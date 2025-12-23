Гигачат получил сертификат финансового аналитика

Нейросеть Сбера GigaChat успешно сдал экзамен на финансового аналитика. Искусственный интеллект справился с заданиями по экономике, корпоративным финансам, учёту и инвестициям, сообщает пресс-служба банка.

© Сбер

Экзамен предполагает две трёхчасовые сессии по 120 вопросов. По итогам GigaChat на 10% превысил проходной балл. Наибольшие сложности у нейросети вызвала тема корпоративных финансов, при этом задания по альтернативным инвестициям ИИ-агент прошёл с блеском.

После успешного прохождения экзамена нейросети выдали сертификат финансового аналитика (СФА), разработанный Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Ассоциацией финансовых аналитиков (АФА). Это квалификация, близкая к американской CFA 1-го уровня и единственная в России такого уровня. Даже профессионалам требуется от трёх до шести месяцев интенсивной подготовки, чтобы получить такой сертификат.

Для СФА это необычный опыт. Уровень сложности вопросов достаточно высок даже для профессионалов финансового рынка. Следующим шагом могло бы быть его развитие до лучших результатов наших соискателей, уже получивших сертификат, — предположил президент НФА Василий Заболоцкий.

В Сбербанке подчеркнули, что успех в прохождении профессионального экзамена подтверждает высокий уровень работы нейросети.

Теперь GigaChat обладает структурным пониманием финансовой отрасли во всей её полноте. Это приближает нас к созданию профессионального финансового ИИ-ассистента, который сможет оказывать квалифицированную поддержку всем нашим клиентам — от частных инвесторов до корпораций, — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, банк видит колоссальный потенциал такого инструмента и продолжает его развивать. Уже сейчас GigaChat помогает пользователям анализировать финансовую отчётность и оценивать инвестиции, берёт на себя рутинную работу, помогая инвесторам сосредоточиться на стратегических задачах.

Ранее в этом месяце GigaChat успешно сдал экзамены в РАНХиГС на уровень бакалавра по направлениям «экономика и финансы» и «финансовая грамотность».

GigaChat стал дипломированным экономистом: нейросеть сдала экзамены в РАНХиГС