру, отношения, привычки — и в итоге не продвигаемся ни в одной из областей.

Проблема в том, что сложно одинаково хорошо держать фокус на нескольких больших задачах. Чем больше направлений мы открываем одновременно, тем быстрее теряем энергию, внимание и мотивацию.

Почему обилие планов перегружает:

  • Многозадачность — враг эффективности. Вы одновременно проходите три курса по 15 тысяч рублей каждый, но ни один не доводите до конца — деньги потрачены, а навыка нет.
  • Чем больше целей, тем меньше времени на каждую. На 8 целей вы выделяете по 20 минут в день. За месяц это всего 10 часов на каждую — слишком мало, чтобы увидеть ощутимый результат.
  • Большой список вызывает стресс. Вы открываете план с 12 пунктами и понимаете, что на всё нужно минимум 40–50 часов в месяц. В итоге откладываете даже самое важное.
  • Эффект домино. Вы решили откладывать по 30 тысяч рублей в месяц, но в феврале смогли отложить 10 тысяч рублей. Вместо того чтобы продолжить копить, вы решаете, что уже ничего не получится, и перестаёте откладывать вовсе.

Когда у человека есть одна действительно важная цель, он получает ясный вектор движения. В этот момент исчезает внутренний шум и становится понятно, куда направлять силы, время и внимание.

Как выбрать ту самую цель

Правильно выбранная цель — это не просто пункт в списке, а ориентир, который способен изменить жизнь к лучшему. Чтобы найти её, нужно услышать собственные приоритеты.

Начните с трёх ключевых вопросов

  1. Что мне действительно важно сейчас? Не через год, не когда-нибудь, а именно на текущем этапе жизни.
  2. Что изменит мою жизнь? Цель должна приносить пользу не только сегодня, но и формировать будущее, к которому вы хотите прийти.
  3. Что я готов делать регулярно? Если цель требует действий, которые вам неприятны или невозможны, она быстро потеряет смысл.

Интересно: над целями на 2025 год задумывались 86% россиян. По результатам опроса, 15% хотели бы уделять внимание заботе о себе, а проводить больше времени с близкими — 14%. Чаще путешествовать хотели бы 10%, больше читать — 6%, освоить новое хобби — 3%.

На что обратить внимание при обозначении цели

Реалистичность. Цель должна быть достижимой в рамках ваших возможностей — времени, энергии, финансов, опыта. Нереалистичная цель быстро приводит к разочарованию.

Пример. Задача найти работу с окладом вдвое больше будет давить — за что браться и как её добиться, не очень понятно. А планы по усилению конкретных профессиональных навыков дадут ощущение движения и контроля.

Измеримость. Она должна иметь понятные критерии: как вы поймёте, что продвигаетесь? Чёткие ориентиры превращают цель в план.

Пример. Задача разобраться с финансами не даёт конкретики, а цель начать вести учёт расходов и откладывать по 5 тысяч рублей в месяц сразу превращается в конкретный план действий.

Личная значимость. Это самый важный критерий: цель должна быть вашей, а не навязанной окружением или модой. Если цель не откликается внутри — она не удержится в фокусе.

Пример. Инвестировать, потому что все так делают, — слабая мотивация. А создание финансовой подушки, чтобы чувствовать спокойствие и безопасность, — цель, которая помогает двигаться дальше.

Как построить год вокруг одной цели

Когда цель выбрана, важно не перегореть в первые недели и не потерять фокус. Идите к желаемому постепенно — выстраивайте год вокруг небольших, но регулярных действий, которые приводят к изменениям.

  • Используйте принцип микрошагов. Большие планы пугают, а маленькие шаги — нет. Ежедневные простые действия создают устойчивый прогресс, даже если они занимают 5–10 минут в день.
  • Встройте цель в повседневность. Она должна быть частью жизни, а не отдельным проектом. Чтобы не забывать о ней, привяжите действие к уже существующей привычке. Выберите конкретное время дня, которое можно уделить своим планам, и заранее подготовьте всё, что потребуется.
  • Создайте поддерживающую среду. Окружение сильно влияет на результат. Помогают люди, которые поддерживают вашу цель, напоминания в виде расписания и заметок, пространство, например удобное место для работы или хобби.

Что делать, если в середине года цель изменилась

Иногда к середине года мы понимаем, что первоначальные планы больше не вдохновляют или перестали соответствовать обстоятельствам. Мы растём, меняемся, пересматриваем приоритеты.

Как понять, что цель пора обновить:

  • Вы больше не чувствуете смысла. Цель не вызывает эмоций, не мотивирует, не напоминает, зачем вы начали.
  • Обстоятельства изменились. Новый график, работа, семья, здоровье — поменялось то, что объективно влияет на возможности.
  • Продвижение стало стоять на месте. Не из-за лени или сложностей, а потому что цель перестала совпадать с тем, что вам сейчас важно.

Как перейти к новой цели без чувства провала

  • Подведите итог — чему вы научились, что получили благодаря предыдущей цели.
  • Определите новую цель исходя из текущей реальности.
  • Запланируйте первые маленькие шаги — чтобы сразу почувствовать движение.

Разрешите себе не гнаться за всем сразу. Не пытаться успеть всё и быть идеальным во всех ролях. Выберите то, что по-настоящему важно именно для вас в этот момент жизни, и двигайтесь к этому небольшими, посильными шагами.

Пусть этот год подарит ощущение, что вы живёте свою жизнь — в своём темпе, с уважением к себе и своим возможностям.

