Россияне рассказали о крупных финансовых желаниях на Новый год

Больше всего в 2026 году россияне хотят улучшить жилищные условия, создать финансовую подушку и в целом финансово независимую жизнь на ближайшие пять лет. Это следует из совместного опроса проекта «Мои финансы» Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России с порталом «Рамблер».

© Grigorii Yalukov/iStock.com

В опросе принял участие 2281 человек. Среди респондентов преобладающее большинство у женщин (74%). Возрастной состав участников: 30% — 55 лет и старше; 26% — 35–44 года; 25% — 45–54 года; 13% — 25–34 года; 6% — до 25 лет.

Основные цели и инструменты для финансового благополучия

Основные цели

Оказалось, что самой желанной финансовой мечтой является улучшение жилищных условий — об этом заявили 23% респондентов. На втором месте — надёжная финансовая подушка безопасности: её создание является приоритетом для 21% опрошенных. Третье место в списке новогодних пожеланий самим себе на «пятилетку» заняла финансово независимая жизнь на пенсии (16%). Четвёртое — образование детей (12%).

Инструменты

Какие же инструменты, по мнению россиян, наиболее эффективны для достижения долгосрочных финансовых целей? Респонденты считают, что больше всего для этого подходят вложения в недвижимость (21%) и банковские вклады (20%).

Классические инвестиционные инструменты (ценные бумаги, ИИС, ПИФы, накопительное страхование жизни) в сумме набрали около 13%, а государственные и сберегательные программы (программа долгосрочных сбережений, пенсионные накопительные программы) — примерно 12%. При этом каждый седьмой (15%) предпочитает самостоятельные накопления на счёте без инвестиций, а 11% затруднились с ответом.

Финансовый план

Опрос также показал, что есть значительные резервы для роста финансовой культуры: лишь 6% респондентов составили свой финансовый план на бумаге или в приложении. Ещё 23% держат планы в голове, а почти половина (47%) действует по ситуации. 24% и вовсе считают, что заниматься планированием бессмысленно.

Как грамотно планировать бюджет

Приближающиеся новогодние праздники — самое подходящее время задуматься о своих финансовых целях, считает врио директора НИФИ Минфина Глеб Покатович.

Как показал опрос, для россиян прежде всего важны благополучие семьи, образование детей, финансовая стабильность в зрелом возрасте. Работа по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, в которой участвует наш институт, должна помогать людям достигать этих целей. Одновременно благодаря опросу мы видим, какие направления развития финансовой грамотности требуют наиболее пристального внимания, — сказал Покатович.

Чтобы стать финансово грамотным, для начала стоит сделать несколько шагов для планирования бюджета.

Начните записывать, сколько зарабатываете и тратите.

Проанализируйте доходы и расходы за прошедший месяц.

Поймите, какие расходы можно сократить.

Поставьте реалистичные и конкретные финансовые цели.

Заведите резерв на внеплановые траты.

Определите, какую сумму вы можете откладывать на долгосрочные цели.

Советы экспертов по планированию бюджета есть в материале «Рамблера».