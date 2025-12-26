На что повлияет повышение МРОТ и прожиточного минимума с 1 января

С началом нового года в России вырастут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ). Эти ключевые экономические индикаторы — основа для расчёта зарплат, пособий и многих других социальных выплат. Разбираемся, как именно индексация повлияет на кошельки россиян.

Повышение МРОТ: как изменятся зарплаты и пособия

Минимальный размер оплаты труда — один из базовых показателей, от которого зависят доходы работающих граждан. С 1 января МРОТ увеличивается с 22 440 до 27 093 рублей — а с ним и многие выплаты.

Зарплаты

Работодатели обязаны платить сотрудникам на полной ставке зарплату не ниже МРОТ. Если оклад работника оказался меньше, он подлежит индексации. Государство следит, чтобы это правило выполнялось. Существует административная, а в особых случаях даже уголовная ответственность за выплату зарплаты ниже МРОТ — может грозить (не всегда) тюремный срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности.

Пример. Оклад сотрудника в 2025 году составлял 25 000 рублей. На тот момент эта сумма превышала федеральный МРОТ (22 440 рублей), поэтому его зарплата соответствовала законодательству.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей. Работодатель должен будет произвести расчёт зарплаты с учётом МРОТ и проиндексировать оклад минимум на 2093 рубля.

Больничные

Минимальный размер выплаты по больничному листу также рассчитывается с помощью МРОТ. Это особенно важно для тех, кто имеет небольшой стаж работы или низкую зарплату, — их пособия по временной нетрудоспособности будут выше.

В основу расчёта больничного ложится средний дневной заработок сотрудника (СДЗ). Его будут определять по МРОТ, если в расчётном периоде (за два предшествующих года) он не работал или среднемесячная зарплата оказалась меньше установленного минимума.

Пример. Для больничного в 2026 году будут учитываться доходы за два предшествующих года — 2024-й и 2025-й. Предположим, что в эти годы зарплата сотрудника также составляла 25 000 рублей в месяц.

Общий заработок за два года (2024 + 2025) составит: 25 000 рублей в месяц × 24 месяца = 600 000 рублей.

Средний дневной заработок (СДЗ) будет равен: 600 000 рублей / 730 дней ≈ 821,92 рубля.

С 1 января 2026 года минимальный СДЗ, используемый для расчёта больничного, будет определяться новым МРОТ: (27 093 рубля × 24 месяца) / 730 дней ≈ 891,22 рубля в день.

Поскольку фактический СДЗ сотрудника (821,92 рубля) оказался ниже минимального СДЗ по новому МРОТ (891,22 рубля), пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться на основе большего значения — 891,22 рубля в день.

Пособия по беременности и родам

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего дневного заработка женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Минимальные выплаты для женщин, уходящих в декрет, также привязаны к МРОТ и СДЗ — с их ростом увеличится и сумма «декретных». Это актуально для сотрудниц с небольшим стажем или низкими доходами, например на неполной ставке и безработных.

Сравним новые минимальные выплаты с прошлогодними для всех категорий беременности — прирост составит 20,8%:

Минимальные выплаты по беременности в 2026 году

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года обычно индексируется ежегодно, но в некоторых случаях также формируется исходя из МРОТ.

Например, если зарплата была ниже МРОТ или её вообще не было, будет считаться, что человек получал доход, равный актуальному на момент ухода в отпуск МРОТ. Именно по этому, более высокому показателю и будет рассчитана минимальная сумма пособия. Выплата определяется как 40% от средней зарплаты за два года.

Пример. Представим, что молодая мама уходит в отпуск по уходу за ребёнком в январе 2026 года. В 2024 году она работала неполный день и за весь год заработала 150 000 рублей. В 2025 году она сменила работу, но успела поработать всего 3 месяца и заработала ещё 60 000 рублей, после чего ушла в неоплачиваемый отпуск.

Её общий заработок за два года (2024 и 2025) составил бы: 150 000 + 60 000 = 210 000 рублей. Если бы пособие считали по её фактическому заработку, то средний дневной доход составил бы: 210 000 рублей / 730 дней ≈ 287,67 рубля в день. Это дало бы очень небольшое пособие — 3492,04 рубля в месяц.

Но в таких случаях расчёт ведётся по МРОТ. Исходя из его размера с 1 января 2026 года (27 093 рубля), минимальный СДЗ составит примерно 891,22 рубля в день. В итоге ежемесячное пособие по уходу за ребёнком составит 40% от месячного дохода по МРОТ: 891,22 рубля × 30,4 дня ≈ 10 837,2 рубля.

Алименты

Если доход у обязанного платить алименты родителя нерегулярный или у него отсутствует официальный заработок, суд может установить алименты в твёрдой денежной сумме. Ориентиром в таких случаях часто является МРОТ.

Например, судья может постановить ежемесячно взыскивать на ребёнка 0,5–1,5 МРОТ. При рассмотрении дела дополнительно учитываются размер прожиточного минимума в регионе, материальное и семейное положение сторон и другие обстоятельства.

Повышение прожиточного минимума: на что влияет

Прожиточный минимум (ПМ) используется как основной индикатор нуждаемости и базовая величина для расчёта многих государственных выплат и пособий. Его рост приводит к увеличению размера многих видов социальной поддержки. В 2026 году ПМ проиндексируют на 6,8%.

Как изменится прожиточный минимум в 2026 году

В разных регионах величина прожиточного минимума отличается. Проверить её размер в конкретном субъекте можно здесь.

Пенсии

Пенсия по старости рассчитывается на основе зарплаты, стажа и пенсионных баллов. Если полученная сумма не достигает прожиточного минимума, пенсионер получает социальную доплату. В 2026 году общий доход этой категории граждан должен быть не меньше регионального прожиточного минимума.

Единое пособие

Это пособие на детей назначается семьям с низкими доходами и беременным женщинам. Право на него возникает, если среднедушевой доход семьи не превышает одного прожиточного минимума на душу населения, установленного в их регионе.

Само пособие может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка (для выплат на детей) или от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения (для выплат беременным). Соответственно, при увеличении ПМ растёт и размер пособия.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)

Право на получение субсидий имеют граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи (обычно 22%, но в некоторых регионах может быть ниже). Расчёт совокупного дохода семьи и сравнение его с ПМ используется для определения, может ли гражданин самостоятельно оплачивать ЖКУ.

Для получения субсидии доход семьи необязательно должен быть ниже ПМ. Но прожиточный минимум используется для определения пропорций между заработком и допустимыми затратами на коммунальные расходы.

При расчёте пособия сначала определяется доход на каждого члена семьи. Для этого общий доход за определённый период делят на количество членов семьи. Затем индивидуальный доход сравнивают с региональным прожиточным минимумом. Если среднедушевой семейный доход (СДСд) оказался ниже минимума, то применяется особый поправочный коэффициент — он уменьшает стандартную допустимую долю расходов на ЖКУ.

Это позволяет расширить круг получателей субсидий среди самых бедных слоёв населения.

Пример. Представим, что в Татарстане живёт семья из четырёх человек: отец, мать и двое детей. Из двоих супругов работает только отец, получая 55 тысяч рублей после вычета налогов. Это и есть совокупный доход семьи за месяц. На оплату коммунальных услуг они тратят 10 500 рублей.

Среднедушевой доход семьи: 55 000 рублей / 4 человека = 13 750 рублей. При этом региональный прожиточный минимум в Татарстане на 2026 год равен 16 098 рублям. Среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. Поэтому будет применяться поправочный коэффициент, который снизит максимально допустимую долю расходов на ЖКУ — в Татарстане это 21%.

Поправочный коэффициент = 13 750 рублей / 16 098 рублей ≈ 0,854. Скорректированная доля = 21% х 0,854 ≈ 17,93%.

Прожиточный минимум позволил уменьшить максимально допустимую долю расходов на ЖКУ для малоимущей семьи с 21% до примерно 17,93%. То есть в этом случае государство возьмёт на себя большую финансовую нагрузку, чем по умолчанию.

Без учёта ПМ и поправочного коэффициента семья могла бы тратить на ЖКУ не более 11 550 рублей в месяц (21% от 55 000 рублей). Их фактические расходы (10 500 рублей) не превышали бы этот лимит, и они не получили бы помощи.

Но с учётом поправок допустимая доля снизилась, и финансовая планка для получения субсидии опустилась примерно до 9 861 рубля в месяц. Поскольку фактические расходы семьи теперь выше этого порога, они получат право на компенсацию.

Государственные социальные стипендии

Право на социальную стипендию имеют студенты из незащищённых слоёв населения, а также получатели государственной социальной помощи. Например, это могут быть учащиеся из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Соответственно, для этой категории получателей право на льготу определяется величиной ПМ.

Выплаты по социальному контракту

Социальный контракт заключается с малоимущими семьями или одиноко проживающими гражданами, чей среднедушевой доход не превышает регионального прожиточного минимума. Повышение ПМ делает контракт доступным для большего числа граждан.

Некоторые региональные выплаты и меры поддержки

Многие региональные программы поддержки (например, выплаты молодым или многодетным семьям, на питание беременным и так далее) также ориентируются на региональный прожиточный минимум: к нему привязывают критерии нуждаемости или используют как базовую сумму для расчёта.

Какие выплаты вырастут с 2026 года

Повышение МРОТ с января 2026 года напрямую отразится на минимальной заработной плате, а также на расчёте ряда социальных выплат:

больничных;

пособий по беременности и родам;

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года;

алиментов, установленных судом в твёрдой денежной сумме.

Увеличится с 1 января 2026 года и прожиточный минимум. Его используют для определения нуждаемости в государственной помощи и как базовую величину для расчёта некоторых пособий.

ПМ окажет влияние на:

пенсии;

единое пособие для беременных и семей с детьми;

субсидии на оплату ЖКУ;

выплаты по социальному контракту;

государственные стипендии;

региональные выплаты.

