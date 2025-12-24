Во сколько обойдётся Новый год экономике России

В 2026 году новогодние каникулы в России длятся 12 дней. Но пока одни наслаждаются праздничной атмосферой и проводят время с семьёй, другие сталкиваются с вынужденным простоем и потерей дохода. Предприятия приостанавливают работу, цепочки поставок разрываются, а государство недополучает налоги. Спросили у экспертов, во сколько Новый год обходится экономике и стоит ли пересматривать продолжительность новогоднего отдыха.

Сколько стоит Новый год

По оценкам экспертов, период новогодних праздников обходится экономике примерно в 1,2–4 триллиона рублей, что составляет 0,6–2% годового ВВП страны. Приведём ниже оценку потерь ВВП каждого опрошенного нами эксперта:

1–1,5%, или 2–3 триллиона рублей , считает заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов ;

, считает заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России ; 1,25–1,65% ВВП, или 2,5–3,3 триллиона рублей , оценивает директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин ;

, оценивает директор по аналитике Инго Банка ; 1,2–1,5% ВВП, или 2,4–3 триллиона рублей , сообщает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин ;

, сообщает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина ; 0,7–2% годового ВВП, или 1,5–4 триллиона рублей , даёт оценку начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев ;

, даёт оценку начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» ; 0,6% ВВП, или 1,2 триллиона рублей, подсчитал старший вице-президент ПАО «РосДорБанк» Ирина Пыхтина.

Эксперты отметили, что их оценки приблизительны. Умножить количество дней простоя на средний ВВП в день — некорректно, ведь многие компании переносят часть операций на другие периоды, указала гендиректор инвестиционной платформы The Деньги Евгения Шеншина. К тому же часть экономики продолжает работать в праздники, отметил Кутьин.

Как новогодние праздники влияют на экономику

Негативные эффекты:

Простой предприятий . Новогодние праздники приводят к полному замораживанию многих секторов, остановке производств, заводов, строек, сервисных компаний, падению в B2B секторе, где прерываются цепочки поставок, логистика, не работают офисы, отмечает Абелев.

. Новогодние праздники приводят к полному замораживанию многих секторов, остановке производств, заводов, строек, сервисных компаний, падению в B2B секторе, где прерываются цепочки поставок, логистика, не работают офисы, отмечает Абелев. Финансовые потери для граждан . Длинные праздники — причина сезонной безработицы, говорит Абелев. В некоторых отраслях сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска на этот период. Для многих предпринимателей вынужденный простой превращается в убытки.

. Длинные праздники — причина сезонной безработицы, говорит Абелев. В некоторых отраслях сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска на этот период. Для многих предпринимателей вынужденный простой превращается в убытки. Рост рисков для бизнеса . Когда деньги дорогие, жёсткое кредитование, у многих компаний минимальная прибыль, любая пауза в работе превращается в мультипликатор проблем: больше просрочек, больше ликвидаций, отмечает Шеншина.

. Когда деньги дорогие, жёсткое кредитование, у многих компаний минимальная прибыль, любая пауза в работе превращается в мультипликатор проблем: больше просрочек, больше ликвидаций, отмечает Шеншина. Дополнительные издержки . Новогодние праздники связаны с дополнительными расходами для компаний: дорожает логистика из-за новогодних пробок, нужно платить повышенную зарплату за нерабочие дни или поддерживать простаивающие мощности, говорит Абелев.

. Новогодние праздники связаны с дополнительными расходами для компаний: дорожает логистика из-за новогодних пробок, нужно платить повышенную зарплату за нерабочие дни или поддерживать простаивающие мощности, говорит Абелев. Снижение производительности труда после праздников. Заметный перерыв в работе негативно влияет на производительность труда после праздников, считает Копейкин. Неделя простоя требует ещё пару дней или даже больше на возврат к обычному режиму работы, к восстановлению ритма, подчёркивает Абелев.

Позитивные эффекты:

Рост потребительского спроса . Перед Новым годом растёт потребительский спрос и увеличивается объём торговли, говорит Цыганов. К новогодним праздникам приурочивают премьеры фильмов, театральных постановок, шоу и представлений. Увеличивается посещаемость кафе и ресторанов.

. Перед Новым годом растёт потребительский спрос и увеличивается объём торговли, говорит Цыганов. К новогодним праздникам приурочивают премьеры фильмов, театральных постановок, шоу и представлений. Увеличивается посещаемость кафе и ресторанов. Психологическая разгрузка сотрудников . Людям нужны праздник и семейный отдых — цель, ради которой многие готовы больше работать и повышать свою производительность в рабочие дни и месяцы, отмечает Цыганов.

. Людям нужны праздник и семейный отдых — цель, ради которой многие готовы больше работать и повышать свою производительность в рабочие дни и месяцы, отмечает Цыганов. Развитие внутреннего туризма. Длительный период отдыха стимулирует внутренний туризм, что поддерживает туристическую отрасль и транспорт, отметили многие эксперты.

Длительный период отдыха стимулирует внутренний туризм, что поддерживает туристическую отрасль и транспорт, отметили многие эксперты. Cтимулирование производительности труда. Праздники помогают работающему персоналу отвлечься от трудовых будней, что положительно сказывается на его психологическом настрое, считает Пыхтина.

Нельзя забывать, что праздники имеют позитивные эффекты для отраслей, которые просто не выживут без новогоднего спроса. Это индустрия развлечений, гостиницы и базы отдыха, производители подарков. Без новогодних праздников летний отдых станет дороже, поскольку расходы на содержание гостиниц в несезон существенно вырастут. Александр Цыганов заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России

Нужно ли сокращать праздничные дни

Взгляды экспертов о том, может ли российская экономика позволить себе длительные новогодние каникулы и стоит ли их сокращать, расходятся. Аргументы за сокращение периода отдыха приводит Абелев. По его мнению, 10–12-дневный простой:

ведёт к конкурентному отставанию России на международных рынках;

России на международных рынках; наносит удар по отраслям , не связанным с праздничным сезоном;

, не связанным с праздничным сезоном; провоцирует бюджетные потери ;

; тормозит экономику в период, когда требуется её ускорение.

Общественная значимость — это основной аргумент против сокращения периода каникул.

Нельзя игнорировать социальную и культурную ценность праздников, их значимость для политической стабильности. Отмена этих каникул может вызвать значительное социальное недовольство. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Поскольку полная отмена каникул маловероятна, важно найти компромисс, говорят эксперты. Абелев предлагает более гибкую модель взамен существующей. Например, сократить число нерабочих дней, а взамен предоставить регионам и компаниям свободу в планировании отдыха сотрудников на эти даты.

Ещё один способ снижения издержек — внедрение в экономические процессы технологий и искусственного интеллекта. Такое мнение высказали два эксперта: главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров и Ирина Пыхтина.

Машины начнут массово заменять людей в экономических процессах. В этой ситуации будет уже не до отмены праздничных дней — речь пойдёт об уменьшении рабочих дней в неделе. Подобные предложения уже звучат в Государственной думе. Ирина Пыхтина старший вице-президент ПАО «РосДорБанк»

Новогодние каникулы для экономики: за и против

Экономические издержки новогодних каникул значительны. По разным подсчётам, потери составляют от 1,2 до 4 триллионов рублей, или 0,6–2% годового ВВП.

Основные негативные эффекты — простой предприятий, разрыв цепочек поставок, снижение производительности после праздников и дополнительные издержки для бизнеса.

Вместе с тем праздники генерируют и существенные позитивные эффекты. Растёт потребительский спрос, увеличивается оборот торговли, загруженность кафе и ресторанов, активизируется индустрия развлечений. Длительные выходные стимулируют внутренний туризм и поддерживают отрасли, критически зависимые от сезонного спроса.

Полный отказ от длинных новогодних каникул нереалистичен из‑за их социальной значимости. Однако оптимизация графика отдыха и внедрение гибких форматов работы способны снизить экономические издержки, сохранив баланс между интересами бизнеса и общества.

