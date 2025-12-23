Как не уйти в минус в новогодние праздники

Новогодние праздники часто становятся испытанием для личных финансов. Подарки, праздничный стол, поездки и спонтанные развлечения легко превращают декабрь в месяц повышенных расходов, а январь — в период жёсткой экономии. Чтобы не начать год с минуса, важно заранее выстроить понятную систему приоритетов и не поддаваться праздничным эмоциям.

© White Bear Studio/iStock.com

Почему импульсивные покупки ведут к минусу

Декабрь — это месяц, когда психология работает против финансового благополучия, потому что большинство людей недооценивают влияние маркетинга и удобства оплаты на своё поведение. Такое мнение «Рамблеру» высказал финансовый советник Ленар Рахманов. Он обращает внимание на статистику: 63% россиян признались, что совершают импульсивные покупки.

Когда карта сохранена в маркетплейсе, а покупка совершается в два клика, человек перестаёт ощущать реальность расхода. Чем меньше действий — тем больше ненужных покупок. Ленар Рахманов Финансовый советник

Эксперт советует удалять сохранённые платёжные карты и усложнять процедуру оплаты — простой, но действенный способ самоконтроля.

Импульсивные покупки: когда и на что мы тратим больше всего

Начинать не с подарков, а с анализа расходов

Ключевая ошибка большинства людей в том, что они начинают подготовку к праздникам с выбора подарков и составления меню, забывая оценить своё финансовое положение. Это отмечает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Она советует проанализировать обязательные расходы декабря и января: коммунальные платежи, кредиты и регулярные траты, от которых невозможно отказаться. А затем сопоставить доходы двух месяцев и понять, какие средства будут доступны после праздников.

Если основная часть дохода приходит в декабре (например, аванс, зарплата или пенсия за январь), логично сразу закрыть обязательные расходы обоих месяцев. Это снижает риск остаться без денег после каникул, — предупреждает эксперт.

После этого можно распределять оставшийся бюджет на подарки, продукты и развлечения. Такой порядок защищает от финансовых сюрпризов в начале года, уверена Волкова.

Как планировать бюджет, чтобы откладывать деньги: мнения экспертов

Лимит трат и дисциплина против импульсивных покупок

Установленный лимит трат неэффективен, если он не подкреплён конкретными действиями, предостерегает Волкова. Эксперт рекомендует заранее определиться с составом приглашённых, списком подарков и покупок. А затем неукоснительно соблюдать этот список при посещении магазинов и маркетплейсов.

Аналогичное мнение высказал Рахманов. Бюджет должен формироваться заранее, а сумма на подарки — быть фиксированной и распределённой по конкретному списку людей, подтвердил он.

Эксперты также обращают внимание на психологический фактор, влияющий в конце декабря.

Самая частая ошибка — вечерние заходы в магазин 29–30 декабря, когда чувство срочности и усталость делают любые цены «нормальными». Именно в этот момент кружка за 3500 рублей начинает казаться выгодной покупкой. Чёткий лимит и список — лучшая защита от таких решений, — утверждает Татьяна Волкова.

При составлении бюджета на январь можно следовать принципу формирования финансовой подушки: если вы не способны приобрести понравившуюся вам вещь дважды, лучше воздержаться от покупки, советует Рахманов.

Если сумма не лежит у вас на счёте, значит, вы не можете себе это позволить. Покупать подарки в долг ради эмоций — плохая финансовая сделка. Ленар Рахманов Финансовый советник

Рахманов напоминает об опасности кредитов и рассрочек, приводящих к финансовым трудностям после праздников. Он объясняет логику большинства людей: они оценивают покупку по размеру ежемесячного платежа, а не по общей финансовой нагрузке. В результате несколько рассрочек, взятых одновременно, приводят людей к ситуации, когда обязательные выплаты сокращают значительную часть их дохода в январе.

Стратегии экономии без отказа от праздника

Оба эксперта сходятся во мнении, что экономия в праздники не означает отказ от радости. Продуманные действия часто оказываются ценнее и эффективнее дорогих покупок, сделанных на эмоциях и в долг.

Подарки. Главные источники перерасхода — покупки «ради галочки» и фальшивые скидки, напоминает Волкова. Чтобы этого избежать, она рекомендует:

составлять список подарков заранее, а не за день до праздника;

сравнивать цены и не доверять маркетинговым акциям;

использовать при поиске на маркетплейсах фильтры по цене и рейтингу продавца, проверять «другие предложения»;

проверять честные сезонные скидки;

искать промокоды;

не тратить много денег на подарочную упаковку.

Чтобы легче составить бюджет на подарки, скачайте специальную таблицу.

Новогодний стол. Экономия начинается не с отказа от праздника, а с отказа от лишнего. Чёткий список продуктов, понимание количества гостей и отказ от спонтанных покупок позволяют не переплачивать и не выбрасывать еду после праздников.

Развлечения. Крупные активности и поездки выгоднее планировать заранее и оплачивать поэтапно. Такой подход позволяет избежать разового удара по бюджету в декабре и спокойно войти в праздничный период.

Как составить бюджет на подарки и не разориться перед Новым годом

Как сохранить финансы и спокойствие

Новогодние праздники — это не проверка на щедрость, а тест на финансовую осознанность. Все ключевые ошибки совершаются не из-за нехватки денег, а из-за отсутствия чёткого плана и границ.

Декабрьские решения напрямую формируют январскую реальность: либо спокойный старт года без долгов, либо необходимость срочно затягивать пояса. Именно поэтому контроль расходов, отказ от импульсивных покупок и заранее установленный финансовый лимит становятся главными инструментами защиты от долгов.

Финансовая устойчивость начинается не с высоких доходов, а с умения управлять тем, что есть, — особенно в самый эмоциональный месяц года.

Топ-5 финансово грамотных подарков на любой бюджет