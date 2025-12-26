Как госдолг России влияет на экономику и личные финансы граждан

Внешний государственный долг России сократился до 305 миллиардов долларов, что стало одним из самых низких значений в современной истории страны. «Рамблер» разобрался, что стоит за этой статистикой и как низкий госдолг влияет на российскую экономику и личные финансы граждан.

© Max Zolotukhin/iStock.com

Что такое внешний госдолг России

Внешний государственный долг — это все обязательства страны перед нерезидентами, то есть иностранными кредиторами — как физлицами, так и юрлицами. Основные способы заимствований для России: продажа инвесторам гособлигаций и оформление кредитов у других стран и международных организаций.

Зачем страна одалживает деньги у иностранных кредиторов, объяснил президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец:

Правительство берёт деньги для закрытия кассовых разрывов при исполнении бюджета.

берёт деньги для закрытия кассовых разрывов при исполнении бюджета. Банк России — для поддержания необходимого уровня ликвидности в банковском секторе.

— для поддержания необходимого уровня ликвидности в банковском секторе. Банки и компании нефинансового сектора — для реализации долгосрочных инвестиционных программ.

Внешний долг России на 1 октября 2025 года составлял 304,97 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ. За период с января по сентябрь размер задолженности увеличился на 15,2 миллиарда долларов, или 5,3%. Однако регулятор связывает рост показателя не с новыми заимствованиями, а с переоценкой обязательств на фоне укрепления курса рубля.

По ключевым сравнительным метрикам внешний долг России находится на очень низких уровнях, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

На конец третьего квартала 2025 года госдолг составлял:

14% ВВП при историческом минимуме 13,3% в конце 2024 года. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), нижнее пороговое значение внешней долговой устойчивости страны составляет 30%.

ВВП при историческом минимуме 13,3% в конце 2024 года. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), нижнее пороговое значение внешней долговой устойчивости страны составляет 30%. 69% от экспорта товаров и услуг при нижнем пороговом значении МВФ 140%.

За последние три года размер российского госдолга снизился на 37,5% — на начало 2022 года он оценивался в 488 миллиардов долларов. По сравнению с 2014 годом показатель сократился в 2,5 раза: 16 лет назад госдолг России составлял около 788 миллиардов долларов.

Почему долг снизился до минимума за 20 лет

Минимальное значение за 18–20 лет относится не к госдолгу, а к совокупному внешнему долгу России, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Показатель рекордно сократился, поскольку старые обязательства погашаются, а новые внешние заимствования ограничены санкциями и инфраструктурными барьерами, пояснил эксперт.

В условиях ограничительных мер сместился с внешних заимствований на внутренние, отметил Козинец. Заёмщикам стало труднее обслуживать кредиты в долларах и евро из-за валютных ограничений, поэтому они начали чаще занимать деньги в рублях.

Главные кредиторы России в 2025 году

Сейчас одним из основных кредиторов России по внешнему долгу выступает Китай, отметил Козинец. По его словам, китайские банки финансируют проекты в сфере энергетики.

Большие доли в госдолге России есть у Сингапура, ОАЭ и Индии, продолжил Козинец. Доля европейских стран снизилась, но ещё остаются Германия, Франция и Италия в банковском и промышленном секторе, включая энергетику.

Небольшие доли остаются и у институтов развития:

Всемирный банк;

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);

Новый банк развития (БРИКС);

Азиатский банк структурных инвестиций;

Евразийский банк развития.

Как снижение госдолга повлияло на экономику и личные финансы россиян

Низкие значения внешнего долга защищают российскую экономику, бюджет и финансовые рынки от турбулентности на международных рынках, отметила Беленькая. Однако есть негативный эффект от сокращения внешних обязательств, добавила эксперт.

Россия ранее брала относительно дешёвые и долгосрочные займы за границей, и это было выгодно для экономики. Сейчас такой возможности практически нет, и кредиты берутся внутри страны по повышенным процентным ставкам у граждан (гособлигации) и российских компаний и фондов.

Дорогие займы внутри страны ограничивают возможность Минфина наращивать внутренний госдолг: доля расходов из бюджета на обслуживание обязательств растёт по отношению к общему объёму трат на другие сектора и к внутреннему валовому продукту (ВВП). В декабре министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что процентный расход на обслуживание обязательств в бюджете в 2025 году вырос до 7% с прежних 3%.

Беленькая полагает, что высокие кредитные ставки могли повлиять на решение Минфина компенсировать дефицит бюджета не новыми займами, а повышением НДС с 20 до 22% начиная с 2026 года.

Выбор в пользу повышения НДС вместо расширения дефицита бюджета позволит ЦБ продолжить снижение ключевой ставки. В результате чего заимствования как для Минфина, так и для всей экономики станут менее дорогими. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Если дефицит бюджета закрывать не займами, а налогами и тарифами, то нагрузка быстрее переходит в конечные цены для потребителя и в располагаемые доходы государства, отметил Чернов. По его словам, выбор между «занять» и «повысить налоги» — это выбор между распределением нагрузки во времени и её переносом на текущие доходы населения и бизнеса.

«Сложное, но правильное решение»: Силуанов объяснил повышение НДС до 22%

Что может спровоцировать рост госдолга России

Россия заинтересована в притоке внешних кредиторов, но сейчас Минфин ориентируется прежде всего на внутренних инвесторов, отмечал в сентябре 2025 года министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, спроса со стороны иностранных инвесторов нет. В начале декабря 2025 года Минфин разместил первые в истории облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях.

Внешний долг России начнёт расти после восстановления доступа России к инфраструктуре мировых финансовых рынков, в том числе западных. Это произойдёт в случае урегулирования конфликта с Украиной и частичной отмены западных санкций, полагают Беленькая и Козинец.

Заимствования будут увеличиваться по мере развития отношений с Китаем, странами Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и Южной Азии, добавил Козинец.

Коротко о влиянии низкого госдолга России на экономику и граждан

Внешний госдолг России с 2014 года сократился в 2,5 раза, до 305 с 788 миллиардов долларов. Санкции привели к смещению вектора с внешних заимствований на внутренние.

Низкий внешний госдолг России защищает экономику от турбулентности на мировых рынках. Однако в то же время такая изоляция вынуждает государство занимать деньги внутри страны под более высокие проценты. Как результат, статья расходов в бюджете на покрытие кредитов увеличивается за счёт сокращения финансирования других сфер.

Высокие ставки по внутренним кредитам стали одной из причин повышения НДС с 2026 года до 22% годовых.

Как проблемы с госдолгом США скажутся на России

