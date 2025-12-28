Экономика без иллюзий: что изменилось для денег россиян в 2025 году

Уходящий 2025 год стал для российского финансового рынка переходным периодом — от жёсткой денежно-кредитной политики к постепенному смягчению условий. Ужесточение регулирования розничного кредитования, осторожное возвращение первичных размещений на фондовый рынок и рекордная доходность отдельных инструментов заметно изменили поведение частных инвесторов и вкладчиков. Какие важные финансовые и экономические события произошли в 2025 году — рассмотрим в статье.

Розничное кредитование

Начало цикла снижения ключевой ставки

В 2025 году начался цикл смягчения денежно-кредитной политики Банка России после продолжительного периода жёстких условий, направленных на борьбу с инфляцией.

Ключевая ставка была снижена с пикового значения февраля 21% годовых до уровня 16% в декабре. Это стало сигналом для охлаждения инфляционных рисков и поддержки экономической активности.

Самозапрет на кредиты

В 2025 году в России заработал механизм самозапрета на оформление кредитов. Он позволяет добровольно ограничить возможность получения займов на своё имя. Инструмент помогает защититься от мошенников.

Согласно оценкам Объединённого кредитного бюро, за первые восемь месяцев действия механизма самозапрет установили 17 миллионов граждан, но отменили 1,2 миллиона человек. Поэтому на 1 ноября самозапрет был установлен у 15 миллионов человек. Лидером по количеству обращений стала Москва.

Новый период охлаждения

С 1 сентября 2025 года заработал обязательный период охлаждения для взятия кредитов или займов:

Кредиты и займы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей — средства становятся доступны через 4 часа после подписания договора.

Кредиты и займы свыше 200 тысяч рублей — доступ к средствам возможен только через 48 часов.

В течение указанных периодов клиент может отказаться от займа без каких-либо финансовых последствий, а банк или микрофинансовая организация не перечисляют средства на счёт заёмщика. Порог действия:

Мера нацелена на повышение защиты граждан от необдуманных решений и мошеннических схем при оформлении займов.

Ограничения на потребительские кредиты

Банк России в 2025 году продолжил ужесточение макропруденциальной политики в сегменте потребительского кредитования. Были расширены макропруденциальные лимиты для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой — выше 80%.

В результате всех мер, принятых Банком России, на 1 октября 2025 года доля рискованных необеспеченных потребительских кредитов в новых выдачах снизилась на 5,5%. Это позволило уменьшить системные риски для банковского сектора и повысить его устойчивость.

К 1 октября снизилась и доля заёмщиков, выходящих в просрочку. Просрочка свыше 30 дней в течение первых трёх месяцев использования по кредитам наличными уменьшилась до 0,9% (против 1,7% на 1 апреля 2025 года). В сегменте кредитных карт этот показатель также уменьшился, составив 2,5% (по сравнению с 3,2% на 1 апреля 2025 года). Заёмщики с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%) чаще допускают просрочки, говорится в материалах ЦБ.

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), за 11 месяцев 2025 года выдача кредитов населению значительно сократилась на 44% (до 33,84 миллиона) по сравнению с 2024 годом, а их общий объём снизился на 35% (до 9,86 триллиона рублей).

В ипотеке наблюдались стабильные темпы роста за счёт действующих программ государственной поддержки, а также снижения ставок по рыночной ипотеке примерно до 21% годовых в декабре. По оценкам ДОМ.РФ, за январь — ноябрь 2025 года всего было выдано около 803 тысяч ипотечных кредитов. Это на 35% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Частные инвестиции и фондовый рынок

Новые инструменты для частных инвесторов

По данным Московской биржи, число частных инвесторов в декабре превысило 39,7 миллиона человек. В течение 2025 года продолжилось развитие инструментов для них:

выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА);

расширение инструментов коллективных инвестиций, включая 22 новых биржевых паевых инвестиционных фонда (БПИФ);

размещение первых облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях;

30 новых продуктов на срочном рынке, в том числе фьючерсы на индексы биткоина и эфира.

Рублёвые облигации — лидеры роста

Объём торгов на Московской бирже по итогам 11 месяцев 2025 года достиг 1,55 квадриллиона рублей. А приток средств частных инвесторов составил более 2,1 триллиона рублей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году (1,3 триллиона рублей). Число физических лиц с брокерскими счетами в декабре составило 39,7 миллиона человек.

С января по ноябрь объём торгов на рынке акций вырос на 22%, составив 35,7 триллиона рублей. Объём торгов облигациями вырос на 91%, до 30,6 триллиона рублей. Приток средств розничных инвесторов в эти бумаги составил 1,85 триллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем за весь полный 2024 год.

Полная доходность индекса государственных облигаций Московской биржи (RGBI) составила 14,53% с начала года.

Золото — рекордсмен по доходности

Золото в 2025 году подтвердило статус защитного актива. На фоне геополитической неопределённости и колебаний валютных курсов цены на золото несколько раз обновляли исторические максимумы. 25 декабря стоимость драгоценного металла достигла 4,5 тысячи долларов за тройскую унцию.

Осторожное возвращение IPO

В 2025 году наблюдалось осторожное возвращение первичных публичных размещений акций (IPO) российских компаний на отечественный фондовый рынок. Их число в этом году составило три.

В марте 2025 года на российском рынке состоялось первичное размещение акций (IPO) компании «ДжетЛенд Холдинг». Она владеет краудлендинговой платформой JetLend. Это IPO было проведено на СПБ Бирже. Компании удалось привлечь 476 миллионов рублей, рыночная капитализация составила 6,3 миллиарда рублей.

Позже, в конце октября, впервые за год на Московской бирже проводилось другое первичное размещение акций — девелопером «Глоракс». В ходе сбора заявок «Глоракс» привлёк 2,1 миллиарда рублей. Он превысил объём последнего размещения, которое проводилось на этой же бирже в 2024 году компанией «Ламбумиз» (802 миллиона рублей).

Крупнейшее IPO 2025 года провела государственная компания ДОМ.РФ. По итогам размещения её рыночная капитализация составила около 315 миллиардов рублей. Компания привлекла около 31,7 миллиарда рублей инвестиций, собрав свыше 50 тысяч заявок от розничных инвесторов и более 40 предложений от крупных институциональных участников. Ещё 2 миллиарда рублей были размещены для стабилизации стоимости бумаг на рынке.

Налогообложение доходов граждан

Прогрессивная шкала НДФЛ и налог на проценты

С 2025 года в России начала действовать обновлённая, пятиступенчатая шкала НДФЛ.

Она предусматривает следующие ставки НДФЛ для налоговых резидентов:

13 % — при годовом доходе до 2,4 миллиона рублей;

15 % — с суммы дохода от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей;

18 % — с суммы дохода от 5 миллионов до 20 миллионов рублей;

20 % — с суммы дохода от 20 миллионов до 50 миллионов рублей;

22 % — с суммы дохода свыше 50 миллионов рублей в год.

Новая шкала затрагивает основные виды доходов физлиц — заработную плату, выплаты по гражданско-правовым договорам (ГПХ), доходы от предпринимательской деятельности и аренды.

Изменения в налоговых вычетах

Важным дополнением к реформе налогообложения физических лиц в 2025 году стал пересмотр налоговых вычетов. С 1 января 2025 года:

Лимит имущественного вычета по-прежнему остался на уровне 2 миллионов рублей, но за счёт прогрессивной шкалы налога максимальная сумма возврата увеличилась до 440 тысяч рублей вместо 260 тысяч.

по-прежнему остался на уровне 2 миллионов рублей, но за счёт прогрессивной шкалы налога максимальная до 440 тысяч рублей вместо 260 тысяч. Вычет по процентам по ипотеке увеличился до 660 тысяч рублей для доходов с высокими ставками налога.

увеличился до 660 тысяч рублей для доходов с высокими ставками налога. Суммы стандартных налоговых вычетов на детей увеличились благодаря повышению лимита дохода, с которого предоставляется льгота: предел вырос с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Суммы вычетов пересмотрены с учётом прогрессивных ставок налогов.

на детей увеличились благодаря повышению лимита дохода, с которого предоставляется льгота: предел вырос с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Суммы вычетов пересмотрены с учётом прогрессивных ставок налогов. Общий лимит социальных вычетов был повышен до 150 тысяч рублей по расходам на лечение, обучение, добровольное пенсионное обеспечение и прочие социальные цели. Максимальный возврат НДФЛ: от 19,5 тысячи рублей при 13% до 33 тысяч рублей при 22%-ной ставке.

по расходам на лечение, обучение, добровольное пенсионное обеспечение и прочие социальные цели. Максимальный возврат НДФЛ: от 19,5 тысячи рублей при 13% до 33 тысяч рублей при 22%-ной ставке. Лимит налогового вычета на обучение каждого ребёнка увеличен до 110 тысяч рублей с соответствующим ростом суммы возврата.

с соответствующим ростом суммы возврата. Максимальный возврат по ИИС был скорректирован в зависимости от прогрессивной шкалы налогообложения: до 52 тысяч рублей (при ставке 13%) или до 88 тысяч рублей (при ставке 22%).

в зависимости от прогрессивной шкалы налогообложения: до 52 тысяч рублей (при ставке 13%) или до 88 тысяч рублей (при ставке 22%). Появился новый стандартный вычет в размере 18 тысяч рублей для граждан, прошедших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и награждённых соответствующим знаком отличия.

Сбережения и вклады

Максимальные ставки по вкладам были зафиксированы в первую половину 2025 года. В отдельные периоды крупнейшие банки предлагали депозиты с доходностью 21,5% годовых и выше. Это отражало высокий уровень ключевой ставки и конкуренцию за ликвидность.

Однако во второй половине года ситуация изменилась: ключевая ставка снизилась, а вслед за ней и доходность депозитов. Этот процесс стал важным фактором перераспределения средств населения — часть вкладчиков стала рассматривать альтернативные инструменты для инвестиций — облигации, фонды и даже акции.

Каким был 2025 год для личных финансов россиян

Уходящий год ознаменовался постепенным разворотом денежно-кредитной политики Центробанка — ключевая ставка снизилась на 5 процентных пунктов и составила 16% годовых в декабре.

Потребительское кредитование заметно сократилось, выросло к долговой нагрузке граждан. Этому способствовали как высокая стоимость заёмных денег в первой половине года, так и новые регуляторные меры — самозапрет на кредиты и обязательный период охлаждения, которые напрямую повлияли на повседневные финансовые решения россиян.

В 2025 году вклады стали ключевым инструментом для сохранения сбережений. На фондовом рынке инвесторы вложили больше всего средств в облигации.

