Новый год связан с приятными ожиданиями — планы, цели, надежды на лучшее. Но уже в январе многие сталкиваются с реальностью: бюджет стремительно тает, а впереди — долгое время до следующей зарплаты. Разобрались, почему январь самый финансово сложный месяц года и как подготовиться к нему, чтобы избежать долгов и сохранить бюджет.

Причины финансовых трудностей в январе

Перерасход в декабре

В преддверии праздников многие позволяют себе больше обычного: выбирают подарки для близких, украшают дом, закупают деликатесы для праздничного стола, планируют поездки и походы на мероприятия.

Психологически подготовка к Новому году воспринимается как период, когда можно тратить: хочется создать атмосферу волшебства и дарить радость окружающим. Однако именно эта установка часто становится первым шагом для превышения декабрьского бюджета. К этому приводят импульсивные покупки и стремление сделать всё идеально.

Изменение графика доходов

Работникам, чья зарплата приходится на период январских праздников, средства обычно переводят заранее — в последних числах декабря. Такая досрочная выплата создаёт иллюзию дополнительного дохода, провоцируя потратить их на праздничные нужды: купить подарки или позволить себе незапланированные развлечения.

Финансовые трудности в январе особенно грозят работникам с почасовой оплатой, если они не заняты в праздничные дни. Для них январь нередко становится месяцем с заметно сниженным доходом: из‑за сокращенного количества рабочих часов общий заработок оказывается существенно меньше привычного.

Рост обязательных платежей

Начало года традиционно сопровождается пересмотром цен и тарифов на некоторые услуги. Так, в начале 2026 года произойдёт плановая индексация тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — в январе стоимость услуг повысится на 1,7%.

В начале года во многих регионах ожидается повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Например, в Москве и Подмосковье цены вырастут в среднем на 11%. Одна поездка в метро по «Тройке» подорожает с 67 до 75 рублей.

Всё это неизбежно приведёт к увеличению финансовой нагрузки на бюджет.

Как избежать финансовых проблем

Откажитесь от эмоциональных трат. Эмоциональные покупки — одна из причин провалов в бюджете. Чтобы не поддаваться эмоциям, используйте правило 24 часов: отложите решение о приобретении на сутки. За это время эмоции утихнут, и вы сможете оценить, действительно ли вам нужен товар. Ещё один способ ограничить траты — установить лимит в банковском приложении.

Контролируйте бюджет. Планирование и контроль бюджета в январе — основа финансовой стабильности и независимости. Составьте реалистичный план своих поступлений и расходов, сверяйте с ним свои фактические траты и вовремя вносите коррективы.

Откажитесь от новых кредитов. Перед праздниками старайтесь не брать новые финансовые обязательства. Если это не получается, перед оформлением любого кредита рассчитайте ежемесячный платёж и убедитесь, что он укладывается в ваш бюджет после учёта всех трат. Оцените, сможете ли вносить платежи без задержек.

Переключитесь с трат на впечатления. Предновогодняя суета затрудняет контроль над расходами. Важно осознать, что истинная ценность праздника кроется не в покупках, а в тех эмоциях, которые мы разделяем с родными людьми. Найдите занятие, близкое лично вам: проведите вечер за просмотром любимых новогодних фильмов, посетите каток или поучаствуйте в городском квесте. Узнайте заранее, какие интересные события запланированы в вашем городе.

Как минимизировать финансовые риски в январе: главное

Январь нередко испытывает бюджет на прочность: расходы в этот период зачастую заметно выше обычных уровней. Причины финансовой напряжённости — это последствия декабрьских трат, индексация обязательных платежей, изменение графика доходов.

Пройти январь без стресса и долгов помогают грамотная подготовка и планирование:

составьте персональный план трат;

контролируйте расходы;

установите лимиты на покупки;

ответственно подходите к займам;

переключайтесь с трат на эмоции.

